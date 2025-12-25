Звезду турецких сериалов Ханде Эрчел заподозрили в проблемах со здоровьем

25 декабря 2025, 15:30

Ханде Эрчел встревожила поклонников резкой худобой после съёмки для Vogue

Ханде Эрчел (Фото: Instagram* / @handemiyy)

32-летняя турецкая актриса Ханде Эрчел, прославившаяся благодаря сериалу «Постучись в мою дверь», оказалась в центре обсуждений после новой фотосессии.