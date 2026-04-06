«Еле хожу»: что случилось со знаменитой Эсмеральдой России

Певица Светлана Светикова получила травму на гастролях
Светлана Светикова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Артистка мюзиклов и певица Светлана Светикова рассказала в своем Telegram-канале, что получила серьезную травму на гастролях.



Исполнительница находилась в поездке вместе с десятимесячной дочерью Луной. Звезда не выходила на связь с подписчиками больше недели, и поклонники начали за нее переживать.

«Не выхожу на связь, потому что немного травмировалась. Еле хожу и настроение, мягко говоря, не очень», — говорится в публикации Светиковой.



У артистки трое детей. Помимо маленькой дочери, она воспитывает сыновей Милана (12 лет) и Кристиана (восемь лет), которые оставались в Москве с отцом.

Светлана уже 15 лет состоит в отношениях с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком. Пара официально не жената. Знаменитость не раз подчеркивала, что штамп в паспорте для них не имеет значения, главное — быть счастливыми вместе.
Никита Кротов

