Спившаяся бывшая, ракеты и дочь, вышедшая замуж за ровесника отца: откровения Кирилла Сафонова из израильского ада и новые слухи о разводе

04 мая 2026, 21:38

Кирилл Сафонов (Фото: Инстаграм* @kirill_safonov)

Для миллионов зрительниц Кирилл Сафонов долгие годы был символом мужественности и уверенной силы. Красивый, востребованный, невероятно успешный — казалось, его судьба похожа на сценарий сентиментальной мелодрамы о том, как парень из провинции покоряет столицу. Но последние годы принесли в эту «историю» драматические сюжетные повороты, заставив поклонников иначе взглянуть на своего кумира. Какие испытания выпали на долю актёра и что скрывается за внешним благополучием народного любимца, расскажет «Радио 1».





Содержание «Диплома нет, а приняли в театр»: путь к звёздному часу Трагедия в прошлом, гордость в настоящем Вторая глава семейного счастья: любовь, караоке и долгожданный сын Переезд, скандал, ракеты: почему звёздная жизнь в Израиле не сложилась Главная забота — не творчество, а безопасность сына

«Диплома нет, а приняли в театр»: путь к звёздному часу



Кирилл Сафонов (Фото: Инстаграм* @kirill_safonov)

Трагедия в прошлом, гордость в настоящем

«Ну, теперь можно и пофилософствовать. Жизнь подчас ведёт себя странно и даже насмешливо. Долгое время она может стоять на месте, испытывая наше терпение, а потом вдруг, без всякого предупреждения, срывается с места. События начинают сменять друг друга так быстро, что не сразу понимаешь, как вообще оказался в этой новой реальности. С моей дочерью случилось именно так. Сейчас она снимается в фильме вместе с Киану Ривзом — когда я пишу эту фразу, то сам ловлю себя на том, что она звучит немного невероятно, как будто не совсем из обычной жизни, в которой ещё недавно было много сомнений, попыток, тяжёлых разговоров и довольно непростых дней», — признался 52-летний Сафонов в личном блоге.

Кирилл Сафонов с дочерью (Фото: Инстаграм* @kirill_safonov)

Вторая глава семейного счастья: любовь, караоке и долгожданный сын

«Мы тебя так ждали, наш дорогой Леончик! И вот уже шесть лет слезы на глаза наворачиваются, какого классного парня мы родили! Ты невероятно умный, добрый, честный, веселый и просто хороший человек — возможно, тебе будет немного сложно с этими качествами по жизни, потому что, к сожалению, мир жесток, и в нем нет справедливости. И поэтому я желаю тебе сохранить эти качества и приобрести гибкость и стабильную самооценку. Мы с папой стараемся быть примером для тебя каждый день, мы не воспитываем тебя — мы воспитываем себя для тебя. Будь счастлив! А мы всегда рядом!» — написала Савельева.

Переезд, скандал, ракеты: почему звёздная жизнь в Израиле не сложилась

Кирилл Сафонов (Фото: Инстаграм* @kirill_safonov)

«Каждое утро у меня был простой маршрут. Отвести ребёнка в школу, дойти до моря, сесть на край бетонного парапета и написать вам письмо. Ничего героического. Море, кофе, немного мыслей… Происходящее опять внесло коррективы в расписание. К морю теперь не хожу. Сообщения пишу реже. Вид на воду сменился на сводки в Tелеграм. Человек быстро привыкает к новому пейзажу, даже если не хотел. Зато появляется другое. Настоящий еврейский юмор. Не анекдот с обязательным персонажем по имени Изя и не одесская интонация с прищуром. Израильский юмор — сухой, короткий, без иллюзий. Он не украшает действительность, а просто позволяет в ней жить», — поделился Сафонов.

Главная забота — не творчество, а безопасность сына

«Мы сейчас в такой ситуации... Нет, мы не разводимся!».