25 марта 2026, 17:19

Софья Синицына (фото: Instagram* / yasinitsyna)

Софья Синицына — российская актриса, которая с первых лет в профессии заявила о себе как о заметной исполнительнице. Она работала с известными режиссерами, что позволило ей закрепиться в числе востребованных артисток. Актриса получила известность благодаря главным ролям в мелодраме «Фальшивая нота» и сериале «Душегубы», а также участию в проектах «Магомаев», «Мастер и Маргарита» и «Чистые». Осенью 2024 года ее имя активно обсуждали в связи со слухами о возможной причастности к разрыву Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. В тот же период появились сообщения о предполагаемом романе с мужем Ксении Собчак. 26 марта актрисе исполняется 31 год. Подробности ее личной жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Софьи Синицыной: детство и образование Начало карьеры и работа с режиссерами Романы с Никитой Тарасовым и Павлом Табаковым Роман с Дмитрием Исхаковым Слухи о романе с Бондарчуком и Богомоловым Отношения с Резо Гигинеишвили Публичный образ и высказывания о себе

Биография Софьи Синицыной: детство и образование

Начало карьеры и работа с режиссерами

Романы с Никитой Тарасовым и Павлом Табаковым

«Может, мы с Пашей и не такие взрослые, но живем мы дружно. Он отец моей дочери. У него сейчас другая девушка, у меня — другой мужчина. Мы все знакомы друг с другом, общаемся. С Мариной Вячеславовной мы в доверительных отношениях. Вот сейчас даже продукты мне передала, заботится обо мне», — говорила Софья.

«Это был достаточно короткий роман, где-то полгода, потом мы расстались. А спустя несколько лет мы с Пашей встретились снова, и я узнала о том, что жду ребенка. То, что произошло, меня удивило. Мы с Пашей на тот момент уже не были вместе, но я решила оставить ребенка. Я ощущала себя достаточно взрослой, чтобы принимать ответственность, у меня была работа, жилье. Я подумала: если отец ребенка и его семья захотят с нами общаться, помогать — хорошо. Нет — значит, нет», — вспоминала Синицына.

Софья Синицына с дочкой (фото: Instagram* / yasinitsyna)

Роман с Дмитрием Исхаковым

Слухи о романе с Бондарчуком и Богомоловым

«Такой день хороший, у меня как будто сегодня день рождения. Все поздравляют!» — отреагировала Синицына.

«Пишет мне пташка: Богомолов по жести изменяет Собчак со своей бывшей подругой Софьей Синицыной. Соня Синицына — интересная дама, которая давно устраивала себе жизнь».

«Я понимаю, что конец года, нужно заработать на новогодний стол. Наслышана о цене успеха, красоты и времени трансформаций. Не скрою, мне лестно ваше внимание в этом году, но, на мой взгляд, это плохой вброс в карму — так клеветать на людей. Вынуждена признаться, что я несвободна — мое сердце занято, но ни одним из тех, кого перечисляют в Интернете», — подчеркнула актриса.

«Со всеми упоминаемыми людьми мне доводилось общаться по работе. Но когда шутка переходит допустимые границы, она становится несмешной. А я не люблю дилетантов с плохим чувством юмора!», — заключила она.

Отношения с Резо Гигинеишвили

Софья Синицына с дочкой (фото: Instagram* / yasinitsyna)

«У меня были серьёзные отношения с прекрасным мужчиной, он грузин. Очень понравился Мие, она ему. Было здорово. Это единственный мужчина, с которым я познакомила дочь. Но, к сожалению, недавно наш роман закончился. Просто мы расходимся в очень важных, основополагающих вещах, с этим нельзя жить дальше. Год ушёл на поиски компромиссов и разговоры, но не сложилось», — рассказывала артистка.

Публичный образ и высказывания о себе

«Я нарцисс, мне нравится, когда на меня смотрят. Если обнажения требует роль, почему нет? У меня нет смущения в этом вопросе. Считаю, что в этом нет ничего такого, тем более я пока не замужем», — считает Софья.

«У меня сейчас категоричная позиция: если раньше я уступала мужчинам в чем-то, теперь выбираю себя», — заявила девушка.