Ревность, предательства и скандалы: 5 пар российских актёров, которые ненавидят друг друга
Кумиры миллионов, экранные друзья и идеальные партнеры по съемочной площадке — зрители годами верили, что эти актеры поддерживают друг друга и за кадром. Но реальность оказалась куда жестче: унижения, болезненные предательства, ревность, борьба за роли и ненависть, которую не смогло скрыть даже время. Некоторые из этих звезд после громких конфликтов больше не разговаривают друг с другом, а коллеги до сих пор вспоминают, какой накал царил на съемках культовых проектов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
«Извините, не припоминаю вас»: Елена Яковлева и Аглая Шиловская
Первый громкий конфликт вспыхнул между Еленой Яковлевой и Аглаей Шиловской, и закончился унижением, которое молодая актриса запомнила на всю жизнь.
К моменту съемок фильма «В стиле jazz» Елена Яковлева уже была настоящей легендой российского кино. После «Интердевочки» и «Каменской» ее имя знала вся страна, а режиссеры считали актрису безусловным профессионалом. Аглая Шиловская тогда только начинала карьеру, но быстро привлекала внимание яркой внешностью и уверенной манерой игры.
Именно это, по словам участников съемок, и стало причиной постоянного напряжения. Опытную актрису раздражало поведение молодой коллеги: Яковлева регулярно резко ставила Шиловскую на место, не стесняясь язвительных замечаний. Но 17-летняя Аглая терпеть подобное отношение не собиралась и отвечала не менее колко.
На площадке атмосфера становилась все тяжелее, хотя зрители позже даже не заметили, что между актрисами идет настоящая холодная война. После окончания съемок Шиловская попыталась помириться с коллегой и пригласила Яковлеву на спектакль со своим участием. Ответ прозвучал настолько холодно, что его вспоминают до сих пор. Елена Яковлева переспросила: «Как, вы говорите, ваша фамилия?», а затем добавила: «Извините, не припоминаю вас».
После этого актрисы окончательно прекратили общение. Но этот конфликт оказался далеко не самым болезненным.
Друг увел любимую женщину: Павел Майков и Михаил Горевой
История Павла Майкова и Михаила Горевого разрушила не только дружбу, но и сразу несколько жизней.
Окружающие называли актеров практически братьями. Оба были востребованы, успешны и пользовались огромным вниманием женщин. Казалось, ничто не сможет разрушить их отношения. Но все изменилось после появления актрисы Марии Саффо.
В тот момент она строила серьезные отношения с Михаилом Горевым и, как позже признавалась сама, искренне верила, что это навсегда. Однако ситуация неожиданно вышла из-под контроля. Павел Майков начал активно ухаживать за Марией, оказывал ей знаки внимания, и вскоре девушка ответила взаимностью.
Ради нового романа Майков ушел из семьи — от жены и сына. Для Горевого это стало настоящим ударом и предательством, которого он так и не смог простить. С тех пор прошло больше 15 лет, но бывшие друзья до сих пор не разговаривают и категорически избегают совместных съемок.
И если здесь причиной стала женщина, то следующую вражду спровоцировала, казалось бы, сущая мелочь.
Одна гримерка — и конец дружбе: Виктория Тарасова и Виктория Герасимова
Конфликт Виктории Тарасовой и Виктории Герасимовой начался настолько неожиданно, что многие на площадке сначала не воспринимали его всерьез.
Во время съемок сериалов «Глухарь» и «Пятницкий» актрисам пришлось делить одну гримерку. До этого они спокойно пересекались в кадре и не демонстрировали открытой неприязни. Но совместное пространство быстро превратилось в территорию постоянных скандалов.
По словам участников съемочной группы, напряжение росло с каждым днем. Ссоры вспыхивали буквально на пустом месте, а находиться рядом актрисы больше не могли даже несколько минут. В какой-то момент ситуация стала настолько тяжелой, что создателям проекта пришлось принимать жесткое решение.
Героиню Виктории Герасимовой просто вывели из сериала. После этого обе актрисы окончательно отказались работать вместе.
Однако еще более странной коллегам казалась история Анны Снаткиной и Натальи Рудовой — там неприязнь появилась буквально с первой встречи.
Они невзлюбили друг друга сразу: Анна Снаткина и Наталья Рудова
На съемках «Татьяниного дня» многие были уверены, что Анна Снаткина и Наталья Рудова быстро станут подругами. Молодые, красивые, успешные, востребованные — у актрис было слишком много общего.
Но вместо дружбы почти сразу появилась взаимная неприязнь. Что именно стало причиной конфликта, никто так и не понял. Одни говорили о ревности и скрытой конкуренции, другие считали, что актрисы просто не сошлись характерами.
При этом открытых скандалов они старались избегать. На публике сохраняли внешние приличия, однако вне кадра практически не общались. А если разговор все-таки происходил, то, по словам очевидцев, он быстро превращался в обмен колкостями и взаимными упреками.
Со временем ситуация не изменилась. Сегодня актрисы предпочитают вообще не пересекаться. Но самый громкий конфликт ждал зрителей впереди — и связан он был со звездами культовой «Бригады».
За кадром «Бригады» шла настоящая война: Сергей Безруков и Владимир Вдовиченков
После выхода «Бригады» зрители были уверены: Сергей Безруков и Владимир Вдовиченков — настоящие друзья не только на экране, но и в жизни. Их герои стали символами мужской дружбы, а сам сериал — культовым.
Вот только за кадром все выглядело совсем иначе. По словам участников съемок, актеры постоянно соперничали друг с другом. Они разговаривали сквозь зубы, регулярно спорили и болезненно реагировали на внимание режиссеров и зрителей. Каждому казалось, что другой пытается «перетянуть одеяло на себя».
Но окончательно отношения испортились позже — после фильма «Спасибо, что живой». Когда роль Владимира Высоцкого получил Сергей Безруков, Владимир Вдовиченков был возмущен этим выбором. Он считал, что справился бы с образом гораздо лучше, тем более что действительно внешне похож на знаменитого барда.
С тех пор разговоры о скрытой вражде между актерами вспыхивают снова и снова. А зрителям остается лишь удивляться тому, насколько убедительно звезды могут играть дружбу перед камерой, одновременно скрывая многолетнюю неприязнь за пределами съемочной площадки.