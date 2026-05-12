Забытое насилие и порно: как детская травма изменила жизнь звезды «Дома-2» Елены Берковой
Звезда «Дома-2» Беркова связала свой интерес к порно с изнасилованием в детстве
Экс-участница «Дома-2» Елена Беркова призналась, что пережила сексуальное насилие в возрасте пяти лет. Свой интерес к порноиндустрии она связала с этой детской травмой, пишет «СтарХит».
Личность насильника звезда раскрывать не стала, уточнив лишь, что это был родственник. О произошедшем Беркова вспомнила только после третьего брака, когда впервые оказалась в безопасных и гармоничных отношениях.
«И мне прямо это все в картинках открылось, и я обалдела даже, как можно было это забыть. Слишком четко и много всего вспомнилось», — разоткровенничалась она.На первые съемки в порно звезда попала случайно, но охотно согласилась. Движущей силой были не деньги, а любопытство и стремление к запретному.
«Очень было интересно, хотелось все попробовать. Интересно именно с момента эксгибиционизма. <…> Так, чтобы я прям шла и развратничала, и что-то такое делала, что мы делали перед камерой, потом без камеры — нет», — отметила Беркова.При этом нудистские пляжи и места массового скопления голых людей ее никогда не привлекали — возбуждал именно стыд, который нужно перебороть. Звезда подчеркнула, что никогда не мечтала связать жизнь с порно — для нее это был только эксперимент.