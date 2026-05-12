Роман с дочерью Жигунова, сбыт фальшивых купюр и лишение прав: с кем нашел счастье звезда сериала «Перевал Дятлова» Максим Емельянов?
Актер Максим Емельянов, запомнившийся зрителям яркими ролями в проектах «Вовочка», «Стройбатя» и «Фарца» и «Перевал Дятлова», 13 мая отмечает свой 36-й день рождения. Этот московский хулиган прошел долгий путь до узнаваемого артиста, а его жизнь за кадром не раз становилась предметом публичных пересудов. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография актераМаксим Емельянов родился в Москве 13 мая 1990 года. Его кинематографический путь начался, когда ему было всего пять лет. В 1995 году он принял участие в съемках эпизода документального фильма «Криминальная Россия» и после неоднократно появлялся в выпусках киножурнала «Ералаш» и в сериале «Простые истины», где играл роль ученика первого класса. Этот ранний опыт на телевидении стал для него важным шагом в формировании будущей карьеры. После окончания школы Максим решил связать жизнь с актёрской профессией и с первого раза поступил во ВГИК.
Настоящим триумфом в карьере юного артиста стала роль в комедии «Вовочка»: 12-летний получил главный приз «Кинотаврик». После были эпизодические роли в картинах «Кука», «Вооружённое сопротивление», «Любовь на сене», «Далеко от войны», «А у нас во дворе...», «Кухня» и «Тихая охота». Во взрослом возрасте «звёздным часом» Емельянова стал сериал «Фарца» 2015 года. Эта роль закрепила за Емельяновым статус перспективного актёра. Сегодня фильмография артиста насчитывает более 95 работ.
Личная жизньПока коллеги громко разводятся, личная жизнь Емельянова — настоящий остров спокойствия, хотя и тут не обошлось без громких заголовков. Самым обсуждаемым фактом стал его роман с Машей Жигуновой, дочерью знаменитого «гардемарина» Сергея Жигунова. Молодые люди познакомились на съемках того самого «Вовочки», и, как позже признался сам Максим в интервью «Экспресс-газете», это была «нежная, но быстрая история».
Во взрослом же возрасте сердце бунтаря покорила не кинодива, а скромный кондитер. В 2016 году Емельянов вывел в свет девушку по имени Маргарита, с которой был знаком с самого детства — они росли в одном московском дворе. Это тот редкий случай, когда голос разума победил карьерные амбиции.
«Слава богу, что не актриса, я не верю в актерские браки», — цитирует актера издание Еg.ruСвадьбу влюбленные сыграли скромно, без пафосных ресторанов: расписались и улетели в Доминикану, объявив праздник личным делом двоих. Сегодня Маргарита — мама двоих детей (дочери Майи и сына Макара), и, судя по соцсетям Емельянова, именно жена является тем тылом, который позволяет мужчине не сломаться в погоне за «актерским олимпом».
Фальшивые деньги и лишение правВ 14 лет Емельянов попался на сбыте фальшивых денег — вместе с дворовыми друзьями они пытались расплатиться поддельными купюрами в столичном супермаркете.
«Однажды я с друзьями нашел полторы тысячи рублей. В палатке нам сказали, что они фальшивые. Когда у нас не приняли деньги во втором киоске, мы пошли в супермаркет. Кассирша вызвала милицию, и нас забрали в отделение. А нам было по 14 лет. Забрали паспорта, попугали и… отпустили. Маме я, конечно, об этом приключении не сказал, потому что она бы меня проучила ремнем», — рассказывал артист.В 2024 году актеру снова пришлось столкнуться с правоохранительной системой. В феврале мировой суд Москвы лишил Емельянова водительских прав на один год. Причина — наезд на припаркованную машину и бегство с места ДТП. Суд признал актера виновным по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия). Артист за рулем совершил наезд на чужой автомобиль и скрылся, не дожидаясь приезда ГИБДД, — его поймали уже позже, но факт «побега» стал отягчающим обстоятельством.