«Стратегия благородства»: Стало известно, зачем Дибров демонстративно защищает свою жену

Психоаналитик Смолярчук: Дибров демонстративно защищает жену ради себя

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Когда публичный человек выбирает не скандал, а демонстративную защиту репутации своей жены — это вызывает неоднозначную реакцию. Одни видят в этом порядочность, другие — тонкий репутационный расчет. Разбираемся, какую игру на самом деле ведет телеведущий, используя эксклюзивный комментарий нашего эксперта.





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что за внешним эмоциональным порывом скрывается глубокая дипломатия.





«В то время как большинство звездных пар в случае развода или скандала делят имущество, детей и оскорбления в социальных сетях, Дибров демонстрирует противоположную модель поведения. Он публично агрессивен к тем, кто посягает на честь его семьи, но при этом сохраняет холодную стратегическую последовательность. Конечно, Дмитрий плетёт величайшие кружева дипломатической челночной техники. Он стратегически думает и о своей репутации в первую очередь», — сказала она.

«Если он сейчас будет оскорблять её, мстить ей, унижать или с кем-то сравнивать, то он унизит себя как мужчину. Таким образом, его агрессивная защита — это не спонтанный порыв ревности, а демонстрация правильности сделанного когда-то выбора. Он доказывает миру, что даже в кризисной ситуации остается верен своим правилам. Дибров создает образ «благородного рыцаря», который не сдается под давлением общественного мнения», — объяснила Смолярчук.

«Он действует очень дальновидно, стратегически хладнокровно, выслуживая, зарабатывая перед обществом к себе великий авторитет настоящего благородного рыцаря, который, даже в случае такой семейной драмы, будет своих защищать», — заключила психоаналитик.