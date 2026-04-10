Продюсер оценил перспективы карьеры комика Сабурова без российской аудитории

10 апреля 2026, 14:06

Продюсер Рудченко: без российской аудитории Сабурова забудут

Нурлан Сабуров с женой Дианой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что карьера казахстанского комика Нурлана Сабурова может пойти на спад в ближайшие два-три года.





Как пишет NEWS.ru, Основной причиной он назвал потерю поддержки со стороны российской аудитории. В начале февраля 2026 года комику запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. В официальных сообщениях уточняется, что меру приняли «в интересах национальной безопасности» и для соблюдения российского законодательства.





«Нурлана Сабурова очень быстро могут забыть. Если его информационный след будет также двигаться по инерции, то его карьера может постепенно затухать в течение двух-трех лет», — прокомментировал Рудченко.