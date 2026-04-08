Стало известно, почему Пугачёвой будет трудно продать элитную квартиру в Москве

08 апреля 2026, 19:48

Риелтор Самойлов: Пугачёвой будет трудно продать квартиру у «Кропоткинской»

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Риелтор Олег Самойлов предположил, что певице Алле Пугачёвой будет трудно продать элитную пятикомнатную квартиру у метро «Кропоткинская».





В беседе с NEWS.ru специалист пояснил, что в этой локации продают много элитной недвижимости, но спрос остаётся небольшим. Эксперт сомневается, что артистка вообще сможет реализовать апартаменты.

«Рынок плохой, вкладывать такие деньги — желающих по пальцам сосчитать. Даже не в эту квартиру, а в «элитку» в районе «Кропоткинской». Если до реальной сделки дойдёт, в чём я не уверен, то будет торг. Довольно много там продаётся старой «элитки», — заявил Самойлов.