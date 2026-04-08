Слезы на Троекуровском и слухи о «молодой пассии»: почему Пётр Чернышёв до сих пор не снял обручальное кольцо и кто на самом деле живет в его доме
Анастасии Заворотнюк не стало почти два года назад. Её муж Пётр Чернышёв до сих пор не может смириться с утратой: часто приходит на могилу, разговаривает с ней, плачет. После похорон он сильно изменился — постарел, взгляд потух. А маленькая Мила, которой тогда не было и года, почти не помнит маму здоровой — только на фото и видео. О том, как живёт семья Заворотнюк сегодня, читайте в материале «Радио 1».
Спортивные победы и личные драмы фигуристаПётр Чернышёв появился на свет 6 февраля 1971 года в Ленинграде. Его родители были обычными инженерами. В детстве мальчик увлекался хоккеем, но отец не одобрял это занятие: переживал, что сын получит травму. В итоге они нашли компромисс — в шесть лет Петю отдали в секцию фигурного катания. Спустя два года он уже регулярно уезжал на сборы и соревнования. Дома проводил мало времени, он почти всегда находился в дороге. Но, несмотря на частые пропуски занятий, школу будущий фигурист окончил с серебряной медалью. Начинал Чернышёв свой путь фигуриста в одиночном катании.
Уже в восьмидесятые он без проблем исполнял тройные прыжки. В начале спортивного пути карьера складывалась вполне успешно: фигурист брал первенство Ленинграда, занимал призовые места на чемпионатах Советского Союза. Но в восемнадцать лет получил серьёзную травму и после этого перешёл в танцы на льду. Первый дуэт сложился с Ольгой Першанковой — вместе они стали чемпионами России.
Затем последовало партнёрство с Марией Аникановой, но этот тандем распался, когда Чернышёв принял решение уехать за океан. Аниканова впоследствии не раз признавалась в интервью, насколько сильно он её разочаровал. В Лейк-Плэсиде спортсмен проходил подготовку в школе Натальи Дубовой. В этой же школе когда-то обучалась и Татьяна Навка.В 1996 году Чернышёв встал в пару с американкой Наоми Ланг. Их дебют на национальном чемпионате США состоялся в 1997-м — тогда дуэт финишировал пятым. Через год они поднялись уже на третью строчку. А следом завоевали золото и удерживали чемпионский титул пять сезонов подряд. На Олимпийских играх 2002 года пара заняла одиннадцатое место. В 2003-м дуэт не вышел на старт первенства страны — из-за травмы, полученной Наоми. Любопытная деталь: именно Ланг стала косвенной причиной разрыва фигуриста с его первой женой Натальей Анненко. Однако до свадьбы с американкой дело так и не дошло.
Пять лет борьбы, один последний вздохЗнакомство Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва состоялось в 2007 году на съёмках ледового шоу «Танцы на льду». Актриса вела программу, а фигурист был одним из участников. Сама Заворотнюк позже признавалась: влюбилась с первого взгляда. Сначала её зацепил взгляд Петра, затем — его безупречное катание. Чернышёв тоже не устоял перед обаянием Анастасии.
Дружеское общение быстро переросло в роман. И уже спустя несколько месяцев фигурист решил сделать предложение. Это случилось на Сардинии. Заворотнюк улетела туда с детьми отдохнуть, а Чернышёв примчался следом. Поздним вечером он позвал любимую искупаться в море. Однако вода оказалась слишком холодной, и Анастасия осталась дожидаться его на берегу.
Тогда Пётр вылез из воды, подошёл к Анастасии, протянул руку и произнёс: «Смотри, что я нашёл!». В руке он держал бриллиантовое кольцо. Именно так прозвучало предложение руки и сердца. В начале осени 2008-го пара официально зарегистрировала брак в столице. Затем молодожёны отправились в Крым, где прошёл обряд венчания.
Анна и Майкл — дети Анастасии от предыдущих отношений — тепло встретили нового члена семьи. Сама актриса рядом с супругом ощущала подлинное счастье.Пётр давно мечтал о рождении общего ребёнка. Однако их девочка Мила появилась на свет лишь десятилетие спустя. На тот момент Заворотнюк исполнилось сорок семь лет, и она искренне радовалась тому, что желание осуществилось. Почти шесть месяцев супруги держали появление дочери в тайне от окружающих — они просто наслаждались спокойной семейной гармонией. А спустя год в семью пришла беда. У Анастасии обнаружили злокачественную опухоль в головном мозге. Родные сделали всё возможное, чтобы оградить эту новость от посторонних глаз.
Актриса перестала появляться на публике и полностью посвятила себя лечению — объездила лучшие онкологические центры. Пётр продолжал работать, чтобы оплачивать дорогостоящие процедуры. До самого конца он не терял надежды — верил, что Анастасия справится. Пять лет фигурист не оставлял её одну. В ночь с 29 на 30 мая 2024 года Заворотнюк скончалась. На прощании Чернышёв впервые за долгое время произнёс несколько слов вслух: поблагодарил собравшихся и сказал, что их любовь всегда давала Насте силы.
Как поделили наследство без скандаловПосле того как не стало Анастасии Заворотнюк, её муж Пётр Чернышёв превратился в тень самого себя. Спортсмен мгновенно состарился, волосы тронула седина. Он отгородился от внешнего мира и почти перестал появляться на людях. Как позже рассказывала Татьяна Навка, близкая подруга и коллега по льду, фигурист едва заставил себя заниматься похоронными хлопотами.
В августе Чернышёв впервые после трагедии встал на коньки. Навка приболела и попросила Петра заменить её на презентации шоу «Вечера на хуторе» в Сочи. Тогда зрители обратили внимание: фигурист отпустил густую бороду и до сих пор не снял обручальное кольцо. В ноябре спортсмен окончательно вернулся к профессиональной деятельности. По словам родных, именно лёд и любимое дело помогли ему пережить утрату, фигурист возобновил деятельность в собственной «Школе Петра Чернышёва», он занимается постановкой программ для других спортсменов.
Всё свободное время Чернышёв посвящает дочери Миле. Девочка, кстати, тоже мечтает встать на коньки — вслед за отцом. Мужчина всячески оберегает дочь от лишнего внимания посторонних и крайне редко появляется с ней на публике. Тем не менее журналистам несколько раз удалось заснять Милу вместе с отцом у могилы Анастасии Заворотнюк. Сотрудники Троекуровского кладбища, где нашла покой актриса, отмечают: фигурист навещает могилу регулярно. Всегда приходит с цветами.
Памятник посещают и другие родственники знаменитости: её мама, старший сын Майкл, а также дочь Анна, которая в апреле 2025 года впервые стала мамой. После ухода актрисы нашлись и те, кто судачил: теперь Пётр якобы начнёт делить наследство с её старшими детьми. Скандалов в семье пока удаётся избегать. По завещанию Чернышёву от супруги перешла квартира в одной из московских высоток нового поколения. Ещё две столичные квартиры актриса оставила своим старшим детям — Майклу и Анне от предыдущих союзов.
Загородный дом, в котором Заворотнюк жила вместе с Петром, дочкой и мамой, был переписан на Валентину и Милу. После ухода Анастасии Валентина Борисовна не стала покидать зятя. Она осталась под одной крышей с ним и помогает растить внучку. Что касается финансов, у фигуриста с ними полный порядок.
Как прошёл день памяти Анастасии Заворотнюк спустя два года3 апреля 2026 года Анастасии Заворотнюк исполнилось бы 55 лет, у её памятника на Троекуровском кладбище с самого утра не стихал людской поток, приходили знакомые, коллеги.
«Как же это несправедливо — когда такая молодая, умная, талантливая, добрая женщина умерла. Это был такой счастливый брак. Так Настя хотела родить от Петра, они вдвоем хотели ребенка. И когда Милочка родилась, через полгода Настя заболела. Но когда болела, она все равно отдавала свою любовь и тепло доченьки. Сейчас Милочка окружена любовью папы, бабушек, всей семьи!» — рассказала изданию «Комсомольская правда» знакомая актрисы Людмила.Пётр Чернышёв пришёл на Троекуровское кладбище и принёс белые розы. Он тихо говорил с ней, а потом не выдержал и заплакал. Справившись с волнением, мужчина поднялся, поцеловал крест на надгробии и перекрестился. Очевидцы говорят: смотреть на это без слёз невозможно. Похоже 55-летний фигурист до сих пор не отошёл от потери.
История отношений Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва — фигуриста, хореографа, постановщика ледовых номеров — долгое время была безоблачной. Пока болезнь не перечеркнула всё. Прошло два года, но вдовец до сих пор остаётся верен той, кого потерял. Никаких новых привязанностей, ни малейшего утешения в чужих объятиях. Его мир полностью вращается вокруг Милы. А все разговоры о таинственной незнакомке и романах всего лишь слухи, развеять которые легко — для этого не нужны слова, достаточно увидеть с какой нежностью он смотрит на свою дочь.