Скандальный развод с Петросяном, предательство и неожиданное наследство Елены Степаненко: где сейчас бывшая жена комика?
Елена Степаненко одна из ярчайших фигур отечественной юмористической сцены, которая продолжает выступать по всей стране и по сей день. Уроженка Волгограда прошла непростой пусть к славе и призванию. Школьные годы не были для нее самыми легкими — одноклассники нередко отпускали колкие замечания о ее внешности. По словам бывшей подруги Гали Ситниковой, мальчики внимания на Лену не обращали, а девочки даже удивлялись, как с ней можно дружить. Но, несмотря на такие насмешки, Елена добилась высокого статуса, став заслуженной артисткой России и ведущей собственного шоу. 8 апреля юмористке исполняется 73 года. В её жизни произошло множество резонансных событий. Подробнее — в материале «Радио 1».
Биография Елены СтепаненкоЕлена Степаненко родилась в Волгограде в семье повара и парикмахера, и с самого детства проявляла артистический талант. После школы она отправилась покорять Москву и поступила в ГИТИС на отделение актеров музыкального театра.
После окончания вуза в конце 70-х она познакомилась с пианистом Александром Васильевым, который стал ее первым мужем. Именно он помог Елене впервые выйти на большую сцену. Мужчина вспоминал, как был очарован молодой артисткой — стройной, эффектной, харизматичной.
Однако их союз продлился недолго: всё изменилось после встречи Степаненко с Евгением Петросяном. Бывший супруг отмечал, что развод прошел без ссор и обид, а к Петросяну он всегда относился с уважением.
«Мы с Леной очень мирно и спокойно как встретились, так и простились. И никакого чувства обиды не было ни к ней, ни к Петросяну. Женя — настоящий мужик, замечательный человек. Я его хорошо знаю», — вспоминал Васильев.
С Петросяном надолгоС Евгением Вагановичем Елена не только создала крепкую семью, но и стала его сценическим партнером. В 1985 году они официально начали отношения. Степаненко не раз делилась, как заботливо муж относился к ней — дарил подарки, ухаживал и поддерживал.
Они долго выступали дуэтом, и публика воспринимала их как идеальный творческий и семейный дуэт. На протяжении десятилетий Елена была главной звездой программ «Аншлаг», «Смехопанорама» и «Кривое зеркало». Зрители полюбили её за образы простых женщин, монологи о семейных неурядицах и умение тонко высмеивать бытовые ситуации. Она создала десятки популярных программ, включая «Кышкин дом» и авторское «Шоу Елены Степаненко», став одной из самых влиятельных женщин в российском юморе.
Когда появлялись слухи о разрыве Степаненко и Петросяна, зрители переживали, а Елена уверяла: всё хорошо, разводов не будет.
«Почему-то в современном мире считается, что если у известных людей или в их семьях происходят какие-то скандалы, склоки, раздел имущества, то это добавляет популярности: о них начинают говорить, о них пишут, их показывают, они ходят на ток-шоу. Мы другая пара. Мы счастливы в браке, и наш зритель это чувствует, хочет, чтобы было так всегда. Он нам верит. Я не понимаю, почему правду надо разрушать ложью! Кому и зачем это нужно!» — говорила артистка.
Громкий развод Петросяна и СтепаненкоСколько бы Елена не говорила о благополучии семьи, пара развелась в 2018-м году. Несмотря на то, что у них не было общих детей, Степаненко воспитывала как родную дочь Викторину — приемную дочь Петросяна, мама которой погибла.
Процесс развода и раздела имущества оказался непростым: опись их собственности заняла почти тысячу страниц. По словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, юморист был потрясён решением бывшей жены подать иск в суд, не обсудив это лично. Однако он держался достойно и не выносил ссоры в публичное поле.
Степаненко доверила ведение дела юристу Елене Забраловой. Сама она в суде не появлялась, ограничившись кратким комментарием:
«Это житейское дело, ну так случилось. Как суд скажет, так и будет. И вы об этом все узнаете», — заявила артистка.Суд сначала развел пару и только потом начал делить имущество. Особую остроту ситуации придавали слухи о романе Петросяна с Татьяной Брухуновой, которая была моложе его на 44 года. Жорин упоминал, что юморист не жил с женой уже около 10 лет, но другая сторона это отрицала.
«У Евгения Вагановича и Елены Григорьевны была настоящая семья на протяжении 30 с лишним лет. У них венчанный брак. Евгений Ваганович ушел из семьи в 2017 году. Это знают все в их окружении — и коллеги, и знакомые. Они жили вместе в их самой большой квартире до определенного месяца 2017 года», — опровергала заявления другой стороны Забралова.Утверждали, что у Степаненко есть хитрый расчет, когда она претендовала на часть недвижимости, которая была больше. Артистка рассчитывала забрать жилищную площадь и не пускать туда приставы для описи имущества. У пары были апартаменты в Первом Зачатьевском переулке, Сеченовском, Большом Кондратьевском переулках, на Плющихе и Смоленской, две дачи и несколько машин.
Суд был непростым, потому что после первого решения была подана апелляция. Список ценностей переделали в 2022-м на 50\50.
«Судебное заседание длилось около шести часов, проходило в закрытом режиме, так же, как и оглашение. Решение суда первой инстанции отменено в связи с неправильным определением обстоятельств, имеющих значение для дела, и вынесено новое», — прокомментировали в Московском городском суде.
Личная жизнь Елены СтепаненкоЛичная жизнь Степаненко после развода оставалась под завесой тайны. Ей приписывали романы, но сама она это никак не комментировала. Не было никаких фактов, которые указывали на это, но личная жизнь бывшего мужа была открыта общественности. В 2018-м году Брухунова поделилась тем, что в 18 лет подверглась нападкам со стороны ревнивой Елены Степаненко. В 2019 году Петросян женился на Татьяне, а в последующие годы у пары родились сын Ваган и дочь Матильда.
Брухунова утверждала, что жить с таким человеком без чувств невозможно, и что Евгений Ваганович только с рождением ребенка по-настоящему ощутил, что такое семья.
« Как прожить 12 лет с творческим человеком, который всего себя отдает работе. С известным человеком, на котором огромный груз ответственности…без чувств? Когда родился Ваган, муж признался, что наконец понял, что такое настоящая семья. Я не могу сказать, что горжусь этим, но счастлива, что имею к этому непосредственное отношение», — делилась Татьяна.Елена Григорьевна снова оказалась окружена вниманием из-за вопросов наследовства. Она получила две квартиры в Сочи от своей подруги, дизайнера Натальи Маголы, скончавшейся от рака. Родственники умершей пытались оспорить завещание, но суд признал его законным.
«У Наташи осталась я, мама и папа. Наш отец был тогда еще жив, ему был 81 год. Он умер через несколько месяцев после того, как не стало Наташи. Но до оглашения завещания не дожил, его раскрыли через полгода после смерти сестры. Благо, папа не узнал о нем. Он бы не выдержал такого», — комментировала ситуацию сестра дизайнера Лариса.
Елена Степаненко сейчасПосле громкого развода с Евгением Петросяном Елена Степаненко практически полностью сменила образ жизни и окружение. Артистка крайне редко появляется на российском телевидении и почти не дает концертов, предпочитая вести закрытый образ жизни.
По сообщениям из её окружения, значительную часть времени она проводит в Нью-Йорке вместе с Викториной Петросян — дочерью своего бывшего мужа от первого брака, которая заняла сторону мачехи в семейном конфликте.
Внешне Елена Григорьевна сильно преобразилась: она заметно похудела и, по мнению экспертов, прибегла к омолаживающим процедурам, из-за чего её часто называют «обновленной».