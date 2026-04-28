Достижения.рф

«Ты не заслуживаешь быть Плющенко»: сын Яны Рудковской жестко ответил брату по отцу на его упреки. Скандал с тайным сыном фигуриста

Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыновьями

Заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко всегда был на виду: фигурист активно делился деталями личной жизни, публиковал семейные фото и видео. Казалось, весь его быт на виду. Однако выяснилось, что за красивой картинкой скрывается давний семейный конфликт, который недавно выплеснулся в публичное пространство. От первого брака у Плющенко остался сын Егор Ермак, который обвинил отца во лжи и безразличии. В ответ 13-летний наследник фигуриста и Яны Рудковской Александр назвал сводного брата меркантильным и «клянчащим деньги». О том, как на самом деле складываются отношения Плющенко со старшим сыном, читайте в материале «Радио 1».



Тайна за семью печатями

Долгое время Егор Ермак избегал публичности. Фанаты отечественного фигурного катания знали о его существовании, но понятия не имели, как именно он живёт. Из-за этого поклонники Евгения Плющенко регулярно строили догадки о судьбе сына своего кумира, а некоторые даже пытались самостоятельно разыскать Егора. Главная интрига для общественности заключалась в причинах отсутствия общения между родственниками. В медиа и соцсетях выдвигались разные версии: ревность Яны Рудковской, препятствия со стороны бывшей жены Марии Ермак, либо неготовность самого отпрыска поддерживать отношения. Любопытно, что сам олимпийский чемпион склонялся именно к версии о нежелании Егора идти на контакт. По словам легенды фигурного катания, парень в любой момент может приехать в гости или даже переехать к нему.

Евгений Плющенко
После таких заявлений Плющенко общественность обрушила на молодого человека шквал критики. В ответ на это Ермак решил встретиться с родителем, чтобы обсудить накопившиеся проблемы и наконец обрести желанную поддержку и заботу, которой ему так не хватало. К счастью для молодого человека, как раз в тот период Плющенко отправился на гастроли в Санкт-Петербург, где и проживал «забытый» наследник. В конце марта 2026 года парень дождался отца после ледового шоу, подошёл к его машине и спросил, почему тот не отвечает на звонки.

Почему Егор Ермак обвинил отца во лжи и при чём здесь Яна Рудковская

В интервью Денису Пархоменко 21 апреля 2026 года Егор Ермак раскрыл подробности разлада между родителями. Плющенко якобы бросил его мать, когда мальчику был всего год. Ведущий поинтересовался, что стало причиной расставания и позволял ли себе Плющенко измены. Ермак не стал отрицать такую возможность, но об отце негативно отзываться не стал. При этом основной удар направил в сторону нынешней избранницы чемпиона.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская
«Я думаю, что и Женя хотел разойтись, и Яна могла повлиять на это всё», — сказал Егор в интервью на YouTube-канале.

Обвинения Егора в адрес родного отца

По словам Егора, ему никогда не были нужны деньги или подарки от отца. Единственное, чего он по-настоящему хотел, — это общения и ощущения, что он небезразличен.

«Хотелось общения с отцом, но такого не было», — поделился Егор в интервью Денису Пархоменко.
Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыновьями

Сын Яны Рудковской ответил брату по отцу на его упреки

Спустя несколько дней после публикации скандального интервью, в котором Егор Ермак обвинил отца в нежелании общаться, последовал резкий ответ от сводного брата. 13-летний Александр Плющенко назвал Егора Ермака меркантильным и рассказал, как он «клянчит» деньги у их отца. Он напомнил Егору, что до его «постановочного сюжета с микрофоном» они договаривались о встрече, но Ермак хотел разговора на улице в присутствии прессы.

Также Александр сообщил, что они с отцом звали Егора на ледовое шоу и банкет, однако тот отказался. При этом в свой последний визит Ермак получил дорогие подарки от Яны Рудковской.

«Моя мама по твоей просьбе подарила телефон и компьютер последней модели. Почему ты это не рассказал?» — удивился фигурист.
Больше всего Плющенко-младшего удивили высказывания сводного брата о том, что их папа якобы плохо говорил о нем и его семье.

«Когда твой родной отец говорил про тебя плохо? Он, наоборот, говорил, что всегда тебя ждет. А когда ты в последний раз звонил дедушке Вите Плющенко?» — возмутился Александр.
Сын Евгения Плющенко Александр
Юный спортсмен заявил, что он и другие его братья сами зарабатывают с детства и не выпрашивают деньги у родителей, в отличие от Егора.

«Мы с братом сами зарабатываем с четырех лет, катаемся в шоу, знаем цену деньгам. А мои старшие братья Коля и Андрей Батурины выучились, они магистры и сами зарабатывают, никогда не клянчат. А ты звонил папе, потому что тебе деньги нужны постоянно. Деньги, деньги, деньги... Поэтому папа тебе уже не отвечал», — сказал Плющенко-младший.
По словам Александра, когда Егор однажды приехал на тренировку брата, его интересовали не отношения, а возможность покататься на коллекционных мотоциклах отца, но тот отказал. Далее фигурист назвал поведение Ермака «немного подлым» и поинтересовался, почему тот не пробовал зарабатывать сам, в отличие от него и других братьев. Он напомнил, что отец устроил Егора в футбольную команду «Зенит», но тот всё бросал.

«Я небольших вершин уже добился. Кем ты стал? Я посмотрел это интервью, вот я теперь больше не могу назвать тебя братом. Хорошо, что ты Ермак, ты не заслуживаешь быть Плющенко», — заключил юный спортсмен.
Арсений Орлов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0