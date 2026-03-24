«Алиса — босс»: дочь Тимати держит всех в тонусе
Алёна Шишкова поделилась в шоу «Звёзды сошлись» подробностями о взрослении своей дочери Алисы от Тимати. По словам Шишковой, девочка вступила в непростой период пубертата, и это заметно отражается на её характере и поведении.
Модель призналась, что в этот момент особенно ценит поддержку бывшей свекрови — Симоны Юнусовой, которая активно участвует в воспитании внучки.
По словам Шишковой, Алиса проявляет ярко выраженные лидерские качества и буквально «держит в тонусе» всю семью. Девочка может легко командовать как мамой, так и отцом — например, звонить Тимати во время его дел и требовать срочно решить её вопрос.
Алёна с иронией отмечает, что даже ей бывает непросто справляться с таким напором: любые планы могут резко измениться по одному звонку дочери. В итоге, как говорит модель, жизнь сейчас напоминает смесь хаоса и дисциплины — «и цирк, и школа одновременно».
