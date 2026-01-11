Поехала в Киев, отказалась от соцсетей и встречалась с Данилой Якушевым: все секреты звезды «Молодёжки» Марии Пироговой
Мария Пирогова – российская актриса, наиболее известная по ролям в картинах «Темный мир: Равновесие», «Интерны» и «Молодёжка». В интервью она признавалась, что практикует полное погружение в образ, поэтому после съёмок нуждается в «возвращении к себе». Как артистка живёт сейчас, что она говорила об СВО и что её связывало с актёром Данилой Якушевым, читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Марии Пироговой
Мария Константиновна Пирогова родилась 12 января 1990 года в Москве. Родители расстались, когда она была еще маленькой, и детских воспоминаний об отце у нее не осталось — познакомились они уже во взрослом возрасте.
Мама воспитывала дочь одна, денег в семье постоянно не хватало. Будущая актриса донашивала одежду за детьми маминых подруг и росла настоящей пацанкой: лазила по деревьям, играла в футбол с мальчишками, не боялась синяков и ссадин. При этом творческое начало в ней проявилось рано — Мария любила быть в центре внимания и с легкостью «играла» разные характеры.
Уже в пятом классе девочка твердо заявила, что станет актрисой, и с этого момента целенаправленно шла к мечте. После школы Пирогова поступила в Высшее театральное училище имени Щукина с первой попытки. Учеба давалась непросто: по собственному признанию, она не раз оказывалась на грани отчисления. В итоге судьбоносным стало попадание на курс Юрия Нифонтова, который готовил актеров для ТЮЗов и кукольных театров. В 2011 году Мария окончила «Щуку», получив сразу две специальности — актрисы театра и кино и артистки театра кукол.
Театральная карьера
Лучших студентов курса Нифонтов рекомендовал в Театр кукол имени С. В. Образцова, и Пирогова оказалась среди них. Она играла в спектаклях «Золушка» и «Божественная комедия», где исполняла сразу две роли — Евы и Лилит. Однако совмещать сцену и активные съемки в кино оказалось сложно, и спустя год Мария сделала выбор в пользу экранной карьеры.
Кино и сериалы
Кинематографическая биография Пироговой началась еще во время учебы — с эпизода в сериале «Закон и порядок». В 2009 году зрители запомнили ее по роли Аси в ситкоме «Универ».
Интересный поворот случился с сериалом «Интерны». Изначально Марии предлагали роль Вари Черноус, но из-за учебной нагрузки она отказалась, и персонаж достался Кристине Асмус. Позже Пирогова все же появилась в проекте — в образе Алисы, взбалмошной дочери доктора Быкова. После выхода серий с ее участием актриса проснулась знаменитой, хотя героиню довольно быстро вывели из сюжета. Как позже говорили коллеги, именно это позволило Пироговой запомниться зрителям и не «примелькаться».
Следующим шагом стал сериал «Товарищи полицейские», где Мария получила главную роль стажера Ксении Ремизовой — спокойной, аналитичной и романтичной, полной противоположности Алисы из «Интернов». Проект дал актрисе возможность раскрыть драматический диапазон.
В 2012 году Пирогова сыграла сразу в нескольких заметных работах: «Ночные ласточки», «Балабол», а также мистическом сериале «Темный мир: Равновесие», где ее героиня Даша оказалась в любовном треугольнике с персонажами Павла Прилучного и Макара Запорожского. Именно этот проект принес актрисе новую волну популярности.
Широкой аудитории Мария также известна по сериалу «Молодежка», где она сыграла журналистку Ольгу — героиню, прошедшую путь от бойкой пацанки до семейной женщины. Этот поворот сюжета актрисе был близок не до конца: она не раз говорила, что не понимает полного отказа от карьеры ради быта.
В последующие годы Пирогова активно снималась в мелодрамах и детективах: «Завтрак в постель», «Благие намерения», «Черная кровь», «Тетя Маша», «Юристы», «Идеалистка», «Прогулки со смертью», «Идеальный выбор», «Снегурочка против всех», «Васнецова». Ее героини — женщины с непростой судьбой, внутренними конфликтами и сильным характером.
Личная жизнь Марии Пироговой
О личной жизни Мария говорит крайне неохотно. Известно, что на съемках «Молодежки» у нее завязались отношения с актером Данилой Якушевым. Роман продлился несколько лет, но закончился из-за ревности партнера.
Актриса не скрывает, что для нее неприемлемы отношения, основанные на собственничестве. Она подчеркивает, что в паре должны быть два самостоятельных человека, которые ежедневно делают осознанный выбор быть вместе.
При росте около 173 см вес Марии составляет примерно 60 кг, однако сама она не делает акцент на внешности, считая главным инструментом актера внутреннее наполнение.
Политическая позиция и взгляды
Мария Пирогова в 2021 году посещала Украину и делилась впечатлениями от поездки в социальных сетях. После начала СВО публичных политических заявлений актриса не делала и практически перестала вести личные блоги.
Мария Пирогова сейчас
Сегодня Мария Пирогова продолжает активно работать в кино. В 2024 году на НТВ вышел детективный боевик «Хамелеон», где она сыграла главную роль. Не прекращаются и съемки популярного сериала «Балабол»: в 2025 году зрители увидели уже девятый сезон. Кроме того, актриса приняла участие в боевике «Извозчик», картине «Дружбаны» и сериале «Балабол-10», премьеры которых состоятся в 2026 году.