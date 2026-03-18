Актриса Кейт Хадсон появилась на публике в ожерелье за $35 млн
Голливудская актриса Кейт Хадсон произвела настоящий фурор на красной дорожке во время церемонии вручения премии «Оскар». Об этом пишет Daily Mail.
Звезда фильма «Ключ от всех дверей» вышла в свет в элегантном платье-бюстье нефритового оттенка от Giorgio Armani Privé, украшенном вышивкой из камней. Однако главной деталью ее образа стало потрясающее колье из редких зеленых бриллиантов весом 41 карат.
Как утверждает источник издания, стоимость этого украшения достигает 35 миллионов долларов (около 3 млрд рублей). Стилистка актрисы Софи Лопез отметила, что колье создали специально для церемонии. Его центральным элементом стал бриллиант насыщенного зеленого цвета весом 15 карат.
