Дмитрий и Полина Дибровы вышли в свет вместе после развода

02 декабря 2025, 19:42

Дмитрий и Полина Дибровы приехали с детьми на премьеру «Щелкунчика»

Дмитрий и Полина Дибровы (фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Экс-супруги Дмитрий и Полина Дибровы, которые не так давно развелись из-за скандала, вновь появились вместе. Подробностями делится Woman.ru.





По данным издания, Дибровы с детьми приехали на премьеру нового сезона новогоднего шоу «Щелкунчик. История, которую ты не знал» в иммерсивном театре «Особняк Дашков 5» в Москве.



Дмитрий и Полина были женаты около 16 лет, но в 2025-м разорвали брачные узы. Несмотря на расставание, они поддерживают здоровые отношения ради общих детей. Сейчас в планах семьи — покупка квартиры для старшего сына Александра.

«У Саши в следующем году, я надеюсь, будет новоселье. Огромная квартира на берегу Москва-реки», — рассказал телеведущий.