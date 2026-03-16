Роман с Лерчек и скандал из-за песни «Пахнет сексом»: где сейчас исполнитель хита «Дерзкая» Натан и что его жена сказала про измену?
17 марта исполняется 40 лет российскому рэперу, телеведущему и артисту лейбла Black Star Натанy. Настоящее имя музыканта — Алишер Мирзохонов. В 2024 году имя исполнителя оказалось в центре громкого скандала: во время участия в реалити-шоу «Звезды в джунглях» артист, состоявший в браке, открыто флиртовал с блогером Лерчек (Валерией Чекалиной), а позднее — с певицей Бьянкой. После выхода программы в эфир Натан публично признал, что его поведение «животным», и заявил о попытке сохранить семью, несмотря на слова супруги Анастасии Швецовой о расставании. Как складывалась карьера музыканта и что известно о его жизни сегодня — в материале «Радио 1».
Биография Натана: детство и семьяБудущий артист родился 17 марта 1986 года в городе Курган-Тюбе, который сегодня носит название Бохтар и расположен на юго-западе Таджикистана. Настоящее имя исполнителя — Алишер Мирзохонов. Мать будущего музыканта работала школьной учительницей, а отец был врачом-невропатологом. В семье воспитывались четверо детей: помимо Алишера, родители растили двух дочерей и младшего сына.
Интерес к творчеству проявился у мальчика в раннем возрасте. Уже в начальных классах школы он начал писать стихи. Однако впервые решился показать свои тексты широкой аудитории лишь в шестнадцать лет. Слушатели положительно восприняли его поэтические работы.
В подростковом возрасте, как и многие сверстники, Мирзохонов заинтересовался рэп-культурой. Соединение поэтического таланта и популярного молодежного направления стало для него естественным творческим путем. Помимо литературных способностей у Алишера обнаружился и хороший музыкальный слух. Он окончил музыкальную школу, где обучался игре на духовых инструментах.
Позже Мирзохонов решил продолжить образование и поступил в институт искусств. Он выбрал актерский факультет и успешно завершил обучение в 2009 году.
Первые шаги в музыке и группа «Синдикат»Музыкальная карьера Мирзохонова началась еще задолго до поступления в высшее учебное заведение. В 1999 году он стал участником коллектива «Синдикат», вместе с которым сделал первые шаги в индустрии.
В 2003 году группа выпустила дебютный альбом, значительную часть композиций в котором исполнил именно Натан. Релиз получил положительный отклик у слушателей.
Позднее коллектив начал активно выступать в ночных клубах и на фестивалях альтернативной музыки. С ростом популярности музыканты открыли собственную студию звукозаписи и продолжили работу над новыми треками. В 2008 году группа сменила название на «Fuckeлы Hustla».
Начало сольной карьеры НатанаДаже во время учебы в институте Мирзохонов выступал не только в составе группы, но и с сольными композициями. После получения диплома артист решил сосредоточиться на самостоятельной карьере. Уже в 2010 году появились новые песни исполнителя, в которых слушатели и музыкальные критики отметили выразительный вокал музыканта.
Значительный поворот в творческой биографии произошел в 2013 году. Тогда Мирзохонов стал победителем музыкального конкурса «Молодая кровь», организованного продюсерским центром Тимати Black Star Incorporated. Проект был направлен на поиск перспективных исполнителей.
Победителями конкурса стали казахстанский рэпер Миров и певица Ксения Павлова. После этого Натан подписал контракт с лейблом Black Star и переехал из Алматы в Москву. Позднее артист вспоминал, что путь к успеху оказался непростым.
«Сколько отказов я получил до того, как подписал контракт с Black Star? Их даже сложно сосчитать. Попутно я занимался другой работой: был и официантом, и мойщиком — лишь бы заработать на осуществление мечты. Были моменты, когда хотел уйти из музыки, но, думаю, всё-таки не решился бы», — вспоминал артист.
Популярность и сотрудничество с известными артистамиПосле начала сотрудничества с Black Star популярность Натана стала быстро расти. Уже в 2014 году он представил ряд новых композиций, которые привлекли внимание поклонников жанра. Одной из первых громких работ стала песня «Девочка-бомба», записанная вместе с Тимати. Также слушатели положительно встретили композиции «Часть меня» и «Майкрофон».
Особенно большой успех имел трек «Дерзкая», известный по строке «Слышь, ты че такая дерзкая?». Песня быстро стала хитом и принесла исполнителю широкую известность.
В 2015 году Натан выпустил еще два популярных сингла. Композиция «Ты готов услышать нет?» была записана совместно с Кристиной Си, а песня «Наверно» — с певицей Еленой Темниковой.
В 2018 году исполнитель получил первую значимую награду — премию «Прорыв года» от журнала MODA topical. В том же периоде жюри ZD Awards номинировало его на награду в категории Sexy M. Этому успеху предшествовал релиз песни «Моя», созданной при участии MC Doni.
В разные годы Натан сотрудничал и с другими популярными артистами. Вместе с Ганвестом он записал композиции «Вау» и «Ананасовый сироп». С блогером Гусейном Гасановым музыкант представил лирическую песню «Выбирай». Также в его творческом портфолио есть совместная работа с певцом Сосо Павлиашвили — композиция «Хабиби».
В мае 2022 года Ирина Дубцова и Натан выпустили клип на песню «Давай обнимемся в последний раз». Видео получилось эмоциональным и откровенным. За первые двое суток ролик посмотрели более ста тысяч пользователей.
Кроме того, артист сотрудничал с Юлианной Карауловой, певицей Славой и Алсу. В 2024 году Натан вновь записал дуэт с Ириной Дубцовой — композицию «Тянет». Эта работа принесла исполнителям премию «Золотой граммофон».
Скандал вокруг песни «Пахнет сексом»Весной 2017 года Натан представил песню «Пахнет сексом», которая вызвала широкий общественный резонанс. Актриса Эвелина Бледанс, воспитывающая ребенка с синдромом Дауна, обвинила музыканта в оскорблении людей с этим заболеванием. Она подняла тему на заседании Общественной палаты России. Благотворительный фонд помощи людям с синдромом Дауна «Синдром любви» также заявил, что слова песни можно трактовать как дискриминационные.
Ситуацию усугубило совпадение даты выхода композиции с Международным днем человека с синдромом Дауна — обе даты пришлись на 21 марта.
Лейбл Black Star принес официальные извинения за слова исполнителя. Сам Натан дал интервью, в котором подчеркнул, что не имел намерения кого-либо оскорбить.
«Не было никакого злого умысла. А перед публикой скажу, что уважительно отношусь ко всем. У меня всегда в приоритете женщины, дети и пожилые люди. Я отнёсся к ситуации максимально без агрессии. И если я каким-то образом оказался неправым, то всегда приношу извинения», — подчеркнул рэпер.
Телевидение и участие в популярных шоуПомимо музыкальной деятельности Натан регулярно появляется на телевидении. Он участвовал в различных музыкальных и развлекательных проектах.
В октябре 2017 года артист выступил на отчетном концерте телепроекта «Новая Фабрика звезд» на канале «Муз-ТВ». Спустя месяц он принял участие в интеллектуально-развлекательной программе «Где логика?», где появился вместе с певицей Клавой Кокой.
Кроме того, Натан работал телеведущим. Он вел популярное тревел-шоу «Орел и решка» вместе с блогером Настей Ивлеевой, а также выступал ведущим музыкальных чартов на телевидении.
Музыкант участвовал и в экстремальных проектах. Одним из них стало шоу «Фактор страха», премьера которого состоялась осенью 2021 года. Летом 2024 года артист отправился в Колумбию для участия в реалити-проекте «Звезды в джунглях». Именно этот проект стал причиной масштабного общественного скандала.
Личная жизнь Натана: знакомство с Анастасией ШвецовойСо своей будущей супругой Анастасией Швецовой Натан познакомился в апреле 2010 года. Первое сообщение девушке он отправил в социальных сетях. В нем музыкант написал: «Здравствуй, мать моих будущих детей!». Неожиданное обращение показалось Анастасии странным, и она заблокировала пользователя. Однако Натан не отказался от попыток познакомиться.
Узнав, что девушка работает дизайнером, он написал ей с другого аккаунта и сделал заказ на разработку визитных карточек. Так началось их общение, которое долгое время ограничивалось телефонными разговорами. В течение продолжительного времени Анастасия не соглашалась встретиться с артистом. Однажды Натан попросил у нее адрес, чтобы пригласить на встречу. Девушка предложила сначала назвать его собственный адрес. Выяснилось, что они живут по соседству.
Позднее музыкант рассказывал, что в шоу-бизнес он пришел уже будучи женатым и долгое время не демонстрировал личную жизнь публично, стараясь сохранить семейное счастье.
В 2012 году Натан и Анастасия Швецова поженились. В том же году у супругов родился сын, которого назвали Натанаэль. Спустя шесть лет, в 2018 году, в семье появился второй ребенок — мальчик Ратмир.
Скандал на шоу «Звезды в джунглях»В 2024 году личная жизнь артиста оказалась в центре громкого скандала. Во время съемок реалити-шоу «Звезды в джунглях» стало известно, что Натан завел романтические отношения сразу с двумя участницами проекта.
Сначала музыканта связали отношения с блогером Валерией Чекалиной, известной как Лерчек. Она приехала на съемки проекта после тяжелого развода и искала эмоциональную разрядку. В сети появилось видео, на котором Натан и Чекалина целуются. Пользователи активно обсуждали ситуацию и ждали реакции супруги музыканта.
Позднее Анастасия Швецова сообщила, что она приняла решение расстаться с мужем еще до начала съемок проекта. По ее словам, супруги уже переживали сложный период в отношениях.
После выхода программы в эфир Натан обратился к поклонникам и признал, что между ним и Валерией Чекалиной действительно возникла симпатия. Артист заявил, что на проекте потерял контроль над собой и назвал свое поведение «животным». Лерчек позднее говорила, что не знала о том, что Натан официально состоит в браке. По ее словам, музыкант утверждал, что уже расстался с супругой.
История с певицей Бьянкой
Позднее в сети появилось еще одно видео, на котором Натан целуется с певицей Бьянкой, также участвовавшей в шоу. По словам артистки, ей показалось, что между ними может возникнуть романтическая связь. Однако Бьянка подчеркнула, что на самом деле испытывает чувства к другому человеку.
Она также сообщила, что планировала записать совместную песню с Натаном. Однако позже музыкант отказался выпускать композицию, объяснив это тем, что не готов публиковать материал, записанный в спешке. Такое решение певица восприняла как оскорбительное и заявила, что больше не намерена сотрудничать с артистом.
Реакция аристовПоведение Натана на реалити-шоу вызвало резкую реакцию в медиапространстве. Многие блогеры и публичные личности осудили поступок артиста.
Блогер Мария Погребняк резко раскритиковала рэпера, заявив, что не понимает, как человек может позволить себе подобное поведение, находясь в браке и зная, что на площадке ведется постоянная съемка.
«Дно, просто дно! Я не знаю, где его мозги. Ты приходишь на реалити-шоу и знаешь, что камеры и прослушки в каждом углу. Как можно не уважать свою семью, жену и детей, чтобы закрутить роман, будучи еще женатым? Я не верю в его слова о том, что он до проекта разошёлся с женой», — сказала Мария.Скептически к словам супруги музыканта отнеслась и модель Алана Мамаева. Она усомнилась в том, что Натан и Анастасия действительно расстались до начала съемок проекта. В качестве аргумента она указала, что артист носил обручальное кольцо и регулярно звонил супруге.
«Это очень мудрое заявление для того, чтобы оправдать отца своих детей, себя. Она молодец, в принципе», — писала Алана.
Ответ Натана на критикуМузыкант не оставил эти комментарии без ответа. В социальных сетях он резко отреагировал на высказывания Алены Мамаевой и других критиков. Натан заявил, что информация, опубликованная его супругой, полностью соответствует действительности. Он подчеркнул, что в их отношениях действительно был сложный период и на момент участия в шоу супруги жили раздельно.
«На проект я поехал для того, чтобы перезагрузиться от накопившихся проблем. Не смейте трогать мою жену и семью. Это не ваше собачье дело! Проект обсуждайте, а не мою супругу!! С каких это пор мужчина не может звонить своей жене и детям?? Даже если есть проблемы в отношениях. Алана, если кому-то не звонят бывшие мужья, то это не значит, что я не могу звонить супруге. Занимайся лучше своей семьей!» — заявил артист.Несмотря на громкий скандал, отношения в семье удалось сохранить. Анастасия Швецова в итоге простила мужа за интрижки во время участия в реалити-шоу. Летом 2025 года супруги вместе с детьми отправились в совместный отпуск.
Натан сегодняСегодня Натан продолжает активно работать в музыкальной индустрии и на телевидении. Весной 2025 года артист принял участие в соревновательном шоу «Богатырские игры», которое вышло на телеканале СТС. Хорошая физическая подготовка помогла ему успешно справиться с испытаниями проекта.
Летом того же года Натан стал ведущим кулинарного шоу «Последний шеф» на телеканале «Пятница!». В рамках проекта российские шеф-повара отправились в страны Азии, где должны были продемонстрировать профессиональные навыки в экстремальных условиях. Премьера программы состоялась в январе 2026 года.