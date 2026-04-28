«Тяжело об этом говорить»: Сарик Андреасян и Лиза Моряк не узнали пол ребёнка
Актриса Лиза Моряк и режиссёр Сарик Андреасян сообщили в соцсетях об отмене масштабного гендер-пати, к которому долго готовились.
Праздник, на который планировалось пригласить более ста гостей, пришлось отменить в последний момент из-за сильного снегопада в Москве.
По словам Моряк, решение далось непросто — ей пришлось лично уведомить всех приглашённых об отмене мероприятия. Погодные условия не только сорвали праздник, но и помешали супругам узнать пол будущего ребёнка.
Кроме того, отмена такого крупного события повлекла за собой финансовые потери, однако пара, судя по всему, решила отложить празднование до более благоприятного момента.
