«Своровать ее хотят»: работает с отцом, выступила на концерте рэпера Tyga и получила отказ Тимати: как живет солистка группы Ay Yola?
Эстрадная певица Адель Руслановна Шайхитдинова — солистка российско-башкирской группы Ay Yola — неожиданно стала новым музыкальным символом башкирской культуры. Ее композиции про сказочную птицу Хомай в считанные месяцы захватили соцсети, а пользователи массово снимали видеоролики под хит. Феноменальная популярность артистку радует, хотя сама она не скрывает, что происходящее для неё неожиданно. Тем временем армия поклонников стремительно растёт. 15 января певице исполняется 26 лет. О её творческом пути, карьере и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Адель Шайхитдиновой: ранние годы и семьяАдель Шайхитдинова родилась 15 января 2000 года в Уфе. Ее мать — русская, отец Руслан — башкир, известный под сценическим именем диджей Ruslan Sever. Он активно участвовал в музыкальном становлении дочери.
В интервью The Flow летом 2025 года артистка вспоминала, что в детстве не могла определиться с будущей профессией: мечты прыгали от космонавтики до ветеринарии, от музыки до торговли. По ее словам, от отца ей достались «уверенность, сдержанность, способность слушать и любовь к музыке».
По словам Руслана Шайхитдинова, вокалом дочь занимается с девяти лет. Она участвовала в многочисленных конкурсах и фестивалях. Пока училась в школе, успела получить гран-при на международном конкурсе «Вдохновение» и награду «Скрипичный ключ» на состязании «Уфимская волна». С юных лет Адель освоила гитару и домбру.
Одним из самых ярких воспоминаний певица называет первый концерт, когда зрители пели её произведения наизусть. Тогда она почувствовала, что «долгий труд не напрасен». Любимое слово Адель на башкирском — «Ҡояш» («солнце»).
Адель получила образование тележурналиста в Казанском федеральном университете и успела поработать с крупным московским лейблом.
Проект Musume: первые шаги к успехуВ 2019 году Адель и её отец участвовали в теле-шоу «Песни» на ТНТ. Вместе они выступали как дуэт Musume — от японского слова «дочь» или «девушка» — и исполнили композицию The Woken Flame. С первой попытки они не прошли отбор: уже в первом выпуске Тимати и Баста сказали дуэту «нет». Тогда 19-летняя Адель расплакалась, но отец и ведущий Павел Воля поддержали ее.
Позже в том же году Musume выпустили англоязычный альбом My Love. В 2020-м вышел русскоязычный релиз «Мусумэ», где в композиции «Низкий заряд» участвовал Томас Мраз.
Летом 2025 года сама Шайхитдинова сообщила, что проект находится на паузе, но не закрыт.
Создание группы Ay Yola и история названияГруппа Ay Yola возникла в 2024 году. В коллектив вошли: Адель Шайхитдинова, Руслан Север (Шайхитдинов) и Ринат Рамазанов, который является общественным деятелем и руководителем этно-группы «Аргымак».
Поводом для создания проекта стала песня «Уфа моя». Руслан Шайхитдинов рассказывал в интервью «Аргументам и Фактам», что решил отметить свой 50-летний юбилей и 450-летие столицы Башкирии оригинальным музыкальным хитом. На запись пригласили Рината Рамазанова. Электронные партии неожиданно органично соединились со звучанием курая, и музыканты решили продолжить эксперимент.
Всего за десять месяцев Ay Yola создали одноимённый альбом, основанный на башкирском эпосе. Стиль проекта сочетает электронные аранжировки и традиционные инструменты. Тексты написаны на башкирском языке, что подчёркивает стремление коллектива популяризировать родную культуру и язык.
Значение названия Ay Yola
Название состоит из двух башкирских слов в латинской транскрипции. Ay означает «луна» или «месяц», а также в мифологическом смысле трактуется как «божественная сила» или «Тенгри». Yola переводится как «традиция», «ритуал», «обычай» или «обрядовое действие».
Вирусный хит Homay и мировая популярностьПервым релизом Ay Yola стал трек Batyr (февраль 2025 года). Однако перелом произошёл спустя месяц: 14 марта вышла композиция Homay, посвящённая волшебной птице Хумай — героине эпоса «Урал-батыр». За неделю трек собрал миллионы прослушиваний.
Музыканты признались, что сразу почувствовали масштаб успеха. Ринат Рамазанов, выступая в «Шоу Воли» на ТНТ, рассказывал, что после записи первые реакции были бурными.
«Когда записали первую песню, мы вообще визжали просто! Это было что-то невероятное», — поделился он.Руслан Шайхитдинов добавлял, что успех они ожидали, но не настолько быстро. По его словам, выступлений и приглашений становится всё больше, а география — шире.
«Я хочу сказать, что в альбоме 12 песен, а это только второй сингл, который вышел с альбома. Сейчас, наверное, нет такого лейбла, который бы к нам не обратился. То есть это все самые крупные мировые лейблы», — подчеркнул он.Павел Воля поинтересовался, комфортно ли Адель работать с отцом на сцене. Артистка заверила, что их дуэт гармоничен и отметила, что они научились договариваться и сотрудничать.
Вскоре Homay вошла в топ-10 самых прослушиваемых треков в России. По данным «МТС Лейбл», только на стримингах композицию проиграли свыше 130 млн раз за несколько месяцев. Хит также попал в топ-5 чарта Узбекистана и Азербайджана и занял первое место в Казахстане.
Homay в мировых чартах и новая узнаваемостьВ апреле 2025 года Homay обогнала трек Леди Гаги «Abracadabra» в глобальном рейтинге Shazam: башкирская композиция поднялась на седьмую позицию топ-200, тогда как хит американской артистки оказался на девятом месте.
После этого Адель сравнивали с Беллой Хадид и Галь Гадот, прогнозировали модельные контракты, фэшн-коллаборации и громкие съемки.
Новые релизы и государственные награды18 апреля состоялся третий релиз коллектива — вышел трек «Туган тел» («Родной язык»). В июне Ay Yola выступили на премии «Муз-ТВ» вместе с Димой Биланом. Homay прозвучала сразу на трёх языках: башкирском, русском и кабардино-балкарском. Позднее эта версия появилась в цифровом релизе.
В июле музыканты анонсировали песню Ural Vasyaty — композицию по мотивам эпоса «Урал-батыр». «Заветы, которые оставил Урал-Батыр человечеству», — так охарактеризовали коллектив свой новый трек.
Параллельно с успехами в стримингах Ay Yola были отмечены на государственном уровне. Ринат Рамазанов получил звание народного артиста Башкортостана, а Адель и Руслан Шайхитдиновы стали заслуженными артистами республики.
Личная жизнь Адель Шайхитдиновой и внимание поклонниковО личной жизни Адель известно не очень много. Ее соцсети заполнены анонсами релизов, съёмками и рабочими моментами. Изредка появляются снимки домашних питомцев — у семьи живут две собаки породы московский длинношерстный той-терьер и несколько кошек-сфинксов. Весной 2023 года в интервью певица говорила о своем стиле.
«Во мне постоянно борются пацан и девушка. Внутренняя девушка говорит, что нужно выглядеть женственно, показывать фигуру, носить платья. А пацан уговаривает надеть огромные джинсы, оверсайз-куртку и чувствовать себя комфортно. Пришла к тому, что стараюсь сочетать огромные джинсы с женственным верхом, носить благородные цвета», — рассказывала она.
«Мы ее, наверное, с охраной только будем водить. Там написывают, директ просто разносят от сообщений. И своровать ее хотят», — шутил Ринат Рамазанов.Сама Адель признавалась, что получает от поклонников десятки предложений руки и сердца.
Адель Шайхитдинова сегодняВ апреле 2025 года группа AY YOLA выпустила новую песню «Tugan Tel» («Родной язык»). В этот же период музыканты посетили матч хоккейного клуба «Салават Юлаев» в Уфе, чтобы поддержать команду, а также стали участниками шоу Week & Star на «Европе плюс».
4 апреля коллектив представил еще одну композицию — «Ugez», посвященную легендарному противостоянию Урал-батыра и быка.
Позже, во время визита в столицу вместе с отцом и Ринатом Рамазановым, солистка Адель увидела на фасаде Московского дома книги на Новом Арбате большую растяжку с названием их группы. Кроме того, весной 2025 года коллектив выступил на концерте американского рэпера Tyga в Москве.