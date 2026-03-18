Слухи об ориентации*, продажа особняков и неудачная пластика: почему Валерий Леонтьев отказался от большой сцены и теперь стрижет собак в США?
Валерий Леонтьев стал одним из наиболее эпатажных артистов советской и российской эстрады. В 80-е и 90-е он собирал стадионы, его выступления отличались бешеной энергетикой, впечатляющей хореографией и необычными костюмами. Песни «Дельтаплан», «Казанова», «Маргарита» превратились в хиты, а его стиль вдохновлял целое поколение. Однако в последние годы о Леонтьеве слышно все меньше. Артист практически не дает интервью, не появляется в телешоу, а количество его концертов сократилось до минимума. Подробнее о его жизни и о том, где артист сейчас — в материале «Радио 1».
Биография Валерия Леонтьева: сам шил костюмыВалерий Леонтьев появился на свет 19 марта 1949 года в Коми АССР. В юности он работал на кирпичном заводе, трудился тесемщиком-смазчиком на льнопрядильной фабрике, почтальоном и портным.
Летом 1980 года Валерий завоевал главную премию 16-го Международного фестиваля эстрадной песни «Золотой Орфей», проходивший в Сопоте (Польша). Кроме высшей премии, певца удостоили специального приза болгарского журнала мод «Лада» за самый эффектный сценический костюм.
Кстати, свои наряды долгое время Леонтьев придумывал и шил самостоятельно. Когда он предпринимал попытки объяснить профессиональным портным, что он хочет, над ним посмеивались: достать в СССР подобную фурнитуру, ткани нужных расцветок было невозможно. Приходилось импровизировать, материалы артист приобретал у фарцовщиков, что-то привозил с зарубежных гастролей. В результате старания оправдались.
В 80-е Валерий стал суперзвездой, а в 90-е, несмотря на изменения в музыкальной индустрии, оставался одним из наиболее востребованных артистов страны. Его концерты превратились в шоу мирового уровня, в котором каждое выступление — продуманная постановка. Леонтьев создавал образ «русского Майкла Джексона» задолго до появления отечественных поп-идолов нового поколения.
Личная жизнь ЛеонтьеваВалерий и его супруга Людмила Исакович стали одной из наиболее интересных пар шоу-бизнеса. Больше 50 лет брака, но ни общих детей, ни публичных проявлений семейной жизни. Возлюбленная певца уже долгое время живет в Штатах, а сам Леонтьев практически не обсуждает дела сердечные. Исполнитель отмечал, что их союз был скорее партнерством, нежели стандартным браком. Муж и жена живут своей жизнью, не ограничивая друг друга.
В 80-е артист вступил в романтические отношения с композитором Лорой Квинт. Роман длился около девяти лет. Их союз был насыщенным и эмоциональным, а встретились они после того, как Алла Пугачева исполнила композицию «Московский романс», написанную Квинт. Валерия так поразила песня, что он решил разыскать ее автора, а спустя некоторое время между ними вспыхнули чувства. Потом Лора вспоминала, что исполнитель мог быть страстным и вспыльчивым — когда-то он даже кинул в нее пепельницу в порыве ревности.
Еще Леонтьева подозревали в отношениях с Лаймой Вайкуле и Ларисой Долиной. Однако сами артистки такие слухи никогда не подтверждали.
Публика судачила и о личной жизни Валерия в более широком смысле. О его ориентации* спорят уже давно, но сам певец не отвечает прямо на предположения общественности.
Пластические операцииВалерий неоднократно пользовался услугами пластических хирургов. Впервые певец лег под нож еще в 2000-х: блефаропластика, ринопластика, несколько процедур фейслифтинга. Однако если изначально по завершении процедур был виден положительный эффект, то затем последствия стали чрезмерно заметны. Одна из первых операций на веках прошла неудачно — глаза артиста больше не закрывались полностью, а исправить ситуацию получилось далеко не сразу.
Леонтьев много раз делал подтяжку лица, пока кожа не натянулась до состояния «фарфоровой маски». Произошли и другие изменения: удаление жира с бедер, увеличение губ, операция на нос. В 2013 году медики перестали разрешать Валерию ложиться под нож — организм с трудом выдерживал нагрузку.
Последней серьезной процедурой стала операция на коленях — артист пытался поддерживать не только лицо, но и тело. Последствия визитов к пластическому хирургу, возраст и общее состояние здоровья могли сыграть свою роль в том, что певец постепенно отошел от сцены.
Леонтьев распродает роскошную недвижимостьВалерий живет Майами. Первый особняк исполнителя располагался в престижном районе Корал-Гейблз. Двухэтажный дом имеет площадь 386 квадратных метров, в здании три спальни и дизайнерский интерьер в стиле сафари: шкуры диких животных, африканские маски, экзотические статуэтки. В 2014 году его стоимость составляла порядка 3-4 млн долларов.
К своему 70-летию Леонтьев купил еще один особняк, еще более роскошный. Шесть спален, бассейн, собственный тренажерный зал, терраса с видом на океан — все это расположилось на набережной Майами. Дом обошелся в 5-5,5 млн долларов. Позже в инфополе появились сообщения о том, что Валерий продал один из особняков в США.
В 2008 году певец купил недвижимость и в Европе — огромную виллу в Аликанте (Испания) на берегу Средиземного моря. Леонтьев стал счастливым обладателем 320 квадратных метров площади, 1,5 гектара земли, фруктового сада и бассейна. Рядом расположился дом Дэвида и Виктории Бекхэм. На покупку здания российский артист потратил примерно 4 млн евро. Однако сам Валерий на испанской вилле почти не жил — ее сдавали в аренду.
До переезда в США у исполнителя во владении была трехуровневая квартира в Москве, в историческом доме на Колокольниковом переулке — 200 «квадратов», стоимость около 100 млн рублей. В 2023 году выяснилось, что артист оформил доверенность на продажу этой квартиры. Журналисты отмечали, что такое решение могло быть связано с желанием окончательно «разорвать» связь с РФ, но официального подтверждения догадки не было.
Несколько лет назад Валерий являлся обладателем впечатляющей коллекции недвижимости — от Майами до Москвы: шикарные особняки, огромные квартиры, вилла на берегу Средиземного моря. Однако Леонтьев потихоньку стал избавляться от приобретенных зданий, что породило огромное количество слухов: то ли беспокоят налоги, то ли дело в затратах на содержание.
Услуги для «состоятельных собак»Кроме получения прибыли от сдачи недвижимости в аренду, Валерий и его жена развивают в Майами бизнес, который связан с уходом за собаками. Людмила открыла элитный отель и парикмахерскую для хвостатых.
Среди ее постоянных посетителей — владельцы псов с острова Фишер-Айленд, где проживают такие селебрити, как Анна Курникова и Энрике Иглесиас, Джулия Робертс, Мел Гибсон и Опра Уинфри.
Валерий Леонтьев сейчасСейчас артист нечасто выходит на публику. Нет больших концертов, нет выходов в свет, нет интервью.
Одни фанаты судачат, что Валерий наконец-то пришел к заслуженному покою — сменил блестящие костюмы на домашнюю одежду, сцену — на умиротворение у виллы близ моря. Иные полагают, что он просто не нужен никому: нет наследников, нет преемников, нет популярных проектов.
Периодически певец посещает Россию для участия в закрытых мероприятиях и фестивалях, уделяя внимание здоровью и личному бизнесу.