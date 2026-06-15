«Стали триггерами»: астролог Ариана Рейн объяснила, как кармический сценарий разрушил семью Дибровых
Новость о разводе 66-летнего Дмитрия Диброва и 36-летней Полины после 16 лет «идеального» брака стала для страны настоящим громом среди ясного неба. Трое сыновей, роскошная вилла «Полина», клятвы в вечной любви — и вдруг резкий уход к соседу-миллиардеру. В сети не утихают споры: из-за чего на самом деле рухнул этот союз?
Астролог Ариана Рейн в беседе с «Радио 1» открыла натальные карты Дмитрия и Полины, и увидела, что их развод — это не просто семейная драма, а сильнейший кармический сценарий, который был прописан в их гороскопах с самого начала.
Ловушка Дмитрия: поврежденная Венера и страх изменыПо словам эксперта, у Дмитрия в доме партнерства находится «взрывоопасная» смесь: поврежденная Венера и теневой узел Раху. Именно это кармическое положение дает ему непреодолимую тягу к очень молодым женщинам модельной внешности — буквально на целое поколение младше.
«Но здесь же кроется и его главная ошибка: из-за поврежденной Венеры он никогда не был уверен в честности своих женщин. Глубокое подозрение и ревность — это тени, которые преследуют его в каждом браке и это его кармический урок. Более того, Солнце Дмитрия (его Атмакарака) также повреждено. Это рождает внутреннюю неуверенность, которую он всю жизнь маскирует через тягу к лидерству, власти и популярности», — добавила астролог.
Она отметила, что с точки зрения звезд, этот развод был неизбежен: кризис в их отношениях начался еще за полтора года до официального расставания. Сейчас Дмитрий проходит через серьезное эмоциональное испытание — период уныния и грусти, который продлится около пяти лет. Его единственное спасение и рецепт удачи сейчас — это тотальный уход в профессиональную реализацию.
Полина: из тени мэтра к собственной империиРейн подчеркнула, что Полина в этой истории — персонаж с колоссальной внутренней силой. Если раньше она была лишь «красивым расширением/дополнением» своего мужа, то сейчас ее натальная карта требует самостоятельности. Брак с Дмитрием был для нее лишь стартовой площадкой, чтобы проявить свой эгоцентризм и стать популярной.
«У нее не было никакого злого умысла, как многие сейчас думают, просто ее личность начала раскрываться после 33 лет. Но почему она ушла именно сейчас? Ответ прост: психология мужчины в 66 лет и женщины в 36 кардинально различается. Полине как воздух нужны комплименты, восхищение и драйв, на которые у Дмитрия уже просто не хватает энтузиазма и активности. Транзиты Раху и Кету стали тем самым "триггером", который открыл портал для новых отношений», — объяснила астролог.
Правда, по мнению собеседницы, в том, что второй брак Полины, скорее всего, станет для нее окончательным — в нем она наконец-то обретет ту яркость, которую искала, и, возможно, родит еще одного или двоих детей.