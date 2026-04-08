«Нечего вспомнить»: Цискаридзе откровенно рассказал о своих пасхальных буднях
Артист балета Николай Цискаридзе рассказал о семейных традициях празднования Пасхи.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Николай Максимович заявил, что самые тёплые пасхальные воспоминания у него связаны с детством.
«Помню, мы с няней готовили куличи. Я ей помогал, у нас получались булочки разных размеров», — вспомнил артист.Во взрослой жизни у Цискаридзе оставалось мало времени на празднование Пасхи.
«Каждый год в этот день я выступал, был на гастролях и постоянно проводил его на сцене, поэтому во взрослой жизни нечего даже вспомнить», — подчеркнул танцор.