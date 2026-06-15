«Стали триггерами»: астролог Ариана Рейн объяснила, как кармический сценарий разрушил семью Дибровых

15 июня 2026, 11:56

Полина и Дмитрий Дибровы (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Новость о разводе 66-летнего Дмитрия Диброва и 36-летней Полины после 16 лет «идеального» брака стала для страны настоящим громом среди ясного неба. Трое сыновей, роскошная вилла «Полина», клятвы в вечной любви — и вдруг резкий уход к соседу-миллиардеру. В сети не утихают споры: из-за чего на самом деле рухнул этот союз?





Астролог Ариана Рейн в беседе с «Радио 1» открыла натальные карты Дмитрия и Полины, и увидела, что их развод — это не просто семейная драма, а сильнейший кармический сценарий, который был прописан в их гороскопах с самого начала.





Ловушка Дмитрия: поврежденная Венера и страх измены

«Но здесь же кроется и его главная ошибка: из-за поврежденной Венеры он никогда не был уверен в честности своих женщин. Глубокое подозрение и ревность — это тени, которые преследуют его в каждом браке и это его кармический урок. Более того, Солнце Дмитрия (его Атмакарака) также повреждено. Это рождает внутреннюю неуверенность, которую он всю жизнь маскирует через тягу к лидерству, власти и популярности», — добавила астролог.

Полина: из тени мэтра к собственной империи

«У нее не было никакого злого умысла, как многие сейчас думают, просто ее личность начала раскрываться после 33 лет. Но почему она ушла именно сейчас? Ответ прост: психология мужчины в 66 лет и женщины в 36 кардинально различается. Полине как воздух нужны комплименты, восхищение и драйв, на которые у Дмитрия уже просто не хватает энтузиазма и активности. Транзиты Раху и Кету стали тем самым "триггером", который открыл портал для новых отношений», — объяснила астролог.