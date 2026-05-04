Спившаяся бывшая, ракеты и дочь, вышедшая замуж за ровесника отца: откровения Кирилла Сафонова из израильского ада и новые слухи о разводе
Для миллионов зрительниц Кирилл Сафонов долгие годы был символом мужественности и уверенной силы. Красивый, востребованный, невероятно успешный — казалось, его судьба похожа на сценарий сентиментальной мелодрамы о том, как парень из провинции покоряет столицу. Но последние годы принесли в эту «историю» драматические сюжетные повороты, заставив поклонников иначе взглянуть на своего кумира. Какие испытания выпали на долю актёра и что скрывается за внешним благополучием народного любимца, расскажет «Радио 1».
«Диплома нет, а приняли в театр»: путь к звёздному часуКирилл Сафонов родился в 1973 году в селе Ермаковское Красноярского края, а детство провёл во Львове — в интеллигентной семье: отец — инженер, мать — учительница литературы. Но с разводом родителей беззаботная пора закончилась. Пришлось рано взрослеть: чтобы поддержать маму и сестёр, будущий артист работал на стройке и освоил автослесарное дело. А мечтать о театре молодой стратег позволил себе только в 1990-е годы, когда семья вернулась в Красноярск. Первый шаг к сцене юноша сделал в Красноярском институте искусств, но уже через год отправился покорять Москву. Перевод в ГИТИС сулил блестящие перспективы, однако закончился скандалом. На четвёртом курсе Сафонов сорвал генеральную репетицию, поссорился с мастером и был отчислен — диплом строптивый студент так и не получил.
Тем не менее в профессию пробился: Кирилла приняли в театр имени Станиславского. А чтобы выжить в Москве, парень по ночам подрабатывал частным извозом. В конце 90-х годов Сафонов впервые отправился покорять Израиль — по приглашению Леонида Каневского. Там уже жили его родные, за несколько месяцев актёр выучил иврит, получил паспорт и вышел на сцену театра «Гешер». Но заграничный рай оказался суровым: скромного оклада не хватало на жизнь, и актёру снова пришлось подрабатывать в такси. По-настоящему звёздный час пробил в 2006 году, когда Кирилл вернулся в Россию. Сериал «Татьянин день» мгновенно превратил его в кумира миллионов. А к 2022 году фильмография главного героя скандальной мелодрамы насчитывала уже почти шестьдесят работ и гонорары, о которых раньше можно было только мечтать.
Трагедия в прошлом, гордость в настоящемОднако лучи прожекторов редко освещают то, что остаётся за кадром. Не всё было гладко и в личной жизни Кирилла. С первой женой Еленой актёр прожил десять лет, у них росла малышка Анастасия. Но в 2001 году брак распался. После развода у Елены начались проблемы с алкоголем. Женщина не справилась с зависимостью и ушла из жизни в возрасте 42 лет. С дочерью Сафонов сохранил тёплые отношения. Сегодня Насте 31 год. Девушка замужем за ирландским финансистом Стивеном Мерфи — свадьба пары прошла в роскошном израильском отеле на берегу моря. Примечательно, что жених — ровесник своего тестя. Актёр с гордостью делится: его наследница, которая давно обосновалась в США, добилась роли в проекте с голливудской легендой Киану Ривзом. Отец не скрывает своей безмерной гордости: Анастасия сама пробивается в актёрской профессии.
«Ну, теперь можно и пофилософствовать. Жизнь подчас ведёт себя странно и даже насмешливо. Долгое время она может стоять на месте, испытывая наше терпение, а потом вдруг, без всякого предупреждения, срывается с места. События начинают сменять друг друга так быстро, что не сразу понимаешь, как вообще оказался в этой новой реальности. С моей дочерью случилось именно так. Сейчас она снимается в фильме вместе с Киану Ривзом — когда я пишу эту фразу, то сам ловлю себя на том, что она звучит немного невероятно, как будто не совсем из обычной жизни, в которой ещё недавно было много сомнений, попыток, тяжёлых разговоров и довольно непростых дней», — признался 52-летний Сафонов в личном блоге.При этом, как отмечает актёр, путь в кино — это не лёгкая прогулка, а полоса серьёзных испытаний. По словам героя фильмов, в нём было гораздо больше труда, терпения и внутренней борьбы, чем стремительных побед. Видимо, именно поэтому почти все заметные актёрские успехи, которые у неё сейчас начинают появляться, случились буквально за последний год — словно жизнь долго раздумывала, а потом решила расставить всё по своим местам. Кирилл также заметил, что иногда главное качество человека — вовсе не талант и даже не удача, а почти упрямая способность продолжать движение вперёд, когда нет уверенности в результате, а окружающая реальность не даёт никаких обещаний. Именно поэтому он пишет об этом спокойно, без громких слов. Весь секрет этой сдержанности в простом чувстве: безмерная гордость за дочь.
Вторая глава семейного счастья: любовь, караоке и долгожданный сынВ 2009 году в жизни Сафонова началась новая семейная история. Всё случилось в караоке-клубе, где обаятельный негодяй с экрана встретил роскошную блондинку Сашу Савельеву. Знаменитость тогда не догадывался, что эта незнакомка — солистка группы «Фабрика», а вокалистка сразу узнала голубоглазого брюнета: всё-таки звезда сериалов. Роман закрутился стремительно: обручальное кольцо — через две недели, свадьба — через год. Весной 2019 года у пары родился сын Леон.
Мальчик появился на свет раньше срока, весил всего два килограмма — первые дни новорожденный провёл в реанимации. Ради этого долгожданного малыша оба родителя временно оставили карьеру: Саша ушла в декрет, а Кирилл взял отпуск, чтобы быть рядом с женой и ребёнком. В день рождения Леона экс-солистка «Фабрики» не сдержала эмоций. Женщина выложила кадры из роддома в своём блоге и показала заботу исполнителя главных ролей о наследнике с первых дней жизни. Подписчики также увидели, как семья отдыхает на природе и проводит время вместе.
«Мы тебя так ждали, наш дорогой Леончик! И вот уже шесть лет слезы на глаза наворачиваются, какого классного парня мы родили! Ты невероятно умный, добрый, честный, веселый и просто хороший человек — возможно, тебе будет немного сложно с этими качествами по жизни, потому что, к сожалению, мир жесток, и в нем нет справедливости. И поэтому я желаю тебе сохранить эти качества и приобрести гибкость и стабильную самооценку. Мы с папой стараемся быть примером для тебя каждый день, мы не воспитываем тебя — мы воспитываем себя для тебя. Будь счастлив! А мы всегда рядом!» — написала Савельева.
Переезд, скандал, ракеты: почему звёздная жизнь в Израиле не сложиласьВ 2022 году семья тихо уехала в Израиль. Переезд скрыть не удалось, а вскоре мастер двойной игры оказался в эпицентре скандала. Пост Кирилла на украинском языке, обращённый к сыну, вызвал критику, однако актёр объяснил, что это был «момент любви», а не политический жест. И всё же жизнь в «другой реальности» даётся ему непросто. В интервью 2024 года звезда сериала «Скрытые мотивы» признался, что его угнетают изнуряющая жара и другой менталитет. Карьера в израильском кино пока ограничивается только ролями в сериалах, ради которых пришлось изменить имидж и даже набрать вес.
Сейчас там очень неспокойно из-за геополитической обстановки. Избранница актёра Саша Савельева часто ездит по работе в Москву, а отпрыск остаётся с отцом. Из-за этой ситуации Кирилл почти не выходит из дома, а при ракетной опасности бежит в убежище вместе с младшим Сафроновым. Леон из-за этого школу пропускает. О своей новой реальности 52-летний артист откровенно написал в блоге.
«Каждое утро у меня был простой маршрут. Отвести ребёнка в школу, дойти до моря, сесть на край бетонного парапета и написать вам письмо. Ничего героического. Море, кофе, немного мыслей… Происходящее опять внесло коррективы в расписание. К морю теперь не хожу. Сообщения пишу реже. Вид на воду сменился на сводки в Tелеграм. Человек быстро привыкает к новому пейзажу, даже если не хотел. Зато появляется другое. Настоящий еврейский юмор. Не анекдот с обязательным персонажем по имени Изя и не одесская интонация с прищуром. Израильский юмор — сухой, короткий, без иллюзий. Он не украшает действительность, а просто позволяет в ней жить», — поделился Сафонов.
Главная забота — не творчество, а безопасность сынаЛетом 2025 года исполнитель главной роли в фильме «Татьянин день» впервые заговорил о желании вернуться на родину. Жена любимца публики Саша Савельева с сыном приехала в Москву ещё в начале года — это мгновенно породило слухи о серьёзном разладе в паре. Кирилл эмоционально опровергает развод в интервью на YouTube-канале:
«Мы сейчас в такой ситуации... Нет, мы не разводимся!».Однако певица не строит иллюзий: по словам супруги, их брак — это не только романтика, но и бытовые трудности. Артистка жаловалась, что вместо помощи по дому муж порой предпочитал уединяться в кабинете. Сегодня герой культовой мелодрамы «Улыбка пересмешника» на перепутье — Сафонов пытается найти баланс между семьёй, призванием и непростой реальностью, в которой оказался. Последние известные на апрель 2026 года новости свидетельствуют о том, что семья по-прежнему живёт отдельно в разных странах из-за происходящего на Ближнем Востоке. Конфликт фактически вынуждает их существовать в «двух параллельных реальностях», где главной заботой кумира телезрительниц становится уже не творчество, а базовая безопасность их ребёнка в зоне обстрелов.