Проблемы в бизнесе: на бар Вани Дмитриенко в центре Москвы подали в суд
Бизнес-проект, связанный с певцом Ваней Дмитриенко, столкнулся с первыми юридическими трудностями. В центре Москвы, на территории Китай-города, недавно открылось модное пространство в историческом особняке, где работают бар, проходят музыкальные мероприятия и другие события с участием артиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Однако, как выяснилось из документов, формально компания, управляющая проектом, не принадлежит напрямую Дмитриенко. ООО «Тесто» зарегистрировано на ресторатора Павла Чеснокова, который ранее уже сотрудничал со звёздами шоу-бизнеса при запуске различных заведений.
Именно к этой компании возникли претензии у другой организации — ООО «Новара», которая подала иск на сумму более 1,2 миллиона рублей. Причиной указано ненадлежащее исполнение обязательств по договору оказания услуг.
Сейчас дело уже принято Арбитражным судом Москвы и находится на рассмотрении.
