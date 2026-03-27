Погребняк обвинили в ДТП после «подставы»: блогер показала доказательства

Мария Погребняк

Мария Погребняк поделилась в соцсетях продолжением скандальной истории, в которой её пытались сделать виновницей ДТП.



По словам блогера, несколько недель назад неизвестный мужчина намеренно бросился под колёса её автомобиля, после чего попытался обвинить её в наезде.

Недавно ситуация получила новый поворот: Погребняк остановили сотрудники правоохранительных органов и сообщили, что её машина находится «на особом контроле». В итоге ей пришлось отправиться в отделение полиции.

Там выяснилось, что тот самый мужчина подал заявление и представил свою версию произошедшего, а также предоставил справку о якобы полученной травме грудной клетки. При этом, как утверждает Мария, в день инцидента и сам мужчина, и медики подтверждали, что он не пострадал.

Блогер подчеркнула, что предоставила полиции все необходимые доказательства своей невиновности: видеозаписи с места происшествия, показания свидетелей и детализацию звонков, подтверждающую, что она сразу обратилась в экстренные службы. По её словам, факты ясно показывают — наезда не было, а правда остаётся на её стороне.

Софья Метелева

