Достижения.рф

Блогер Лерчек начала терять зрение из-за онкологии

Блогер Лерчек пропустит заседание суда по ее делу из-за сеанса лучевой терапии
Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) теряет зрение на фоне диагностированного рака желудка. Об этом сообщает Mash.



Проблемы с глазами могли начаться на фоне распространения метастазов или из-за общей интоксикации и истощения организма.

Сегодня девушке планируют провести лучевую терапию, из-за чего она не может присутствовать на заседании Гагаринского суда. Блогер является главным фигурантом дела о выводе денег за границу. Вину она не признала, объясняя это тем, что обвинение ей непонятно.

При этом ее бывший муж Артем Чекалин сознался в содеянном после показаний Романа Вишняка. Это третий фигурант дела и бывший бизнес-партнер пары. Ему уже вынесли приговор с отбыванием 2,5 лет тюрьмы.

Теперь адвокаты Лерчек намерены предоставить суду медицинские документы, и требовать изменения меры пресечения или полной приостановки судебного производства.

Стажер

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0