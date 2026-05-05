«Не делай добра — не получишь зла»: Кудрявцева высказалась о разочаровании в людях
Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась откровенными мыслями о женской дружбе и призналась, что не раз сталкивалась с разочарованием в людях. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Несмотря на то, что она старается не обращать внимания на хейт в соцсетях, личные отношения, по её словам, остаются куда более болезненной темой.
Кудрявцева отметила, что по-прежнему верит в искреннюю дружбу, однако жизненный опыт показывает: не всё так просто. Иногда, как она говорит, ситуации переворачиваются таким образом, что виноватым в итоге оказывается тот, кто пытался помочь.
Телеведущая призналась, что подобные случаи заставляют задуматься о границах и осторожности в отношениях с людьми. Её фраза «не делай добра — не получишь зла» стала отражением накопленного опыта и эмоционального выгорания от подобных ситуаций.
На фоне этих высказываний вспоминаются и слова Кати Гордон, которая ранее заявляла, что не считает Кудрявцеву своей подругой. Эта история лишь подогревает обсуждения вокруг непростых отношений в светской среде, где, как показывает практика, грань между дружбой и конфликтом может оказаться очень тонкой.
