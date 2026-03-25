«Стоит заняться здоровьем»: почему Деми Мур так сильно похудела

25 марта 2026, 16:49

RadarOnline: Деми Мур пытается начать новую жизнь и активно худеет

Деми Мур (Фото: Instagram*/demimoore)

Внешность 63-летней Деми Мур вновь стала предметом обсуждения в соцсетях. Поклонники обратили внимание, что актриса заметно похудела и, предположительно, прибегла к ряду косметологических процедур, из-за чего столкнулась с волной критики.





Источники RadarOnline попытались объяснить, что могло повлиять на такие перемены. По словам инсайдеров, одной из возможных причин стал сильный стресс, связанный с состоянием бывшего супруга актрисы Брюса Уиллиса. В 2023 году у актера диагностировали лобно-височную деменцию, и, как утверждают источники, Деми тяжело переживает происходящее. Это, по их данным, отражается на ее сне, аппетите и самочувствии в целом.



Кроме того, собеседники издания утверждают, что Мур непросто переносит одиночество: в последние годы у нее не было серьезных отношений. При этом актриса по-прежнему сосредоточена на карьере, новых проектах и не хочет терять статус одной из главных звезд Голливуда.





«На самом деле ей стоит набрать вес и заняться здоровьем», — говорится в материале.