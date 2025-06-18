«Страдания были недолгими»: Врач раскрыл, как умирала звезда фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова

18 июня 2025, 12:22

Врач Хорошев: страдания до смерти у Натальи Теняковой были недолгими

Наталья Тенякова (Фото: телеграм-канал @mxatchekhova)

Скончалась звезда фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова. Ей было 80 лет. Актриса ушла из жизни сегодня ночью во сне, причиной смерти стала, по данным СМИ, острая сердечная недостаточность.





Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» заявил, что диагнозом смерти артистки должен заниматься медицинский статистик или патологоанатом, а сердечная недостаточность может наступить по разным причинам, связанными со здоровьем сердца.



Врач рассказал, как помочь человеку с острой сердечной недостаточностью.





«Непрофессионал должен пытаться проводить вентиляцию легких и непрямой массаж сердца до положительного результата, до прибытия скорой помощи или до тех пор, пока хватает сил. Крайне желательно перед началом этих процедур обложить голову больного льдом или объектами максимально низкой температуры: пакеты пельменей или замороженной ягоды, пакеты со льдом. При таком подходе снижается температура мозга и больше шансов на восстановление его нормальной деятельности», — объяснил врач.

«Главное здесь — вентиляция, непрямой массаж сердца и профессиональная медицинская помощь», — отметил Хорошев.

«Возникает острая боль в сердце, как при инфаркте. Тупая ноющая головная боль. Но из-за быстрой утраты сознания эти страдания длятся недолго», — сказал специалист.