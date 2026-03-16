Блогер Лерчек начала терять зрение из-за онкологии
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) теряет зрение на фоне диагностированного рака желудка. Об этом сообщает Mash.
Проблемы с глазами могли начаться на фоне распространения метастазов или из-за общей интоксикации и истощения организма.
Сегодня девушке планируют провести лучевую терапию, из-за чего она не может присутствовать на заседании Гагаринского суда. Блогер является главным фигурантом дела о выводе денег за границу. Вину она не признала, объясняя это тем, что обвинение ей непонятно.
При этом ее бывший муж Артем Чекалин сознался в содеянном после показаний Романа Вишняка. Это третий фигурант дела и бывший бизнес-партнер пары. Ему уже вынесли приговор с отбыванием 2,5 лет тюрьмы.
Теперь адвокаты Лерчек намерены предоставить суду медицинские документы, и требовать изменения меры пресечения или полной приостановки судебного производства.
