«Своровать ее хотят»: работает с отцом, выступила на концерте рэпера Tyga и получила отказ Тимати: как живет солистка группы Ay Yola?

14 января 2026, 11:55

Адель Шайхитдинова (фото: Instagram* / ruslansever.music)

Эстрадная певица Адель Руслановна Шайхитдинова — солистка российско-башкирской группы Ay Yola — неожиданно стала новым музыкальным символом башкирской культуры. Ее композиции про сказочную птицу Хомай в считанные месяцы захватили соцсети, а пользователи массово снимали видеоролики под хит. Феноменальная популярность артистку радует, хотя сама она не скрывает, что происходящее для неё неожиданно. Тем временем армия поклонников стремительно растёт. 15 января певице исполняется 26 лет. О её творческом пути, карьере и личной жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Адель Шайхитдиновой: ранние годы и семья Проект Musume: первые шаги к успеху Создание группы Ay Yola и история названия Вирусный хит Homay и мировая популярность Homay в мировых чартах и новая узнаваемость Новые релизы и государственные награды Личная жизнь Адель Шайхитдиновой и внимание поклонников Адель Шайхитдинова сегодня

Биография Адель Шайхитдиновой: ранние годы и семья

Адель Шайхитдинова с отцом (фото: Instagram* / ruslansever.music)

Проект Musume: первые шаги к успеху

Создание группы Ay Yola и история названия

Адель Шайхитдинова и группа Ay Yola (фото: Instagram* / musume_adel)

Значение названия Ay Yola

Вирусный хит Homay и мировая популярность

«Когда записали первую песню, мы вообще визжали просто! Это было что-то невероятное», — поделился он.

«Я хочу сказать, что в альбоме 12 песен, а это только второй сингл, который вышел с альбома. Сейчас, наверное, нет такого лейбла, который бы к нам не обратился. То есть это все самые крупные мировые лейблы», — подчеркнул он.

Адель Шайхитдинова (фото: Instagram* / musume_adel)

Homay в мировых чартах и новая узнаваемость

Новые релизы и государственные награды

Личная жизнь Адель Шайхитдиновой и внимание поклонников

«Во мне постоянно борются пацан и девушка. Внутренняя девушка говорит, что нужно выглядеть женственно, показывать фигуру, носить платья. А пацан уговаривает надеть огромные джинсы, оверсайз-куртку и чувствовать себя комфортно. Пришла к тому, что стараюсь сочетать огромные джинсы с женственным верхом, носить благородные цвета», — рассказывала она.

Адель Шайхитдинова (фото: Instagram* / musume_adel)

Интерес поклонников к артистке огромен. Мужчины и юноши нередко пытаются ухаживать за ней публично и в сети. Коллеги отметили, что иногда певицу приходится буквально «защищать» от чрезмерного внимания.

«Мы ее, наверное, с охраной только будем водить. Там написывают, директ просто разносят от сообщений. И своровать ее хотят», — шутил Ринат Рамазанов.

Адель Шайхитдинова сегодня