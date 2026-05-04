Стало известно, какое решение терзало Елизавету II до самой смерти

04 мая 2026, 15:02

RadarOnline: Елизавета II сожалела о превращении королевской семьи в реалити-шоу

Покойная королева Великобритании Елизавета II очень сожалела о своём решении согласиться пустить камеры во дворец. Об этом сообщает издание RadarOnline.





В новом документальном фильме BBC «Королева Елизавета II: её история, наш век» рассматриваются основные моменты её правления, и одним из них стал проект «За кулисами». Он позволил зрителям увидеть частную жизнь королевской семьи. С одной стороны, это очеловечило монархию в глазах общественности, сделало её ближе к людям, но, с другой — пробудило желание публики наблюдать за каждым шагом, создавая ожидание полной открытости и превращая жизнь монархов в «реалити‑шоу».



Источник, близкий к королеве и её семье, сообщил, что Елизавета считала решение пустить камеры во дворец своим самым большим сожалением.





«Есть веский аргумент в пользу того, что это очеловечило монархию в решающий момент. Но одновременно оно создало ожидания открытости, которые невозможно было удовлетворить без последствий», — отметил аноним.