«Ты моя любовь!»: Полина и Дмитрий Дибровы воссоединились ради дня рождения сына

Полина Диброва отметила день рождения сына рядом с экс-мужем
Полина Диброва с сыном (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Полина Диброва вместе с сыновьями пришла к бывшему мужу Дмитрию Диброву, чтобы отпраздновать день рождения их среднего ребёнка. Об этом она сообщила в соцсетях.



Несмотря на развод прошлой осенью, экс-супруги стараются поддерживать дружеские отношения ради детей.

Сегодня Фёдору, сыну Дибровых, исполнилось 12 лет. Полина поделилась трогательными словами в адрес именинника.

«Сынок, будь счастлив! Никогда не сдавайся и уважай старших. Ты моя любовь и моя жизнь!» — сказала она.
Дмитрий Дибров также поздравил ребёнка и обратился к нему с советами.

«Надо всё знать лучше, чем остальные, всё уметь лучше, чем остальные, но никогда не показывать этого остальным, тогда они будут любить тебя ещё больше. Федя, мы с мамой тебя очень любим, мы первые, кто тебя увидел, все остальные тебя увидели только потом, и мы тебя сразу очень полюбили. С днём рождения, сынок!» — заявил он.


