«Ты моя любовь!»: Полина и Дмитрий Дибровы воссоединились ради дня рождения сына

06 декабря 2025, 20:12

Полина Диброва отметила день рождения сына рядом с экс-мужем

Полина Диброва с сыном (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Полина Диброва вместе с сыновьями пришла к бывшему мужу Дмитрию Диброву, чтобы отпраздновать день рождения их среднего ребёнка. Об этом она сообщила в соцсетях.





Несмотря на развод прошлой осенью, экс-супруги стараются поддерживать дружеские отношения ради детей.



Сегодня Фёдору, сыну Дибровых, исполнилось 12 лет. Полина поделилась трогательными словами в адрес именинника.





«Сынок, будь счастлив! Никогда не сдавайся и уважай старших. Ты моя любовь и моя жизнь!» — сказала она.