Мечтала быть балериной, вышла замуж за молодого бизнесмена и похоронила Кеосаяна: где сейчас Алёна Хмельницкая и как она подружилась с Симоньян?
Алёна Хмельницкая – российская актриса, которая прошла через балетное детство, культовые роли 1990-х, болезненный развод с известным режиссером и счастье с молодым бизнесменом. 12 января её исполняется 55 лет. Как строился путь артистки и как она живёт сейчас, читайте в материале «Радио 1».
Детство, балет и первое знакомство с театром
Алена Александровна Хмельницкая родилась 12 января 1971 года в Москве в семье артистов балета. Ее родители — Александр Хмельницкий и Валентина Савина — более двадцати лет выходили на сцену Большого театра. После завершения танцевальной карьеры отец стал преподавателем, а мать — балетмейстером-постановщиком.
С ранних лет Алена жила в атмосфере искусства. Она занималась художественной гимнастикой, настольным теннисом, училась во французской спецшколе, готовилась к поступлению в хореографическое училище и даже посещала подготовительные курсы в художественном институте имени Сурикова. Однако балет так и не стал ее мечтой.
Переломным моментом стало знакомство с театром «Ленком». В десять лет Хмельницкая впервые попала за кулисы — мать работала ассистенткой режиссера по хореографии во время репетиций рок-оперы «Юнона и Авось». Магия сцены, репетиции Марка Захарова, игра Николая Караченцова и Елены Шаниной произвели на девочку неизгладимое впечатление. Тогда и родилось твердое решение стать актрисой.
После школы Алена подала документы сразу в несколько театральных вузов и прошла конкурс в ГИТИС, Щукинское училище и Школу-студию МХАТ. Выбор она сделала в пользу МХАТа, где училась на курсе Ивана Тарханова. Среди ее однокурсников были Гоша Куценко, Вячеслав Разбегаев и Екатерина Семенова.
«Ленком» и роль Кончиты
Еще во время учебы Хмельницкая начала работать в театре «Ленком». В 1989 году Марк Захаров объявил кастинг на роль Кончиты в «Юноне и Авось»: труппа готовилась к зарубежным гастролям, и основной исполнительнице требовалась замена. Алена успешно прошла строгий отбор и стала одной из исполнительниц культовой роли.
С 1990 по 1994 год она служила в «Ленкоме», выходила на сцену в «Юноне и Авось», участвовала в массовых сценах спектакля «Поминальная молитва». Несмотря на престиж театра, актриса вскоре почувствовала, что сцена начинает ее ограничивать: кино стремительно набирало обороты, а совмещать съемки и постоянную работу в театре становилось все сложнее. Окончательно Хмельницкая покинула «Ленком» из-за беременности.
Кино: от раннего дебюта к всенародной любви
Дебют Алены в кино состоялся еще в 12 лет — в музыкальном фильме «Карамболина-карамболетта». Затем были эпизоды, в том числе в картине «Курьер», но настоящим прорывом стал 1992 год.
Роль Леонсии Солано в приключенческом фильме «Сердца трех» сделала Хмельницкую звездой. Образ красивой, благородной и сильной героини закрепил за ней статус одной из самых эффектных актрис своего поколения. После этого ее начали путать с Анной Самохиной, Ларисой Гузеевой и Татьяной Лютаевой — настолько ярким было экранное впечатление.
В 1990-е, когда киноиндустрия переживала кризис, Хмельницкая временно ушла в бизнес и даже работала директором модного бутика. Параллельно она вела «Утреннюю почту» и не теряла связи с телевидением. Возвращение в кино произошло в конце десятилетия, а в начале 2000-х ее популярность вновь резко пошла вверх.
Сериалы «Ундина», «Самая красивая», «Русские амазонки», «Петя Великолепный», «Сыщик Путилин», фильмы «Ландыш серебристый», «Три полуграции», «Крымский мост. Сделано с любовью!» и десятки других проектов сделали Хмельницкую постоянным лицом телеэкрана. Со временем в ее фильмографии появилось много зрелых, материнских и драматических ролей, которые актриса воспринимала как естественный этап профессии.
Личная жизнь: от юношеских романов к большому браку
Личная жизнь Хмельницкой всегда вызывала не меньший интерес, чем ее роли. В юности у нее были отношения с Егором Кончаловским, Андреем Деллосом, Никитой Джигурдой, однако сама актриса называла эти романы легкими и непродолжительными.
В 1993 году она вышла замуж за режиссера Тиграна Кеосаяна. Их союз продлился 21 год. В браке родились две дочери — Александра и Ксения. Семья считалась одной из самых красивых и крепких в творческой среде.
Однако в 2014 году супруги развелись. Причиной стало то, что Кеосаян начал отношения с Маргаритой Симоньян, которая ждала от него ребенка. Развод стал болезненным, но Хмельницкая сумела сохранить достоинство и со временем наладила дружеские отношения и с бывшим мужем, и с его новой семьей. Она неоднократно подчеркивала, что для нее важнее всего психологический комфорт детей.
Новые отношения и роль бабушки
После развода актриса несколько лет была одна, а в 2016 году начала отношения с бизнесменом Александром Синюшиным, который был моложе ее на 13 лет. Они прожили вместе несколько лет, но официально брак так и не зарегистрировали. В 2024 году Хмельницкая объявила о расставании, объяснив, что не видит смысла продолжать отношения, если они исчерпали себя.
В 2023 году актриса впервые стала бабушкой: старшая дочь Александра родила сына Гаспара. Хмельницкая признавалась, что с появлением внука почувствовала прилив энергии и особое счастье.
Потеря Тиграна Кеосаяна и возвращение на сцену
2025 год стал для семьи тяжелым: после длительной комы скончался Тигран Кеосаян. Алена Хмельницкая публично выразила соболезнования и призналась, что переживает утрату очень тяжело. Несмотря на это, уже осенью она вернулась к репетициям и снова вышла на сцену, назвав работу своим способом справляться с болью.
Алена Хмельницкая сегодня
Сегодня актриса продолжает активно сниматься и играть в театре. В последние годы вышли проекты «Онегин», «Неверные», «Симон», «Старая гвардия», «Галя, у нас отмена!». Она занята в спектаклях «Старший сын» и «Руководство для желающих жениться».