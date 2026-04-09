В США вынесли приговор поставщице наркотика, который убил звезду «Друзей» Мэттью Перри
В Лос-Анджелесе суд приговорил Джасвин Сангху к 15 годам тюрьмы за поставку смертельной дозы наркотика, от которой погиб актёр Мэттью Перри. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Напомним, что в 2023 году американский актер Мэттью Перри скончался в джакузи собственного дома в Лос-Анджелесе. Звезде было 54 года. Широкую известность артисту принесла роль Чендлера Бинга в культовом ситкоме «Друзья». За свою карьеру Перри снимался во многих картинах, включая «Поспешишь — людей насмешишь», «Мошенники» и «Танго втроём». Актер несколько раз номинировался на престижные награды — «Золотой глобус» и «Эмми».
Помимо 42-летней жительницы Калифорнии Джасвин Сангхи, по делу о смерти артиста задержали двух врачей и личного помощника Перри, который делал ему инъекции.
Сангха заключила сделку со следствием и признала вину в продаже смертельной дозы препарата, который сгубил Перри. Мачеха актера назвала обвиняемую «бессердечной женщиной» и отметила, что та заслуживает максимальный тюремный срок. В эту среду поставщицу наркотиков приговорили к 15 годам лишения свободы.
