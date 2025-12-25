Сын-депутат с внушительным состоянием, а дочка — популярная актриса: что известно о секс-символе СССР Михаиле Боярском и куда он пропал?
На постсоветском пространстве сложно найти кого-то, кто бы больше подходил под яркое определение «живая легенда», чем Михаил Сергеевич Боярский. Даже те, кто не видел фильмы с участием актера, могут легко вспомнить тембр голоса мужчины, поющего песни, ставшие хитами, а многие его кинофразы стали крылатыми. О личной жизни и судьбе знаменитости читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Михаила БоярскогоМихаил родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде. Его мама, Екатерина Мелентьева, играла в Театре комедии, а папа, Сергей Боярский, работал в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской. Он вспоминал, как они с семьей теснились в крошечной комнате с печкой. В детстве мальчик чувствовал себя настоящим центром вселенной: родители и брат Александр обожали его, водили в музеи и театры, читали книги и играли с ним. Но при этом артист был настоящим авантюристом — часто ввязывался в уличные драки и искал приключения.
Когда ему исполнилось 7 лет, родители заметили его увлечение музыкой и отдали в школу при консерватории, чтобы он научился играть на фортепиано. Они мечтали, что сын станет великим музыкантом. Но в итоге братья выбрали театральные вузы. Как родители отреагировали на выбор Александра, неизвестно, но Михаилу заявили, что рассчитывать на протекцию не стоит. Однако ему это и не понадобилось — он легко поступил в ЛГИТМиК. Там под руководством талантливого актера и драматурга Леонида Макарьева он впитывал знания и запомнился своим любопытством и стремлением учиться.
Работа в театреПосле получения диплома Боярский начал свою карьеру в Театре имени Ленсовета. Там он встретил будущих звезд советского кино. Его дебютом стала небольшая роль студента в массовке спектакля «Преступление и наказание». Однако настоящую популярность ему принес образ Трубадура в мюзикле «Трубадур и его друзья». Его яркая энергия, пластичность и музыкальный талант быстро привлекли внимание режиссеров. Мужчину часто выбирали на роли смелых авантюристов. Зрители с удовольствием заполняли залы, а после спектаклей провожали актера стоя, аплодируя.
В 1988 году он основал свой театр «Бенефис» и поставил спектакль «Интимная жизнь», который получил приз на международном фестивале «Зимний Авиньон». К сожалению, в 2007 году городской совет Санкт-Петербурга закрыл «место для зрелищ». Но актер продолжает радовать зрителей, регулярно выступая с концертами на сцене.
Фильмы с Михаилом БоярскимКогда Михаил учился в университете, он сделал свои первые шаги в кино, сыграв главную роль в молдавском фильме «Мосты». В следующем году его заметили в музыкальной комедии «Соломенная шляпка», где он получил второстепенную роль. Но настоящая слава пришла к нему в 1975 году с выходом психологической драмы «Старший сын».
Статус звезды первой величины и секс-символа Советского Союза Боярский завоевал в 1979 году, когда на экраны вышла 3-серийная музыкально-приключенческая комедия «Д'Артаньян и три мушкетера». С этого момента за ним начали охотиться десятки режиссеров. Каждый год он снимался в трех-пяти фильмах. К 1990 году его фильмография уже насчитывала около 30 картин. Звезда продолжает радовать зрителей новыми работами.
Депутат с внушительным состоянием, наркотики и романтические отношения с Собчак: новые шокирующие факты о жизни сына Боярского
Фильмография
- 1974 – «Соломенная шляпка»;
- 1975 – «Старший сын»;
- 1977 – «Собака на сене»;
- 1978 – «д’Артаньян и три мушкетера»;
- 1987 – «Гардемарины, вперед!»;
- 1987 – «Человек с бульвара Капуцинов»;
- 1989 – «Дон Сезар де Базан»;
- 1991 – «Виват, Гардемарины»;
- 1992 – «Мушкетеры двадцать лет спустя»;
- 1993 – «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя»;
- 1996 – «Королева Марго»;
- 2003 – «Идиот»;
- 2009 – «Тарас Бульба»;
- 2011 – «Петр Первый. Завещание»;
- 2013 – «Шерлок Холмс»;
- 2016 – «Черная кошка»;
- 2018 – «Красная шапочка. Онлайн»;
- 2022 – «Золотые соседи»;
- 2023 – «Гардемарины 1787. Мир».
Музыка БоярскогоПоклонники Боярского хорошо знают его хиты, «Спасибо, родная!», «Все пройдет», «День рождения» и «Рыжий конь». На многие из этих песен сняты клипы, например, «Зеленоглазое такси», «Городские цветы» и «Листья ждут». Концерты артиста всегда собирают полные залы, а зрители с нетерпением просят исполнить любимые мелодии, включая «Большая медведица» и песни из фильмов «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Гардемарины, вперед!».
Михаил не боится экспериментировать и активно участвует в музыкальных фестивалях. Он всегда открыт для новых возможностей и старается быть в курсе современных тенденций.
Личная жизнь и дети БоярскогоАктер встретил свою будущую супругу Ларису Луппиан на сцене Театра имени Ленсовета. Их знакомство произошло во время спектакля «Трубадур и его друзья», где Михаил исполнял главную роль, а девушка играла принцессу. Поняв, что нашел настоящую красавицу и нежную душу, мужчина решился повести Ларису в ЗАГС. В 1980 году у пары родился сын Сережа. В детстве он снялся в нескольких фильмах, и родители надеялись, что он станет актером. Но парень выбрал другой путь и стал депутатом Государственной думы от «Единой России». Знакомые с историей семьи, безусловно, слышали о Сергее Михайловиче, который, как утверждают, обладает внушительным состоянием.
Дочь Елизавета появилась на свет в декабре 1985 года. Она не проявляла интереса к актерству, но в итоге продолжила семейную традицию и стала актрисой.
Где Михаил Боярский сейчасБоярский — преданный болельщик футбольного клуба «Зенит» и заядлый курильщик. С 2013 года он активно поддерживает права курильщиков. Артист также выражает поддержку политике президента РФ Владимира Путина. Осенью 2016 года Михаил стал доверенным лицом партии «Единая Россия» на выборах в Государственную думу.
В 35 лет у артиста диагностировали панкреатит, а в 1994 году обострился сахарный диабет. Теперь актер придерживается специальной диеты и принимает лекарства. В конце ноября 2023 года Михаила госпитализировали с инфарктом. В апреле 2025 года во время спектакля в Санкт-Петербурге Боярский оступился за кулисами и упал с высоты около трех метров. СМИ сообщили, что его госпитализировали с переломом ребра и ушибом легкого. Супруга актера подтвердила, что он получил травму, но добавила, что самочувствие мужа улучшилось, и серьезных последствий удалось избежать. В июне близкие снова сообщили о госпитализации актера. Ему установили стент для расширения закупоренного сосуда. После шести дней в больнице артист вернулся домой.
Осенью Боярский объявил, что больше не будет сниматься в кино и считает свою карьеру в драматургии завершенной. Однако он продолжал выступать в Театре имени Ленсовета. В октябре прошла премьера спектакля «Театральный роман», где мужчина сыграл Иосифа Сталина.