«Ты не заслуживаешь быть Плющенко»: сын Яны Рудковской жестко ответил брату по отцу на его упреки. Скандал с тайным сыном фигуриста
Заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко всегда был на виду: фигурист активно делился деталями личной жизни, публиковал семейные фото и видео. Казалось, весь его быт на виду. Однако выяснилось, что за красивой картинкой скрывается давний семейный конфликт, который недавно выплеснулся в публичное пространство. От первого брака у Плющенко остался сын Егор Ермак, который обвинил отца во лжи и безразличии. В ответ 13-летний наследник фигуриста и Яны Рудковской Александр назвал сводного брата меркантильным и «клянчащим деньги». О том, как на самом деле складываются отношения Плющенко со старшим сыном, читайте в материале «Радио 1».
Тайна за семью печатямиДолгое время Егор Ермак избегал публичности. Фанаты отечественного фигурного катания знали о его существовании, но понятия не имели, как именно он живёт. Из-за этого поклонники Евгения Плющенко регулярно строили догадки о судьбе сына своего кумира, а некоторые даже пытались самостоятельно разыскать Егора. Главная интрига для общественности заключалась в причинах отсутствия общения между родственниками. В медиа и соцсетях выдвигались разные версии: ревность Яны Рудковской, препятствия со стороны бывшей жены Марии Ермак, либо неготовность самого отпрыска поддерживать отношения. Любопытно, что сам олимпийский чемпион склонялся именно к версии о нежелании Егора идти на контакт. По словам легенды фигурного катания, парень в любой момент может приехать в гости или даже переехать к нему.
После таких заявлений Плющенко общественность обрушила на молодого человека шквал критики. В ответ на это Ермак решил встретиться с родителем, чтобы обсудить накопившиеся проблемы и наконец обрести желанную поддержку и заботу, которой ему так не хватало. К счастью для молодого человека, как раз в тот период Плющенко отправился на гастроли в Санкт-Петербург, где и проживал «забытый» наследник. В конце марта 2026 года парень дождался отца после ледового шоу, подошёл к его машине и спросил, почему тот не отвечает на звонки.
Почему Егор Ермак обвинил отца во лжи и при чём здесь Яна РудковскаяВ интервью Денису Пархоменко 21 апреля 2026 года Егор Ермак раскрыл подробности разлада между родителями. Плющенко якобы бросил его мать, когда мальчику был всего год. Ведущий поинтересовался, что стало причиной расставания и позволял ли себе Плющенко измены. Ермак не стал отрицать такую возможность, но об отце негативно отзываться не стал. При этом основной удар направил в сторону нынешней избранницы чемпиона.
«Я думаю, что и Женя хотел разойтись, и Яна могла повлиять на это всё», — сказал Егор в интервью на YouTube-канале.
Обвинения Егора в адрес родного отцаПо словам Егора, ему никогда не были нужны деньги или подарки от отца. Единственное, чего он по-настоящему хотел, — это общения и ощущения, что он небезразличен.
«Хотелось общения с отцом, но такого не было», — поделился Егор в интервью Денису Пархоменко.
Сын Яны Рудковской ответил брату по отцу на его упрекиСпустя несколько дней после публикации скандального интервью, в котором Егор Ермак обвинил отца в нежелании общаться, последовал резкий ответ от сводного брата. 13-летний Александр Плющенко назвал Егора Ермака меркантильным и рассказал, как он «клянчит» деньги у их отца. Он напомнил Егору, что до его «постановочного сюжета с микрофоном» они договаривались о встрече, но Ермак хотел разговора на улице в присутствии прессы.
Также Александр сообщил, что они с отцом звали Егора на ледовое шоу и банкет, однако тот отказался. При этом в свой последний визит Ермак получил дорогие подарки от Яны Рудковской.
«Моя мама по твоей просьбе подарила телефон и компьютер последней модели. Почему ты это не рассказал?» — удивился фигурист.Больше всего Плющенко-младшего удивили высказывания сводного брата о том, что их папа якобы плохо говорил о нем и его семье.
«Когда твой родной отец говорил про тебя плохо? Он, наоборот, говорил, что всегда тебя ждет. А когда ты в последний раз звонил дедушке Вите Плющенко?» — возмутился Александр.Юный спортсмен заявил, что он и другие его братья сами зарабатывают с детства и не выпрашивают деньги у родителей, в отличие от Егора.
«Мы с братом сами зарабатываем с четырех лет, катаемся в шоу, знаем цену деньгам. А мои старшие братья Коля и Андрей Батурины выучились, они магистры и сами зарабатывают, никогда не клянчат. А ты звонил папе, потому что тебе деньги нужны постоянно. Деньги, деньги, деньги... Поэтому папа тебе уже не отвечал», — сказал Плющенко-младший.По словам Александра, когда Егор однажды приехал на тренировку брата, его интересовали не отношения, а возможность покататься на коллекционных мотоциклах отца, но тот отказал. Далее фигурист назвал поведение Ермака «немного подлым» и поинтересовался, почему тот не пробовал зарабатывать сам, в отличие от него и других братьев. Он напомнил, что отец устроил Егора в футбольную команду «Зенит», но тот всё бросал.
«Я небольших вершин уже добился. Кем ты стал? Я посмотрел это интервью, вот я теперь больше не могу назвать тебя братом. Хорошо, что ты Ермак, ты не заслуживаешь быть Плющенко», — заключил юный спортсмен.