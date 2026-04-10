Лерчек ходит на плавание и гуляет в парке, несмотря на рак желудка

10 апреля 2026, 16:29

Бывший муж блогерши Лерчек заявил, что она «старается жить»

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, несмотря на рак желудка, старается вести активный образ жизни. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на ее бывшего мужа Артема Чекалина.





По его словам, у блогерши намечен большой план лечения, который включает химиотерапию, иммунотерапию и таргетную терапию. В перерывах между процедурами она водит детей в школу, гуляет в парке, ходит на плавание и в кафе.

«Человек старается жить», – отметил Чекалин.