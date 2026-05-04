Скрывал два года, а теперь она главная наследница: как двухлетняя дочь Ольги Погодиной и Алексея Пиманова может получить всё
Блестящая карьера Алексея Пиманова — это прежде всего его бессмертное детище, программа «Человек и закон», которая до сих пор пользуется огромной популярностью. Но за успехом на экране стояла череда личных драм: высокая профессиональная планка оставляла мало времени на собственную жизнь, поэтому крепкую семью ведущему удалось построить лишь с третьей попытки, пережив два развода. К сожалению, насладиться долгожданной гармонией в полной мере талантливый драматург не успел — 23 апреля выдающегося сценариста не стало. Какое наследство оставил после себя легендарный телеведущий и кому достанутся его многомиллионные сбережения, расскажет «Радио 1».
Детство, спорт и первые шаги на телевиденииАлексей Пиманов появился на свет в 1962 году в обычной московской семье, где к тому моменту уже подрастал его старший брат. Детство, однако, омрачилось уходом отца — все заботы о воспитании сыновей легли на плечи матери. Родительница окружала мальчиков безусловной любовью, стремясь дать ребятам всё, что было в её силах, и неизменно поддерживала любые начинания. С ранних лет Алексей серьёзно увлекался спортом, особенно футболом: выступал на юношеских турнирах за «Локомотив» и достиг уровня кандидата в мастера спорта. Увлечения юного Пиманова не ограничивались полем: он лихо забивал голы, но при этом виртуозно играл на гитаре, открывая для себя мир творчества, далёкий от спортивных арен. На третьем курсе учёбу пришлось поставить на паузу: Алексея призвали на срочную службу в армию.
Вернувшись, солдат-связист перевёлся на заочное отделение и устроился в «Останкино», что во многом и определило дальнейшую судьбу будущего сценариста. Поначалу Пиманов сознательно избегал роли телеведущего — куда сильнее его занимала техническая сторона съёмочного процесса, и юноша трудился по специальности видеоинженером. Однако внешность и обаяние настойчиво диктовали иной сценарий: на протяжении трёх лет оператору телецентра предлагали стать ведущим, но Алексей упорно сопротивлялся, пока не прозвучало заветное слово — «Ступени». Именно эта программа заставила молодого специалиста сдаться и сменить амплуа. После этого карьера Пиманова стремительно пошла в гору. Убеждённый, что настоящий журналист обязан иметь профильное образование, он поступил в МГУ.
Вскоре автор и ведущий представил свою программу «За Кремлёвской стеной», которая быстро завоевала любовь зрителей. В девяностые Пиманов решил попробовать себя в продюсировании и взялся за передачу «Человек и закон», которая тогда находилась на грани закрытия. Ему удалось не только спасти проект, но и вернуть статус одного из самых рейтинговых на отечественном телевидении. За этим триумфом стояла не только воля самого корреспондента, но и поддержка его женщин: одна из которых лично способствовала профессиональному прорыву Алексея.
Как Пиманов встретил первую любовь и почему ушёл из семьиСвою первую любовь, Валерию Архипову, Пиманов встретил ещё в юности, когда учился в техникуме. Студентка экономического факультета сразу покорила сердце будущего продюсера, и энергичный студент быстро добился взаимности. Чувства к Валерии оказались настолько глубокими, что, едва отметив совершеннолетие, влюбчивый юноша сделал девушке предложение. Окрылённые чувствами, они сыграли свадьбу, а уже через год впервые стали родителями: в 1980-м году на свет появился их первенец Денис. А через девять лет в семье появился ещё один сын — Артём. Годы этого брака вместили в себя целую жизнь: окончание техникума, университет, службу в армии, первые шаги на телевидении и полную смену профессии. Валерия оставалась тенью за спиной мужа — верной, любящей, занятой бытом и детьми.
Супруга и не подозревала, что в кабинетах «Останкино» у Алексея уже появилась другая. Вскоре Алексей принял решение уйти из семьи ради нового чувства. Расставание с Валерией прошло без скандалов, жена не препятствовала встречам с сыновьями. Однако времени на полноценное участие в жизни детей у Пиманова всё равно не находилось: плотный график и постоянные разъезды не позволяли журналисту часто бывать дома. Младший, Артём, которому на момент развода исполнилось лишь два года, фактически рос под опекой старшего брата. Несмотря на это, Алексей старался поддерживать наследников и сумел передать им свой интерес к телевидению.
Денис после школы окончил театрально-режиссёрский факультет Московского государственного университета культуры и искусств и пришёл работать к отцу в «Останкино», где тот к тому времени уже занимал пост генерального директора. Сегодня творческий преемник главы семейства — главный редактор программы «Человек и закон» и директор одноимённой юридической компании. В свободное время мужчина увлекается спортом, мотопрогулками и автомобильными гонками. Документалист Денис Пиманов уже много лет женат на телевизионном продюсере Оксане Свиридовой — своей коллеге по цеху; вместе они воспитывают шестнадцатилетнего Алексея и тринадцатилетнюю Варвару. Младший сын, Артём, тоже не остался в стороне от мира телевидения.
Ещё подростком парень порой заглядывал к папе на работу, с любопытством наблюдая за процессом создания новых выпусков. После школы Артём поступил в Институт кино и телевидения на режиссёрский факультет, а позже присоединился к команде «Человека и закона», где уже трудились другие родственники. Со временем юноша расширил горизонты: начал снимать фильмы, рекламу и музыкальные клипы. Сегодня продолжатель телевизионной династии управляет собственной компанией «ПимановФильм». Избранница основателя проекта — фотограф Виолетта Барская.
Когда работа становится судьбой: творческий и семейный союзВторой супругой журналиста стала Валентина Жданова, с которой судьба свела его в «Останкино» на съёмках «Поля чудес». Женщина была замужем и держалась отстранённо, но Алексея это лишь раззадорило. Сценарист окружил вниманием свою коллегу, ухаживал настойчиво и однажды обезоружил признанием: «Я видел тебя в детских снах». Постепенно работа переросла в дружбу, а фестиваль в Таллине расставил всё по местам — там они осознали, что созданы друг для друга. После разводов пара сыграла свадьбу, и Алексей удочерил Дарью, дочь Валентины от первого брака.
Телеведущий оказался тем самым мужчиной, который умеет любить чужих детей как своих: падчерице Дарье Алексей Пиманов стал настоящим отцом, окружая ребёнка заботой и вниманием. С Валентиной их роднила не только семья, но и общее дело — программа «За Кремлёвской стеной» была их детищем. Жданова верила в мужа, подталкивала любимого вперёд. За многими громкими успехами знаменитого сценариста стояла именно её поддержка. Увы, даже два десятка лет вместе не стали гарантией вечности: однажды этот красивый союз завершился разводом. Приёмная дочь Дарья — ещё одно подтверждение тому, что страсть к телевидению у Пимановых в крови.
Начав с должности ассистента режиссёра под крылом матери, девушка со временем получила диплом Гуманитарного института телевидения и радиовещания, выучилась на сценариста и режиссёра. Особый интерес у наследницы вызывает документальное кино: с 2007 года режиссёр руководит спецпроектами «Останкино», а в прошлом году запустила передачу «Легенды искусства». Личную жизнь руководитель спецпроектов не раскрывает. Известно лишь, что тёплые отношения с отчимом, Алексеем Пимановым, сохранились и после его развода с матерью.
Финальная семья и наследство Алексея ПимановаТретью избранницу, актрису Ольгу Погодину, Алексей нашёл не в жизни, а в кадре — точнее, в поисках героини для «Александровского сада». Ольга выдержала восемнадцать изнурительных проб и в итоге получила роль, а заодно, похоже, и сердце режиссёра. Рабочие отношения постепенно переросли в нечто большее, и после того как Погодина оформила развод, они начали встречаться. Чувства держали в тайне до самого последнего момента — общественность узнала о романе лишь в 2013 году, когда пара уже сыграла свадьбу. В прессе тут же разразился скандал: Ольгу поспешили объявить разлучницей, но бывшая жена Пиманова вскоре охладила пыл сплетников, заявив, что её вина в разводе переоценена: никто никого не уводил, оба брака развалились сами.
«Всё случилось само собой. Распались его и мой брак, после этого мы поняли, что всю жизнь друг друга и любили. Я уже год как рассталась с мужем в тот момент», — рассказывала Ольга Погодина в интервью «СтарХит».Пиманов не раз признавался, что ценит в Ольге заботу, мягкость и удивительное терпение. Благодаря этим качествам любимая женщина режиссёра легко нашла общий язык с его взрослыми детьми от предыдущих браков. Для Артёма, Дениса и Дарьи Ольга стала не мачехой, а старшим другом и советчиком — человеком, к которому они сами тянулись за поддержкой. Долгое время пара оберегала от посторонних глаз ещё одну счастливую тайну: рождение общей дочери. Сейчас девочке два года.
Уход Алексея Пиманова стал потрясением для всех — родных, коллег, поклонников. Ничто не предвещало трагедии: накануне политический деятель общался по видеосвязи со старшим сыном и выглядел совершенно обычно. Причиной смерти 64-летнего телеведущего стал инфаркт. Теперь его близким предстоит непростая процедура раздела наследства, в которое входят столичная недвижимость и права на теле- и кинопроекты, оцениваемые в несколько миллионов рублей. Претендовать на долю могут и бывшие жёны Пиманова — при условии, что совместно нажитое имущество не было поделено при разводе. В противном случае всё состояние перейдёт третьей супруге и детям.