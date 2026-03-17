Начались съемки фильма о Романе Костомарове

Режиссер Сарик Андреасян снимет фильм о Романе Костомарове

Роман Костомаров (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Режиссёр Сарик Андреасян приступил к работе над фильмом о Романе Костомарове. Об этом говорится в соцсетях мужа Лизы Моряк.





Главную роль сыграет Кирилл Зайцев, а образ супруги спортсмена Оксаны Домниной воплотит Анна Снаткина. Андреасян намеревается рассказать историю фигуриста максимально честно и без приукрашивания, сохранив документальную достоверность. К созданию картины привлекли и самого Романа Костомарова.





«Для нас принципиально важно, что сам Роман принимает участие в создании фильма — это добавляет проекту глубины и настоящей правды», — отмечается в посте.