Стало известно, почему Пугачёвой будет трудно продать элитную квартиру в Москве
Риелтор Самойлов: Пугачёвой будет трудно продать квартиру у «Кропоткинской»
Риелтор Олег Самойлов предположил, что певице Алле Пугачёвой будет трудно продать элитную пятикомнатную квартиру у метро «Кропоткинская».
В беседе с NEWS.ru специалист пояснил, что в этой локации продают много элитной недвижимости, но спрос остаётся небольшим. Эксперт сомневается, что артистка вообще сможет реализовать апартаменты.
«Рынок плохой, вкладывать такие деньги — желающих по пальцам сосчитать. Даже не в эту квартиру, а в «элитку» в районе «Кропоткинской». Если до реальной сделки дойдёт, в чём я не уверен, то будет торг. Довольно много там продаётся старой «элитки», — заявил Самойлов.Кроме того риелтор отметил, что далеко не новый дизайнерский ремонт в стиле классики в квартире Пугачёвой нельзя считать минусом: любителей такого стиля среди покупателей достаточно. Однако для сторонников застывших форм это минус — сейчас в моде другие стили.