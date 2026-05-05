От кино к украшениям: Матвеев запустил собственный бренд
Актёр Максим Матвеев решил попробовать себя в новой сфере и запустил собственный бизнес. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Как стало известно, он зарегистрировал компанию ООО «Создавая Связь», которая занимается изготовлением ювелирных изделий из серебра по индивидуальным заказам.
Проект ориентирован на создание уникальных украшений с акцентом на персонализацию — клиентам предлагают изделия, разработанные с учётом их пожеланий и идей.
Такой подход, судя по концепции, рассчитан на аудиторию, ценящую эксклюзивность и готовую инвестировать в авторские украшения. Генеральным директором компании стала Ксения Дремова, которая также выступает соучредителем бизнеса вместе с Матвеевым.
