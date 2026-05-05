Раскручивал и со скандалом расставался: какие тайны Гагариной, Наргиз, Темниковой и других артистов раскрыл Максим Фадеев?
Максим Фадеев считается одной из знаковых фигур отечественного шоу-бизнеса. Благодаря ему страна узнала таких артистов, как Глюк’oZa, Линда, группа Serebro, Пьер Нарцисс, Катя Лель, Юлия Савичева и многих других. Но со временем отношения продюсера с большинством его воспитанников превратились в источник скандалов. 6 мая ему исполняется 58 лет. Подробнее — в материале «Радио 1».
Биография Максима Фадеева: детство и карьераМаксим Александрович Фадеев родился 6 мая 1968 года в Кургане в семье профессиональных музыкантов. Его путь в искусстве был предопределен с детства: уже в пять лет он начал заниматься в музыкальной школе, а позже окончил училище сразу по двум отделениям. В юности Максим пережил тяжелое испытание — после серьезной операции на сердце он перенес клиническую смерть, и именно этот опыт, по его признанию, пробудил в нем дар сочинительства.
Его карьера началась с участия в группе «Конвой», но настоящий успех пришел после переезда в Москву в начале 90-х. Первым громким триумфом Фадеева как продюсера стал проект «Линда», который перевернул представление о российской поп-музыке того времени.
Позже он закрепил статус главного хитмейкера страны, создав такие знаковые проекты, как Глюк’oZа, группа SEREBRO и Юлия Савичева. Максим также проявил себя как талантливый наставник в популярных телешоу «Фабрика звезд-2» и «Голос. Дети».
Несмотря на колоссальный успех в продюсировании, Фадеев никогда не оставлял сольное творчество.
НаргизИстория с Наргиз завершилась в 2019 году, но взаимные упрёки продолжаются до сих пор. Певица утверждала, что ушла от Фадеева сама, обвинив его в том, что он использовал её лишь как источник дохода, контролируя каждую мелочь, включая её имидж. Она также заявила, что продюсер отдавал предпочтение продвижению Ольги Серябкиной.
В ответ Фадеев обвинил Наргиз в склонности к скандалам и злоупотреблении алкоголем, а позже — в предательстве, когда та стала публично очернять Россию. После расторжения контракта Наргиз продолжает исполнять песни, на которые уже не имеет прав. Фадеев намерен бороться с этим в суде, что может серьёзно осложнить её и без того непростую карьеру за границей.
ЛиндаИстория успеха Линды тоже началась с Фадеева в 1993 году. Её раскрутку тогда оплачивал отец. Песня «Ворона» сделала Линду знаменитой, но после прекращения финансирования их пути разошлись. Певица утверждала, что продюсер бросил её, однако по другой версии — она сама подписала контракт с Universal Music.
Долгое время Фадеев никак не комментировал её слова, но затем заявил, что утратил уважение к Линде за её ложные публичные обвинения и считал её лишь посредственной певицей, из которой сделал звезду.
Полина ГагаринаПобедительница второго сезона «Фабрики звёзд» сразу после проекта отказалась продолжать сотрудничество с Фадеевым, назвав его «тяжёлым и опасным человеком». Продюсер, в свою очередь, позже утверждал, что победа должна была достаться не Гагариной, а Лене Терлеевой, но телеканал настоял на другом выборе.
По словам певицы, Фадеев когда-то сделал ей недвусмысленное предложение, но после её отказа отношения остались нейтральными, без давления.
Глюк’oZaВ конце 2023 года Фадеев объявил о перезапуске проекта «Глюк’oZa», запретив Наталье Ионовой-Чистяковой использовать бренд, сделавший её знаменитой. По мнению продюсера, участие Ионовой в скандальной «голой вечеринке» окончательно разрушило ту детскую концепцию, на которой изначально строился проект.
Фадеев также вспоминал, как первая встреча с Натальей была омрачена её тяжёлым алкогольным опьянением, и как ему пришлось помогать молодой артистке преодолевать вредные зависимости.
Лена ТемниковаБывшая участница Serebro, Лена Темникова, ушла из группы в 2014 году, уведомив об этом Фадеева письмом. Позднее она рассказывала о жёстком контроле со стороны продюсера и обвиняла его в диктатуре. Также звучали заявления о предполагаемом романе между Фадеевым и её коллегой Ольгой Серябкиной, что якобы стало причиной напряжённости.
Однако сама Серябкина утверждала, что роман был у неё с Темниковой**. После ухода певицы Фадеев рассказал, что Темникова оправдывала свой уход болезнью, хотя вскоре активно участвовала в других проектах. Продюсер публично усомнился в её композиторских талантах, заявив, что она не владеет ни одним музыкальным инструментом.
Личная жизнь Максима ФадееваВ личной жизни Максима Фадеева царит редкое для шоу-бизнеса постоянство: он уже более тридцати лет состоит в браке с одной женщиной. Свою будущую супругу Наталью продюсер встретил еще в Кургане во время кастинга для клипа своей группы. По его словам, это была любовь с первого взгляда — он сразу заявил друзьям, что именно эта девушка станет его женой, и через три месяца они поженились.
«Только она может меня остановить, только ей я абсолютно доверяю. Наташа всегда следовала за мной, не задавая никаких вопросов. Я же обещал, что никогда ее не обижу и не оставлю», — поделился артист.Семья Фадеевых прошла через тяжелое испытание в самом начале совместного пути. Из-за врачебной ошибки они потеряли своего первенца — дочь. Эта трагедия глубоко ранила супругов. Позже Максим рассказывал, что именно в память о дочери он отказался от гонорара за участие в шоу «Голос. Дети» и всегда с особым трепетом относился к своим юным подопечным.
После того, как скончалась новорожденная дочь пары, Наталья сама едва не погибла. Она так сильно переживала, что долго не могла прийти в себя. Это плохо сказалось на ее самочувствии.
«Наташа едва выжила. У нее был страшный стресс, который вылился в сильное кровоточение. Я позвонил в больницу, и мне сказали так: "Готовься, парень. Она потеряла очень много крови. Очень слаба"», — вспоминал продюсер.В 1997 году в Германии у пары родился сын Савва. Он пошел по стопам родителей и связал жизнь с искусством: получил режиссерское образование, занимается фотографией и музыкой, а также принимал участие в съемках клипов отца.
Максим Фадеев сегодняНесмотря на периодические слухи в прессе о романах продюсера с его подопечными, Фадеев всегда их категорично опровергает, подчеркивая, что семья для него — единственная незыблемая опора. В последние годы важной частью его личной истории стала борьба за здоровье: продюсер похудел более чем на 100 килограммов.
В начале 2026 года в семье музыканта произошла трагедия — он сообщил о смерти своей матери.
Большую часть времени он проводит на своей вилле на Бали, где занимается творчеством в уединении, однако регулярно прилетает в Москву для работы над новыми проектами и подготовки к выступлениям. Сегодня он сосредоточен на сольной карьере и написании музыки.
На осень 2026 года у него уже запланированы масштабные концерты на крупнейших аренах страны, включая Санкт-Петербург. Помимо привычного шоу-бизнеса, продюсер увлекся созданием духовной музыки и сейчас работает над циклом произведений на тексты православных молитв. Также он продолжает искать новые таланты через социальные сети и занимается строительством собственной школы.