Незнакомец у могилы, кража часов с монумента и новая женщина Шепелева: новый скандал между близкими Жанны Фриске
15 июня исполнилось десять лет со дня смерти Жанны Фриске. В этот день родственники, друзья и преданные поклонники собрались на Троекуровском кладбище, чтобы почтить память артистки. Однако, несмотря на скорбный повод, не обошлось без новых скандалов. Что на этот раз произошло между семьей певицы и ее супругом, расскажет «Радио 1».
Кражи с могилы: часы, вазы и неуважениеКак сообщил отец артистки Владимир Фриске, с памятника на могиле Жанны были украдены умные часы и вазы, оставленные поклонниками. Эти предметы появились на надгробии около трёх месяцев назад — часы были аккуратно надеты на руку бронзовой скульптуры певицы. Родственники выразили возмущение случившимся и отметили, что подобные случаи происходят не впервые.
Кроме того, были украдены вазы для цветов. Семья артистки расценивает эти действия как проявление неуважения к памяти Жанны.
Боль разлуки: семья Фриске обратилась к ПлатонуОдной из самых болезненных тем для семьи остаётся невозможность общения с Платоном — сыном Жанны и Дмитрия Шепелева. В эфире ток-шоу «Секрет на миллион» бабушка мальчика Ольга Владимировна со слезами на глазах обратилась к внуку с просьбой позвонить ей. К словам присоединился и дедушка Владимир.
«Скучаю по мальчику. Не вижу его. Ну, Бог судья. На нет и суда нет», — сказал он.Семья надеется, что спустя 10 лет Платон всё же решится на контакт.
«Если ты придёшь — мы будем ждать. До конца своей жизни. Пожалуйста, приходи», — сказала Ольга.Сестра Жанны Наталья Фриске добавила, что каждый день рождения пишет племяннику в социальных сетях, рассказывая о своей любви и гордости за него.
Конфликт, который не утихаетСсоры между Шепелевым и семьёй Жанны начались ещё при её жизни, но после её смерти обострились. Родственники артистки убеждены, что телеведущий умышленно ограничивает общение ребёнка с ними. По словам семьи, несмотря на установленное судом время для встреч, Шепелев препятствует им под различными предлогами.
«Я ищу возможность связаться с Платошей. Хочу узнать, как он относится к нам. Возможно его накачали так, что он нас не воспринимает? Тогда уже буду думать, есть ли смысл так рвать свое сердце. Оно и так больное. Просто отпустить ситуацию и смириться. Душа болит, но что-то надо делать», — поделился Владимир Фриске в разговоре с «КП».В то же время сам Дмитрий утверждает, что идёт на такие меры ради психического здоровья сына. Он считает, что постоянные разговоры со стороны бабушки и дедушки, наполненные негативом о нём, могут навредить ребёнку. Кроме того, телеведущий обвиняет семью Фриске в том, что те настаивали на длительном проживании мальчика у них и пытались исключить его самого из жизни сына.
Жёсткие обвинения: угрозы, телохранители и дракиВ одном из интервью Шепелев рассказал, что однажды дедушка Платона пришёл на встречу с телохранителями и произошёл конфликт.
«На глазах у меня и сына моему охраннику ломают руку. Он закрывает нас своим телом, а они пытаются избить его и дать допуск дедушке, который тянет руки к внуку и бьет меня. И это происходит, когда я держу на руках своего двухлетнего ребенка», — утверждает телеведущий.
Этот эпизод, по его словам, стал одной из причин, по которой он ограничил контакты с семьёй Жанны.
Детство Платона: гитара, баскетбол и новая семьяСегодня Платон живёт с отцом, его возлюбленной Екатериной Тулуповой и их общим ребёнком. Также в семье воспитывается дочь Екатерины от первого брака. Платон увлечён музыкой и спортом, играет на гитаре и занимается баскетболом. Недавно он получил свою первую именную форму и персональный номер в баскетбольном клубе.
«Странности» Шепелева: новые обвинения от отца ЖанныВ программе также вспомнили о последних годах жизни Жанны. Родные рассказали о первых признаках болезни — потере сознания, сильных головных болях и ухудшении координации. Наталья Фриске поделилась эпизодом, когда Жанна едва не утонула, потеряв ориентацию в пространстве.
Владимир Фриске также поделился воспоминаниями о поведении Шепелева в период болезни Жанны. По его словам, в один из моментов, когда появились признаки улучшения состояния певицы, Дмитрий перестал выходить на связь с семьёй и утверждал, что надежды нет. Отец артистки также рассказал, что Шепелев якобы блокировал звонки даже от представителей фонда Константина Хабенского, желавших оказать помощь.
Неизвестный поклонник: «Шепелев ни разу не был на кладбище»Во время церемонии памяти на кладбище появился мужчина, отказавшийся назвать своё имя, но заявивший, что был близок с Жанной в прошлом. Он рассказал, что ежегодно навещает её в день смерти и в день рождения, однако за все эти годы ни разу не видел на могиле Дмитрия Шепелева.
«Если телеведущий говорит, что якобы любит и помнит Жанну, то это очень странная любовь», — заявил он в беседе с NEWS.ru.