«Самый лучший новогодний подарок»: у футболиста Кержакова родился ребёнок

У Александра Кержакова родился четвёртый ребёнок
Александр Кержаков с женой (Фото: Instagram* / @a.kerzhakov11)

Третья жена футболиста Александра Кержакова, Евгения Ледащева, родила ему четвёртого ребёнка.



Кержаков сообщил радостную новость в личном блоге.

«Самый лучший новогодний подарок в жизни от самого лучшего человека на Земле», — подписал он снимок.
Ранее о беременности Ледащевой упоминала бывшая жена Кержакова, Милана Тюльпанова, отметив, что по слухам спортсмен готовится стать отцом в четвёртый раз.
Софья Метелева

