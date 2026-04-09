«Ты родишь дебила из-за моей пьяной крови!»: аборт от алкоголика и измены мужа. Где сейчас звезда «Миража» Маргарита Суханкина?
В 80-е её голос звучал из многих магнитофонов. Маргарита Суханкина — солистка легендарного «Миража». Она скрывала от всех личную драму, которая происходила в жизни. Подробнее — в материале «Радио 1».
Биография Маргариты Суханкиной: юность и талантМаргарита Суханкина родилась 10 апреля 1964 года. Её семья была склонна к точным наукам, но она сама уже с четырех лет проявляла способности к музыке. Это заметила воспитательница в детском саду, и девочку отвели в музыкальную школу. Уже в 1975 году, благодаря голосу, она попала на Всесоюзное радио, начала гастроли по СССР, а потом за границей.
Юность Маргариты была яркой: она принимала участие в конкурсах, много выступала, переживала взлеты и падения.
Иностранный брак и группа «Мираж»Будучи студенткой консерватории, она отправилась на стажировку в Германию. Тогда Суханкиной было 24 года. Там она встретила бизнесмена из Хорватии по имени Антун Маруна. Их роман развивался стремительно и вскоре пара обвенчалась в католической церкви в Югославии.
Девушка взяла фамилию мужа. Счастливая семейная жизнь длилась недолго: супруг потребовал, чтобы Маргарита отказалась от выступлений и посвятила себя быту. Но артистка не могла бросить сцену. В итоге их брак распался через два года, когда вернувшись с гастролей Маргарита застала мужа с другой женщиной.
К этому моменту Маргарита Марун была ведущей солисткой Большого театра, а за сценой она записала десятки хитов для группы «Мираж». Девушка не хотела ставить своё имя рядом с популярными песнями, потому что боялась, что это может помешать ее оперной карьере. Под фонограмму артистки на сцену выходили такие певицы, как Татьяна Овсиенко, Наталья Ветлицкая и Ирина Салтыкова.
Еще три брака певицыМаргарита все еще пыталась устроить свою личную жизнь. Вторым избранником певицы стал композитор Александр, который был музыкантом Большого театра. Маргарита верила, что сможет вытащить творческого человека из алкогольной зависимости, но ошиблась. Однако все же забеременела от мужа.
«Ты родишь дебила из-за моей пьяной крови!», — сказал он.Кроме того, мужчина избивал Маргариту и под его давлением она согласилась на аборт на позднем сроке. Через несколько месяцев она снова забеременела, но на восьмом месяце ребёнок погиб из-за инфекции, которая была связана с прошлым абортом.
Певица не теряла надежды обрести счастье в любви и вышла замуж в третий раз. Возлюбленного она характеривала как «маменькиного сынка». В итоге они быстро расстались, так как мужчина настаивал на совместном проживании с его матерью.
Вскоре Маргарита встретила отставного военного инженера. Сначала он не принимал творческую карьеру своей избранницы, но затем смирился с этим. Однако разногласия, ссоры и недопонимания привели пару к разрыву. Более того, артистка узнала об измене мужа.
Возвращение в «Мираж» и борьба за детейВ начале 2000-х Андрей Литягин, основатель группы, решил возродить ее уже с прежним составом. Солисткой стала Маргариты, а первый альбом коллектива вышел в 2004 году.
Помимо успешной музыкальной карьеры, у Суханкиной было еще одно желание — стать матерью. Из-за здоровья врачи запретили ей рожать, поэтому она решила усыновить детей. В 2013 году она взяла сразу двоих: четырехлетнего мальчика Сергея и трехлетнюю девочку Леру.
Процесс был тяжелым: дети из неблагополучных семей требовали много внимания и любви. Маргарита тратила очень много сил на их воспитание, помогая привыкнуть к новой семье и дому.
В 2014 году внезапно объявились биологические родители детей. Они узнали, что их наследников усыновила знаменитость и начали обвинять Маргариту в том, что она «украла» малышей.
Сама Маргарита заняла жесткую оборонительную позицию. Она открыто рассказывала о том, в каком плачевном состоянии находились дети, когда она их впервые увидела: они были запуганы, имели задержки в развитии и серьезные проблемы со здоровьем. Суханкина подчеркивала, что за все годы пребывания детей в госучреждениях родные родители ими не интересовались.
Судебные разбирательства и проверки органов опеки в итоге подтвердили правоту певицы. Биологические родители так и не смогли доказать, что создали условия для возвращения детей: они продолжали злоупотреблять алкоголем и не имели стабильного дохода. Через несколько лет эта история получила трагическую развязку — сначала от пагубных привычек скончалась биологическая мать детей, а спустя некоторое время ушел из жизни и их отец.
Кроме того, вскрылись подробности жизни пары. Оказалось, что отец несколько лет провел в тюрьме, имея пять за спиной судимостей, а мать лишили прав на детей.
Сегодня Лера и Сережа уже подростки; они знают правду о своем прошлом, но называют своей единственной матерью только Маргариту.
Маргарита Суханкина сегодняНовая волна популярности пришла к женщине после сериала «Слово пацана». Режиссер включил в работу песни известной группы: «Музыка нас связала», «Новый герой», «Снова вместе» и «Я не шучу». Маргарита говорила, что очень гордится этим.
На сегодняшний день Маргарита Суханкина проживает в собственном загородном доме в Новой Москве, который она приобрела несколько лет назад для комфортной жизни с семьей. Певица продолжает активную творческую карьеру, регулярно гастролируя по России с обновленной концертной программой, в которую включены как золотые хиты группы «Мираж», так и сольные композиции.
В 2026 году заметным этапом в её профессиональной жизни стало участие в седьмом сезоне популярного телешоу «Маска» на канале НТВ, где она выступала в образе Лисы и сумела удивить жюри своими вокальными данными.
Маргарита открыто делится успехами сына и дочери в учебе и спорте, подчеркивая, что семья остается её главным приоритетом. Певица находится в прекрасной физической форме, которую она поддерживает после радикального похудения.
В апреле 2026 года Суханкина рассказала о гармонии в личных отношениях, однако предпочитает не раскрывать личность своего спутника, оберегая частную жизнь от излишнего внимания прессы.