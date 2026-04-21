Соперничали в детстве и не общались пять лет: из-за чего Ольга Бузова поссорилась с сестрой и как она отреагировала на ее беременность?
Ольга Бузова превратила собственную жизнь в открытое шоу для аудитории. Поклонники внимательно следят за карьерой бывшей участницы и ведущей проекта «Дом-2», интересуются ее повседневной жизнью и профессиональными достижениями в шоу-бизнесе. Особое внимание публики неизменно привлекают отношения Ольги с младшей сестрой Анной. История их конфликтов и примирений на протяжении многих лет остается предметом обсуждения. О том, почему они поссорились и несколько лет не общались — в матераиле «Радио 1».
Детство и подростковые годы сестер БузовыхС раннего детства Ольга и Анна Бузовы заметно отличались друг от друга по характеру. Их мать, Ирина Бузова, не раз отмечала, что различия проявлялись буквально с первых дней жизни.
«Я Анечку носила спокойно, даже без токсикоза, а Оля уже в 32 недели торопилась наружу. Но все обошлось. Дедушка Олю называл бриллиантик, а Анечку жемчужинка. Единственное, родились они у меня обе — 55 сантиметров, 4 килограмма и ровно в 10:30. Все смеялись — как под копирку», — говорила она.Несмотря на внешние и характерологические различия, мать отмечала, что жизненные ориентиры у сестер совпадают.
До определенного возраста Ольга опекала младшую сестру. Однако примерно к 12 годам Анна начала стремиться к самостоятельности и пыталась равняться на старшую. Уже в подростковом возрасте отношения между сестрами обострились. С 14 лет, по воспоминаниям матери, между ними возникли постоянные конфликты.
Ольга отличалась ярким темпераментом, что приводило к проблемам в школе, тогда как Анна была любимицей учителей из-за своего спокойного характера. При этом оценки у сестер оставались одинаковыми. По словам матери, Анне учеба давалась легче, тогда как Ольге приходилось тратить значительно больше усилий.
«Просто Анечке все доставалось легче, она схватывала на лету. А Оле нужно было зубрить сутки. У них до сих пор так. Аня долго помнит, а у Оли краткосрочная память», — отмечала Ирина.
Соперничество в семье: жалобы, ревность и борьба за вниманиеРазница в характерах отражалась и на поведении девочек дома. Анна, будучи младше на два с половиной года, часто докладывала родителям о поступках старшей сестры. Она сообщала о ее встречах с мальчиками, употреблении алкоголя и курении. Мать признавалась, что в конфликтах чаще вставала на сторону младшей дочери. Такая ситуация усиливала напряженность между сестрами.
«Она все время стучала на Олю, все время! "Оля с мальчиками, Оля пиво пьет, Оля сигареты курит". Конечно, той доставалось. Честно могу сказать: на тот момент считала, что виноват старший ребенок, даже если знала, что виновата младшая», — признается мама артистки.Кроме того, Анна стремилась подражать Ольге, в том числе копировала ее стиль. По воспоминаниям матери, младшая сестра тайно брала вещи старшей, чтобы выглядеть так же эффектно. Ольга пользовалась популярностью среди сверстников, что усиливало желание Анны быть на нее похожей.
«Естественно, Анечке приходилось напрашиваться к Оле, Оля в бильярд и Аня в бильярд, Оля с мальчишками и Оля хочет с мальчишками. Поэтому Оля втихаря от нее сматывалась. А Анечка из-за этого ябедничала, по-другому она не могла воздействовать на Олю», — делится родительница сестер.Личная жизнь сестер также складывалась по-разному. Ольга выбрала для себя хулигана, тогда как Анна предпочла спокойного и серьезного молодого человека, который нравился матери.
После окончания школы сестры сделали разные профессиональные выборы. Ольга остановилась на гуманитарной сфере, а Анна выбрала техническое направление. Несмотря на разногласия в подростковом возрасте, со временем отношения начали налаживаться. Окончательное сближение произошло уже во взрослом возрасте, когда обе переехали в Москву.
Взрослая жизнь: работа, «Дом-2» и первые успехиСемья Бузовых жила достаточно скромно, и обе сестры стремились к финансовой независимости. Анна начала работать еще подростком — сначала мыла полы в поликлинике, где трудилась их мать, затем устроилась продавцом и позже работала администратором в салоне красоты.
Именно Анна отправила заявку на участие в проекте «Дом-2». Однако на шоу в итоге попала Ольга, которая сумела закрепиться на телепроекте и построить карьеру в медиа. Мать признавалась, что изначально не верила в успех дочери и ожидала ее скорого ухода из проекта. Однако со временем стало очевидно, что участие в шоу стало для Ольги важным карьерным шагом.
Позже Анна также пришла на «Дом-2», однако ее участие оказалось намного короче — она покинула проект уже через месяц.
Конфликт 2019 года: поездка во Францию и разрыв отношенийСерьезный кризис в отношениях сестер произошел в 2019 году. Ольга и Анна вместе с подругами отправились во Францию, однако поездка закончилась конфликтом. После возвращения стало известно, что сестры прекратили общение.
Сами Бузовы не раскрывали подробностей, однако в СМИ появились разные версии произошедшего. По одной из них, причиной стала ситуация с авиабилетами: Ольга отказалась оплачивать Анне перелет в бизнес-классе. По другой версии, конфликт спровоцировало то, что Ольга опубликовала видео, на котором Анна танцует в баре.
После этого сестры отписались друг от друга в социальных сетях и перестали публиковать совместные фотографии. Поклонники разделились на два лагеря: одни обвиняли Анну в зависти к успеху сестры, другие считали, что Ольга завидует личной жизни младшей. Ирина Бузова тогда отмечала, что, несмотря на разногласия, в критических ситуациях сестры всегда поддерживают друг друга, однако назвать их подругами нельзя.
Новый виток конфликта: история с квартирой в 2022 годуОчередное обострение произошло в 2022 году. Ольга публично заявила, что помогла сестре приобрести квартиру. Анна резко отреагировала на это высказывание и опровергла слова сестры, подчеркнув, что жилье она купила вместе с мужем без посторонней помощи.
Анна восприняла заявление как попытку поставить под сомнение ее финансовую самостоятельность и попросила не приписывать себе чужие заслуги. Этот эпизод вновь обострил отношения между сестрами.
Примирение в 2025 году: шаги навстречу друг другуПервым публичным сигналом к примирению стало трогательное поздравление Анны в январе 2025 года. Она обратилась к Ольге в социальных сетях, выразив любовь и теплые чувства.
Уже в марте 2025 года сестры впервые за долгое время провели время вместе. Они посетили совместную тренировку по падел-теннису, которая длилась около двух часов. Ольга взяла на себя организационные расходы, включая оплату корта и услуг тренера.
Дополнительным фактором сближения стал день рождения их отца, который сестры вместе подготовили и отметили в начале 2025 года. Анна позже прокомментировала ситуацию, отметив, что паузы в отношениях возможны и не разрушают родственные связи. Она подчеркнула, что, несмотря на конфликты, они остаются близкими людьми.
Беременность Анны Бузовой: окончательное подтверждение примиренияВесной 2026 года стало известно о беременности Анны Бузовой. Ольга отреагировала на новость эмоционально и публично поздравила сестру в социальных сетях. В своем обращении она выразила радость за Анну и ее супруга Константина, отметив, что с нетерпением ждет появления ребенка.
«Лапа, это такое счастье! Наслаждайся каждой секундой этого момента. Люблю. Не могу, как меня разрывает от любви и счастья за вас с Костей», — написала она.Она также отметила, что с нетерпением ожидает встречи с будущим племянником или племянницей. Несмотря на собственное желание стать матерью, Ольга искренне порадовалась за близкого человека.