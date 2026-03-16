«Сыночки-корзиночки рождаются не от большой любви»: Звезда «Кухни» Елена Ксенофонтова необычно поздравила сына с 23-летием
Актриса Елена Ксенофонтова необычно поздравила сына с 23-летием
Елена Ксенофонтова, известная по сериалу «Кухня», нестандартно поздравила сына Тимофея с днём рождения.
В честь его 23-летия актриса опубликовала в личном блоге откровенный пост, в котором не только призналась в своих переживаниях, но и попросила у сына прощения. Ксенофонтова отметила, что никогда не считала себя идеальной матерью. По её словам, главной ошибкой было желание «втиснуть» Тимофея в привычные социальные рамки, которым он не соответствовал. Сейчас артистка отказалась от этой установки, разрешает родственнику быть собой и подчёркивает, что всегда будет на его стороне.
«Сыночки-корзиночки рождаются не от большой любви, а от неуверенности в себе матерей, от счетов к противоположному полу. Прости меня. Я до последнего вздоха буду тебя любить», — поделилась знаменитость.
Впервые Елена вышла замуж в 19 лет за Игоря Липатова. Их брак продлился 11 лет, после чего супруги развелись, сохранив тёплые отношения. Позже звезда вышла замуж за продюсера Илью Неретина — в этом союзе родился Тимофей. Также у Ксенофонтовой есть дочь София от адвоката Александра Рыжих. Сейчас звездная мама сосредоточилась на работе в театре и кино.