Забытое насилие и порно: как детская травма изменила жизнь звезды «Дома-2» Елены Берковой

12 мая 2026, 09:55

Звезда «Дома-2» Беркова связала свой интерес к порно с изнасилованием в детстве

Елена Беркова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Экс-участница «Дома-2» Елена Беркова призналась, что пережила сексуальное насилие в возрасте пяти лет. Свой интерес к порноиндустрии она связала с этой детской травмой, пишет «СтарХит».





Личность насильника звезда раскрывать не стала, уточнив лишь, что это был родственник. О произошедшем Беркова вспомнила только после третьего брака, когда впервые оказалась в безопасных и гармоничных отношениях.

«И мне прямо это все в картинках открылось, и я обалдела даже, как можно было это забыть. Слишком четко и много всего вспомнилось», — разоткровенничалась она.

«Очень было интересно, хотелось все попробовать. Интересно именно с момента эксгибиционизма. <…> Так, чтобы я прям шла и развратничала, и что-то такое делала, что мы делали перед камерой, потом без камеры — нет», — отметила Беркова.