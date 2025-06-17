Незнакомец у могилы, кража часов с монумента и новая женщина Шепелева: новый скандал между близкими Жанны Фриске

17 июня 2025, 15:38

Жанна Фриске (фото: РИА Новости / Илья Питалев)

15 июня исполнилось десять лет со дня смерти Жанны Фриске. В этот день родственники, друзья и преданные поклонники собрались на Троекуровском кладбище, чтобы почтить память артистки. Однако, несмотря на скорбный повод, не обошлось без новых скандалов. Что на этот раз произошло между семьей певицы и ее супругом, расскажет «Радио 1».





Содержание Кражи с могилы: часы, вазы и неуважение Боль разлуки: семья Фриске обратилась к Платону Конфликт, который не утихает Жёсткие обвинения: угрозы, телохранители и драки Детство Платона: гитара, баскетбол и новая семья «Странности» Шепелева: новые обвинения от отца Жанны Неизвестный поклонник: «Шепелев ни разу не был на кладбище»

Кражи с могилы: часы, вазы и неуважение

Боль разлуки: семья Фриске обратилась к Платону

«Скучаю по мальчику. Не вижу его. Ну, Бог судья. На нет и суда нет», — сказал он.

«Если ты придёшь — мы будем ждать. До конца своей жизни. Пожалуйста, приходи», — сказала Ольга.



Дмитрий Шепелев с сыном Платоном (фото: Instagram* / dmitryshepelev)

Конфликт, который не утихает

«Я ищу возможность связаться с Платошей. Хочу узнать, как он относится к нам. Возможно его накачали так, что он нас не воспринимает? Тогда уже буду думать, есть ли смысл так рвать свое сердце. Оно и так больное. Просто отпустить ситуацию и смириться. Душа болит, но что-то надо делать», — поделился Владимир Фриске в разговоре с «КП».

Жёсткие обвинения: угрозы, телохранители и драки

«На глазах у меня и сына моему охраннику ломают руку. Он закрывает нас своим телом, а они пытаются избить его и дать допуск дедушке, который тянет руки к внуку и бьет меня. И это происходит, когда я держу на руках своего двухлетнего ребенка», — утверждает телеведущий.

Владимир Фриске (фото: кадр из программы «Секрет на миллион»)



Детство Платона: гитара, баскетбол и новая семья

Платон (фото: Instagram* / dmitryshepelev)



«Странности» Шепелева: новые обвинения от отца Жанны

Неизвестный поклонник: «Шепелев ни разу не был на кладбище»

«Если телеведущий говорит, что якобы любит и помнит Жанну, то это очень странная любовь», — заявил он в беседе с NEWS.ru.