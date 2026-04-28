«Ты не заслуживаешь быть Плющенко»: сын Яны Рудковской жестко ответил брату по отцу на его упреки. Скандал с тайным сыном фигуриста

28 апреля 2026, 15:51

Заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко всегда был на виду: фигурист активно делился деталями личной жизни, публиковал семейные фото и видео. Казалось, весь его быт на виду. Однако выяснилось, что за красивой картинкой скрывается давний семейный конфликт, который недавно выплеснулся в публичное пространство. От первого брака у Плющенко остался сын Егор Ермак, который обвинил отца во лжи и безразличии. В ответ 13-летний наследник фигуриста и Яны Рудковской Александр назвал сводного брата меркантильным и «клянчащим деньги». О том, как на самом деле складываются отношения Плющенко со старшим сыном, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Тайна за семью печатями Почему Егор Ермак обвинил отца во лжи и при чём здесь Яна Рудковская Обвинения Егора в адрес родного отца Сын Яны Рудковской ответил брату по отцу на его упреки

Тайна за семью печатями

Почему Егор Ермак обвинил отца во лжи и при чём здесь Яна Рудковская



«Я думаю, что и Женя хотел разойтись, и Яна могла повлиять на это всё», — сказал Егор в интервью на YouTube-канале.

Обвинения Егора в адрес родного отца

«Хотелось общения с отцом, но такого не было», — поделился Егор в интервью Денису Пархоменко.

Сын Яны Рудковской ответил брату по отцу на его упреки

«Моя мама по твоей просьбе подарила телефон и компьютер последней модели. Почему ты это не рассказал?» — удивился фигурист.

«Когда твой родной отец говорил про тебя плохо? Он, наоборот, говорил, что всегда тебя ждет. А когда ты в последний раз звонил дедушке Вите Плющенко?» — возмутился Александр.

«Мы с братом сами зарабатываем с четырех лет, катаемся в шоу, знаем цену деньгам. А мои старшие братья Коля и Андрей Батурины выучились, они магистры и сами зарабатывают, никогда не клянчат. А ты звонил папе, потому что тебе деньги нужны постоянно. Деньги, деньги, деньги... Поэтому папа тебе уже не отвечал», — сказал Плющенко-младший.

«Я небольших вершин уже добился. Кем ты стал? Я посмотрел это интервью, вот я теперь больше не могу назвать тебя братом. Хорошо, что ты Ермак, ты не заслуживаешь быть Плющенко», — заключил юный спортсмен.