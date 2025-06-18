Скончалась Тенякова, известная по роли бабы Шуры в «Любовь и голуби»
Умерла народная артистка России Наталья Тенякова в возрасте 80 лет
Народная артистка России и вдова Сергея Юрского, Наталья Тенякова, скончалась в возрасте 80 лет. Об этом сообщил МХТ имени Чехова в своем Telegram-канале.
В театре отметили, что Тенякова была столпом труппы, «актрисой — природным явлением» и человеком предельно честным, задававшим высокую планку в профессии и жизни. Соболезнования выражены дочери актрисы, Дарье Юрской, а также родным и близким.
О дате и месте прощания сообщат позднее.
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