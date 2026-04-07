Жуткая инфекция сорвала выступление Леди Гаги в Монреале
Леди Гага разочаровала поклонников в Монреале, отменив концерт всего за три часа до начала. Об этом она сообщила в своих соцсетях.
Выступление должно было состояться в понедельник вечером, однако в последний момент артистка была вынуждена отказаться от выхода на сцену.
Причиной стала серьёзная респираторная инфекция, с которой певица боролась несколько дней. По её словам, состояние не только не улучшалось, но и продолжало ухудшаться.
Артистка объяснила, что врачи настоятельно рекомендовали ей не рисковать здоровьем. Сама Гага также признала, что в таком состоянии не сможет дать шоу на том уровне, которого ожидают её фанаты.
Певица извинилась перед зрителями и дала понять, что решение далось ей непросто — она до последнего надеялась выйти на сцену, несмотря на плохое самочувствие.
