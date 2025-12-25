Звезду турецких сериалов Ханде Эрчел заподозрили в проблемах со здоровьем
32-летняя турецкая актриса Ханде Эрчел, прославившаяся благодаря сериалу «Постучись в мою дверь», оказалась в центре обсуждений после новой фотосессии.
Артистка стала героиней обложки Vogue и опубликовала кадры со съёмки в личном блоге, однако вместо восторгов получила волну тревожных комментариев.
Поклонники обратили внимание на заметно похудевшую фигуру Эрчел и её непривычно смелые образы с экспериментальным макияжем. Многие признались, что с трудом узнали актрису, а некоторые предположили, что резкая потеря веса может быть связана с проблемами со здоровьем.
Ханде Эрчел остаётся одной из самых популярных и востребованных актрис Турции. Широкую известность ей принесла роль Эды Йылдыз в сериале «Постучись в мою дверь». В последнее время актриса всё чаще появляется в международных проектах и, по данным СМИ, планирует переезд в Лондон. Для этого она уже приобрела недвижимость в Великобритании стоимостью более 4,5 миллиона долларов.
