«Я не боюсь стареть»: Никита Джигурда в свой юбилей дал шанс Волочковой
Шоумен Никита Джигурда 27 марта празднует юбилей. Артисту исполнилось 65 лет. В этот день Никита Борисович раскрыл, о чём мечтает больше всего в свой праздник.
В беседе с Общественной Службой Новостей Джигурда заявил, что у него есть всё, чтобы считать себя счастливым человеком.
«Мне всего хватает. Я не считаю, что эта цифра как-то меня старит. Я не боюсь стареть! Напротив, это шикарная цифра, у меня всё ещё впереди», — кратко отметил артист.На вопрос, ждёт ли он поздравлений от бывшей близкой подруги Анастасии Волочковой, певец ответил уклончиво.
«Если есть у неё желание, то поздравит. Я открыт к общению, остальное зависит от неё», — сказал Никита Борисович.Джигурда не стал раскрывать детали о том, как именно проведёт день рождения, но подчеркнул, что в этот день его окружат семья и друзья.
