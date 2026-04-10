«Стопарик коньячку и погнали»: обвинения бывших любовников и мат на семейном фестивале. Что скрывает «вечно пьяная» Ольга Бузова
В российском шоу-бизнесе Ольга Бузова — одна из самых противоречивых фигур. Но есть тема, которая всплывает годами: подозрения в злоупотреблении алкоголем. Кто распускает эти слухи — обидчивые коллеги, анонимные телеграм-каналы или сама Бузова ради пиара, и где в этой истории достоверные факты, а где ложь, расскажет «Радио1».
Во что превратился публичный образ звездыУже долгое время выступления Ольги Бузовой сопровождаются неоднозначными выходками. Нечёткая дикция на сцене, странное поведение во время прямых включений, внезапные слёзы, эмоциональные срывы и подозрительные бутылки, которые то и дело замечают за кулисами. Всё чаще поклонники и критики склоняются к мысли, что за маской вечно занятой трудоголички скрывается нечто более серьёзное.
Подогревают эти разговоры откровения бывших возлюбленных, жёсткие комментарии коллег и даже многомиллионные судебные иски. Сама Бузова всё отрицает. Усталость, проблемы со здоровьем, желание снять стресс — вот её версия происходящего. Где в этой истории заканчивается правда и начинается красивая картинка, которую показывают зрителям, — понять непросто.
Скандал с Губерниевым: коньяк, слёзы и футболка с намёкомПожалуй, самый громкий случай, который намертво привязал к Ольге разговоры о спиртном, — это её стычка с Дмитрием Губерниевым. Многие до сих пор вспоминают тот эфир как визитную карточку певицы, только не в хорошем смысле. Случилось это в июне 2021 года на спортивном канале «Матч ТВ». Бузову позвали в студию поговорить о футболе. Однако если сказать откровенно, её познания в этой области оставляли желать лучшего. Тогда ведущий Дмитрий Губерниев, известный своей язвительностью, не смог пройти мимо и задал провокационный вопрос:
«Перестали ли вы пить коньяк по утрам, да или нет?» — признёс в эфире «Матч ТВ» шоумен.Этой фразы оказалось достаточно. Оля разрыдалась в прямом эфире, заявив, что не позволит себя унижать, после чего со слезами покинула студию. Заодно подчеркнула: алкоголь ей противопоказан по медицинским показаниям. Публика тут же разделилась на два лагеря. Одни встали на сторону Ольги, обвинив Губерниева в грубости и неуместной шутке. Другие, напротив, посчитали реакцию странной для такого, в общем-то, безобидного вопроса и решили, что просто так такие слухи не рождаются, дыма без огня не бывает. Сам Губерниев позже объяснял: тот самый вопрос был всего лишь цитатой из известного анекдота про Штирлица. Но это уже не имело значения — скандал разгорелся не на шутку. И, кстати, конфликт жив до сих пор. Например, в 2025 году Бузова появилась на репетиции в футболке с надписью «Где мой коньяк?».
Как семейный фестиваль превратился в скандалПожалуй, самый обсуждаемый концерт в карьере Ольги состоялся 29 мая 2021 года. На фестивале ParkSeason Fest она появилась перед публикой с часовым опозданием. Зрители и журналисты в один голос описывали состояние Бузовой как крайне неадекватное. По их словам, певица едва ворочала языком, бросалась из крайности в крайность — то заливалась слезами, то билась в истерическом хохоте, не стеснялась в выражениях и позволяла себе непристойные жесты. А самым ярким моментом того вечера стал её выкрик в микрофон:
«Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура», — шутила Бузова на концерте.Она спела три главные песни, ушла за кулисы — и забыла выключить микрофон. А когда вернулась, заявила:
«Когда я закончу, можете уходить. Хотя нет, решайте сами».Фестиваль был заявлен как семейный, многие зрители пришли с детьми. Поэтому наблюдать за странным поведением кумира и слушать её бессвязные фразы им было, мягко говоря, неприятно. Но некоторые юмор оценили. Преданные фанаты были в восторге и решили: это не срыв, а продуманный образ.
Как фанаты отреагировали на выступление БузовойСпустя время похожая история случилась на концерте в подмосковном Раменском. Зрители сняли на видео, как Бузова неловко крутила микрофон, а потом уронила его прямо на сцену. Публика сразу заметила блестящую бутылку рядом с певицей — она то и дело к ней прикладывалась.
«Навеселе. В бутылке явно не вода была»;Даже на отдыхе Бузову настиг скандал. На горнолыжном курорте Клава Кока сняла на видео, как Ольга в нетрезвом состоянии еле передвигается по улице, и выложила ролик в сторис. Многие, включая заслуженного артиста России Диму Билана, осудили поступок Клавы — по их мнению, это было предательство подруги.
«Пока она меняла костюмы — не водичку, а коньячок пила, ну или что она там бухает»;
«Ну заметно, зато достойно держится, не как некоторые», — писали комментарии фанаты в соцсетях.
Одни обвиняют, другие защищают: трое мужчин о привычках БузовойСреди всех, кто высказался об Ольге, особенно выделился бывший участник «Дома-2». Он не стал подбирать выражения. В одном из интервью 2021 года мужчина заявил прямо: то, как Бузова употребляет алкоголь, назвать «попивает» — слишком мягко.
«Я думаю, что она попивает — это мягко сказано. Думаю, что там расход уже как у „Крузака“ — 20 литров на 100 километров!» — заявил Руслан в интервью YouTube-шоу «Алёна, блин!».Не остался в стороне и бывший жених Ольги — тот самый, с кем она строила отношения после проекта «Замуж за Бузову». Он тоже недвусмысленно намекнул на пагубную привычку экс-возлюбленной:
«Это проблема. Мы же с ней пили каждый день вино. Она не пьёт крепкий алкоголь, не употребляет наркотики, но каждый день мы пили вино», — заявил он в интервью YouTube-шоу «proПУСК».Прохор Шаляпин, наоборот, выступил в защиту коллеги. Он заявил, что не верит сплетням: в таком плотном графике, как у Бузовой, просто нет времени и сил на алкоголь.
Что Бузова говорит о себе сама и мнение врачей о её состоянииПевица свою позицию обозначила предельно чётко: зависимости нет. После скандала в Волгограде она появлялась на людях с невозмутимым видом. А всех, кто распускает слухи о её проблемах с алкоголем, припугнула судом. В 2024 году продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина записала видео, в котором нелестно отозвалась о певице.
«Моя любимая вечно пьяная Ольга Бузова, — коньячку стопарик дала — и погнали», — сказала режиссёр.Бузова парировала жёстко: заявила, что Крапивина просто завидует, и посоветовала придумывать что-то новое, а не повторять старые шутки Губерниева. По её словам, она не употребляет спиртное.
«Крепкие напитки я не употребляю, потому что мне просто не вкусно», — заявила исполнительница в интервью на концерте Big Love Show.Бывшего жениха Дениса Лебедева блогер назвала «бездушным человеком», а свои странные выходки объясняет просто: усталостью и нервным истощением. Разговоры о состоянии Бузовой то и дело переходят из плоскости сплетен в профессиональную сферу. Специалисты тоже дают комментарии — осторожно, но вслух. После того самого волгоградского концерта в 2021 году врач-нарколог Александр Казанцев высказался очень аккуратно. Он допустил, что Бузова, возможно, была в состоянии лёгкого опьянения. Однако сразу подчеркнул: объективно оценить её состояние сложно.
Певица танцевала на высоких каблуках и при этом ни разу не упала, а с точки зрения медицинских показателей это не соответствует тяжёлой степени опьянения. Оля давно перестала бояться хейта — она превратила его в работающую бизнес-модель. Любой скандал, нелепую выходку или порцию критики артистка с умом превращает в трамплин к успеху. Популярность растёт, а вместе с ней и доходы телеведущей. Она виртуозно перерабатывает негатив в пиар, и этот механизм отлажен до автоматизма. Пока одни её проклинают, а другие яростно спорят в комментариях, она спокойно пополняет счёт.