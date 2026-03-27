Свадьба на катафалке и слухи о разводе: скандальный союз Собчак и Богомолова. Что известно о неверности режиссера и как на это реагирует Ксения?
История отношений Ксении Собчак и Константина Богомолова с самого начала сопровождалась противоречиями, слухами и общественным резонансом. Их союз, зародившийся на фоне несвободных отношений, долгое время воспринимался как крепкий альянс двух сильных и эксцентричных личностей. Однако новые подробности, всплывающие в публичном пространстве, рисуют иную картину — с конфликтами, подозрениями в изменах и глубокими личными противоречиями. Подробнее — в материале «Радио 1».
От первого интервью к личной близостиЗнакомство журналистки и режиссера состоялось в 2014 году во время записи программы «Собчак живьем». Режиссер уже был известен, а Собчак брала у него интервью. Их разговор длился более часа, однако, по признанию самой ведущей, собеседник говорил интересно, но сам показался ей скучным.
В течение последующих лет их общение ограничивалось редкими встречами на светских мероприятиях, на которых они лишь здоровались. Ситуация изменилась летом 2018 года, когда Собчак, занимая пост главного редактора журнала L’Officiel, вновь пригласила Богомолова на интервью. На этот раз впечатление оказалось противоположным — режиссер заинтересовал ее как личность. После выхода материала они договорились о личной встрече, которая стала отправной точкой для романтических отношений.
Отношения на фоне браков и разводовНа момент начала романа Ксения Собчак состояла в браке с актером Максимом Виторганом. Пара жила вместе с 2013 года и воспитывала сына Платона, который появился на свет в 2016 году. Константин Богомолов также был женат — на актрисе Дарье Мороз, однако их союз к тому времени переживал кризис.
Осенью 2018 года Богомолов и Мороз официально развелись. В медиа активно обсуждалась версия о том, что причиной разрыва стал его роман с Собчак, однако сама актриса подчеркивала, что решение было связано с личными обстоятельствами и внутренним кризисом.
Конфликт Виторгана и БогомоловаОтношения не остались без последствий. Один из наиболее резонансных эпизодов произошел в одном из московских кафе, где Максимом Виторганом и Константином Богомоловым произошел открытый конфликт, завершившийся дракой.
Стычка оказалась короткой, но результативной: по записям с камер и свидетельствам очевидцев, актер нанес Богомолову несколько ощутимых ударов. Позже Константин признался в соцсетях, что в тот вечер получил перелом носа в двух местах, хотя обращаться в полицию или больницу официально не стал. Ксения Собчак, ставшая невольной свидетельницей конфликта, уехала с места происшествия вместе с Богомоловым.
Уже через полтора месяца Ксения и Максим официально объявили, что давно живут раздельно, поставив точку в своем браке. Собчак тогда призвала не вмешиваться в ее личную жизнь, подчеркнув право человека самостоятельно выбирать партнера.
«Женщина имеет право выглядеть так, как она хочет. Работать тем, кем она хочет. Спать и жить с тем, с кем она хочет», — подчеркнула она.
Эпатажная свадьба Ксении Собчак и Константина БогомоловаСвадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова, состоявшаяся в символичную пятницу 13 сентября 2019 года, превратилась в масштабный перформанс, который обсуждали еще несколько месяцев. Главным шоком для публики стал выбор транспорта: к дверям ЗАГСа влюбленные подкатили на настоящем черном катафалке с циничной надписью «Пока смерть не разлучит нас». Такой эпатажный жест позже обернулся для пары вниманием со стороны ГИБДД и штрафом за нарушение правил перевозки пассажиров.
Однако на этом контрасты не закончились, так как сразу после «похоронного» кортежа пара сменила машину на карету с четверкой лошадей и отправилась на венчание в храм Большого Вознесения. Вечернее торжество в Музее Москвы закрепило скандальный статус мероприятия благодаря откровенному танцу Ксении в черном боди под песню «Войди в меня».
Особое недовольство выразила мать журналистки, Людмила Нарусова. Она сомневалась в искренности намерений Богомолова, полагая, что его интерес к дочери связан с ее статусом и связями. По ее мнению, свадьба стала скорее театрализованным представлением, нежели традиционным семейным событием.
Слухи об изменах и «театральный гарем»Практически с начала отношений в светских кругах ходили слухи о неверности режиссера. В различных источниках обсуждались его возможные связи с актрисами, в том числе с коллегами по театральным проектам. В числе женщин, с которыми его связывали слухи, назывались актрисы Александра Ребенок и Марина Зудина. Однако в ряде случаев речь шла скорее о профессиональном сотрудничестве.
Ребенок задействована во многих ключевых постановках режиссера и они часто пересекаются на репетициях, поэтому анонимные источники пытались представить их тесное сотрудничество как нечто большее. Однако, кроме совместных выходов на театральные мероприятия, никаких подтверждений этой теории не появилось.
Аналогичные слухи ходили и вокруг Марины Зудиной. После смерти Олега Табакова Богомолов активно занимал актрису в своих проектах, что дало повод для домыслов о характере их связи. Сама Марина неоднократно подчеркивала в интервью, что Константин помог ей вернуться в профессию в тяжелый период и их объединяет лишь глубокая творческая привязанность.
В конце 2024 года в блогосфере начали активно обсуждать слухи о возможной измене Константина Богомолова Ксении Собчак. Поводом для сплетен стали сообщения, которые утверждали, что у режиссера завязался роман с актрисой Софьей Синицыной.
«Пишет мне пташка: Богомолов по жести изменяет Собчак со своей бывшей подругой Софьей Синицыной. Соня Синицына — интересная дама, которая давно устраивала себе жизнь», — заявил блогер.Ксения Собчак не оставила эти вбросы без внимания, но отреагировала на них с иронией. Она публично высмеяла подобные обвинения, поставив под сомнение адекватность анонимных «пташек» и подчеркнув, что подобные сообщения не имеют ничего общего с реальностью.
Дополнительным поводом для сплетен регулярно становятся провокационные и откровенные сцены в проектах режиссера, таких как «Содержанки» или «Кеша должен умереть». Зрители склонны переносить экранные образы и сюжеты о мужской неверности или «гаремах» из сериалов на реальную биографию Константина Богомолова. По этой причине любая яркая актриса, появляющаяся в его новых работах, рискует тут же стать объектом подозрений в глазах общественности, даже если для этого нет никаких фактических предпосылок.
Собчак всегда придерживалась одной тактики: она либо высмеивала эти «сенсации», либо подчеркивала, что в их браке царит полное доверие и интеллектуальное единство.