Возлюбленная Никиты Преснякова намекнула на их совместную жизнь
Никита Пресняков и его новая девушка могли съехаться
Новая избранница Никиты Преснякова, модель Карина Филимонова, косвенно дала понять, что их отношения вышли на новый уровень.
В своих соцсетях девушка опубликовала видео с участием сына, сопроводив его подписью.
«Живу с двумя строгими парнями, которые обожают тяжёлый рок», — отметила модель.Позже она выложила ещё один ролик, где её сын Лука проводит время вместе с Пресняковым, что только усилило догадки подписчиков о совместном проживании пары.
Известно, что Карина переехала в США осенью 2022 года и называла это место своим новым домом. Ранее она рассталась с отцом своего ребёнка Александром. Сам Пресняков летом прошлого года развёлся с Алёной Красновой после восьми лет брака. Сейчас, судя по всему, оба бывших супруга строят новые отношения.