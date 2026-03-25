Роман с Павлом Табаковым и слухи об отношениях с Бондарчуком и Богомоловым: почему Софью Синицыну называют разлучницей?
Софья Синицына — российская актриса, которая с первых лет в профессии заявила о себе как о заметной исполнительнице. Она работала с известными режиссерами, что позволило ей закрепиться в числе востребованных артисток. Актриса получила известность благодаря главным ролям в мелодраме «Фальшивая нота» и сериале «Душегубы», а также участию в проектах «Магомаев», «Мастер и Маргарита» и «Чистые». Осенью 2024 года ее имя активно обсуждали в связи со слухами о возможной причастности к разрыву Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. В тот же период появились сообщения о предполагаемом романе с мужем Ксении Собчак. 26 марта актрисе исполняется 31 год. Подробности ее личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Софьи Синицыной: детство и образованиеСофья Синицына родилась 26 марта 1995 года в Ульяновске. С ранних лет она занималась бальными танцами и параллельно посещала музыкальную школу, где изучала академический вокал.
Несмотря на активную творческую жизнь в детстве, окончательное решение о профессии актриса приняла не сразу. Однако позже она переехала в Москву с намерением поступить в театральный вуз. Родители не имели отношения к киноиндустрии, однако поддержали выбор дочери.
В 2015 году Синицына окончила Театральный институт имени Бориса Щукина, где обучалась на курсе Валентины Николаенко.
Начало карьеры и работа с режиссерамиАктерскую карьеру Синицына начала еще во время учебы. Ее первой работой стала роль в сериале «Фальшивая нота». После этого на актрису обратил внимание режиссер Станислав Говорухин и пригласил ее в фильм «Конец прекрасной эпохи».
Значительный рост узнаваемости произошел после участия в сериале «Магомаев», где Синицына сыграла Нору Кароль, а также после работы в проекте «1000 дешевых зажигалок».
Одной из наиболее ярких и обсуждаемых работ стала роль в провокационной исторической драме «Чистые» (2024). Параллельно с этим актриса появилась в масштабной экранизации «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина, где исполнила роль Фриды. Несмотря на эпизодический характер, её появление в сцене бала у Сатаны стало одним из самых визуально запоминающихся моментов картины.
Также Софья успешно проявила себя в комедийно-драматическом жанре, снявшись в сериале Дарьи Мороз «Секс. До и после», и в мрачном нуарном триллере «Замёрзшие». Сегодня фильмография Синицыной насчитывает уже более 30 проектов.
Романы с Никитой Тарасовым и Павлом ТабаковымПервым известным партнером актрисы стал актер из сериала «Кухня» Никита Тарасов. Несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте, пара не скрывала отношения, появлялась вместе на публике, а Тарасов познакомил Синицыну со своими родителями. Однако через год отношения завершились.
В 2017 году в жизни актрисы появился Павел Табаков. Долгое время они не афишировали связь, однако их регулярно замечали вместе. В 2020 году Синицына родила дочь Мию, при этом не раскрывала имя отца ребенка. Позднее предположения о том, что отцом является Табаков, подтвердились: он присутствовал на крестинах вместе с матерью Мариной Зудиной и сестрой Марией.
К моменту рождения ребенка пара уже рассталась. Синицына сообщала, что они сохранили дружеские отношения, а Табаков принимает участие в обеспечении дочери. Кроме того, актриса отмечала, что поддерживает теплое общение с Мариной Зудиной и даже получала от нее продукты.
«Может, мы с Пашей и не такие взрослые, но живем мы дружно. Он отец моей дочери. У него сейчас другая девушка, у меня — другой мужчина. Мы все знакомы друг с другом, общаемся. С Мариной Вячеславовной мы в доверительных отношениях. Вот сейчас даже продукты мне передала, заботится обо мне», — говорила Софья.Актриса также вспоминала, что беременность стала для нее неожиданностью. При этом она решила сохранить ребенка, несмотря на то, что не была уверена в том, что Табаковы будут принимать участие в воспитании малыша.
«Это был достаточно короткий роман, где-то полгода, потом мы расстались. А спустя несколько лет мы с Пашей встретились снова, и я узнала о том, что жду ребенка. То, что произошло, меня удивило. Мы с Пашей на тот момент уже не были вместе, но я решила оставить ребенка. Я ощущала себя достаточно взрослой, чтобы принимать ответственность, у меня была работа, жилье. Я подумала: если отец ребенка и его семья захотят с нами общаться, помогать — хорошо. Нет — значит, нет», — вспоминала Синицына.
Роман с Дмитрием ИсхаковымСледующим известным партнером актрисы стал фотограф Дмитрий Исхаков, бывший супруг Полины Гагариной. Их отношения продолжались несколько месяцев. За это время пара спровоцировала слухи о возможной свадьбе, однако фотографии Синицыной в свадебном платье оказались частью постановочной съемки.
После расставания актриса прокомментировала ситуацию в ироничной форме, написав: «Пусть смотрит кино, как все мои бывшие».
Слухи о романе с Бондарчуком и БогомоловымПомимо подтвержденных отношений, имя Синицыной регулярно фигурирует в публикациях о предполагаемых романах. В частности, среди возможных партнеров актрисы называли миллиардера Леонарда Блаватника, который участвовал в финансировании фильма «Мастер и Маргарита».
Осенью 2024 года в СМИ активно обсуждалась версия о том, что Синицына могла быть причиной разрыва отношений Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Поводом стали предположения о якобы близком общении актрисы с режиссером.
«Такой день хороший, у меня как будто сегодня день рождения. Все поздравляют!» — отреагировала Синицына.В конце 2024 года блогеры распространили информацию о якобы существующем романе между Синицыной и режиссером Константином Богомоловым. Один из блогеров утверждал:
«Пишет мне пташка: Богомолов по жести изменяет Собчак со своей бывшей подругой Софьей Синицыной. Соня Синицына — интересная дама, которая давно устраивала себе жизнь».Ксения Собчак публично прокомментировала эти сообщения и перевела их в шутку и усомнилась в достоверности источников. Она подчеркнула, что подобные анонимные сообщения не могут служить основанием для обвинений.
Синицына также выступила с опровержением, заявив, что состоит в отношениях с другим мужчиной и не имеет романтической связи с Богомоловым.
«Я понимаю, что конец года, нужно заработать на новогодний стол. Наслышана о цене успеха, красоты и времени трансформаций. Не скрою, мне лестно ваше внимание в этом году, но, на мой взгляд, это плохой вброс в карму — так клеветать на людей. Вынуждена признаться, что я несвободна — мое сердце занято, но ни одним из тех, кого перечисляют в Интернете», — подчеркнула актриса.Она также отдельно отметила, что не стала бы вступать в отношения с мужчиной, состоящим в браке. Позднее она заявила, что ее взаимодействие с Бондарчуком и Константином Богомоловым ограничивалось профессиональной сферой.
«Со всеми упоминаемыми людьми мне доводилось общаться по работе. Но когда шутка переходит допустимые границы, она становится несмешной. А я не люблю дилетантов с плохим чувством юмора!», — заключила она.
Отношения с Резо ГигинеишвилиСреди последних партнеров актрисы называли режиссера Резо Гигинеишвили. Синицына подтверждала, что состояла в отношениях с мужчиной грузинского происхождения и познакомила его со своей дочерью. Однако пара рассталась.
«У меня были серьёзные отношения с прекрасным мужчиной, он грузин. Очень понравился Мие, она ему. Было здорово. Это единственный мужчина, с которым я познакомила дочь. Но, к сожалению, недавно наш роман закончился. Просто мы расходимся в очень важных, основополагающих вещах, с этим нельзя жить дальше. Год ушёл на поиски компромиссов и разговоры, но не сложилось», — рассказывала артистка.
Публичный образ и высказывания о себеСофья Синицына активно ведет личный блог, где регулярно публикует фотографии, в том числе откровенного характера. Эти публикации вызывают критику со стороны пользователей, которые напоминают ей о наличии дочери. Актриса публично высказывалась о своем отношении к подобному контенту и собственной внешности.
«Я нарцисс, мне нравится, когда на меня смотрят. Если обнажения требует роль, почему нет? У меня нет смущения в этом вопросе. Считаю, что в этом нет ничего такого, тем более я пока не замужем», — считает Софья.Она также отмечала, что раньше испытывала чувство вины за стремление привлекать внимание, однако со временем изменила отношение к себе и своим приоритетам. По словам актрисы, в настоящее время она ставит собственные интересы выше ожиданий окружающих и в меньшей степени идет на уступки в отношениях.
«У меня сейчас категоричная позиция: если раньше я уступала мужчинам в чем-то, теперь выбираю себя», — заявила девушка.При этом Синицына подчеркивает, что подобная позиция не означает равнодушия к окружающим, а, напротив, является основой для выстраивания гармоничных отношений.