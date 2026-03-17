Начались съемки фильма о Романе Костомарове

Режиссер Сарик Андреасян снимет фильм о Романе Костомарове
Режиссёр Сарик Андреасян приступил к работе над фильмом о Романе Костомарове. Об этом говорится в соцсетях мужа Лизы Моряк.
Главную роль сыграет Кирилл Зайцев, а образ супруги спортсмена Оксаны Домниной воплотит Анна Снаткина. Андреасян намеревается рассказать историю фигуриста максимально честно и без приукрашивания, сохранив документальную достоверность. К созданию картины привлекли и самого Романа Костомарова.
«Для нас принципиально важно, что сам Роман принимает участие в создании фильма — это добавляет проекту глубины и настоящей правды», — отмечается в посте.
Андреасян отметил, что история фигуриста — не просто путь чемпиона, а сильная человеческая драма о падении, борьбе и возвращении к жизни. Кинолента называется «Костомаров».
В январе 2023 года спортсмен оказался в реанимации с тяжёлой пневмонией, которая дала осложнения и привела к сепсису и некрозу тканей. Из‑за угрозы жизни врачам пришлось ампутировать ему обе стопы и кисти рук. После длительного лечения и периода комы трехкратный чемпион Европы прошёл реабилитацию, освоил протезы и постепенно вернулся к активной жизни.