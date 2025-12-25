«Самый лучший новогодний подарок»: у футболиста Кержакова родился ребёнок
У Александра Кержакова родился четвёртый ребёнок
Третья жена футболиста Александра Кержакова, Евгения Ледащева, родила ему четвёртого ребёнка.
Кержаков сообщил радостную новость в личном блоге.
«Самый лучший новогодний подарок в жизни от самого лучшего человека на Земле», — подписал он снимок.Ранее о беременности Ледащевой упоминала бывшая жена Кержакова, Милана Тюльпанова, отметив, что по слухам спортсмен готовится стать отцом в четвёртый раз.