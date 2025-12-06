«Ты моя любовь!»: Полина и Дмитрий Дибровы воссоединились ради дня рождения сына
Полина Диброва отметила день рождения сына рядом с экс-мужем
Полина Диброва вместе с сыновьями пришла к бывшему мужу Дмитрию Диброву, чтобы отпраздновать день рождения их среднего ребёнка. Об этом она сообщила в соцсетях.
Несмотря на развод прошлой осенью, экс-супруги стараются поддерживать дружеские отношения ради детей.
Сегодня Фёдору, сыну Дибровых, исполнилось 12 лет. Полина поделилась трогательными словами в адрес именинника.
«Сынок, будь счастлив! Никогда не сдавайся и уважай старших. Ты моя любовь и моя жизнь!» — сказала она.Дмитрий Дибров также поздравил ребёнка и обратился к нему с советами.
«Надо всё знать лучше, чем остальные, всё уметь лучше, чем остальные, но никогда не показывать этого остальным, тогда они будут любить тебя ещё больше. Федя, мы с мамой тебя очень любим, мы первые, кто тебя увидел, все остальные тебя увидели только потом, и мы тебя сразу очень полюбили. С днём рождения, сынок!» — заявил он.